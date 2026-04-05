Суарес забил 1-й гол в сезоне МЛС – в 3-м матче
Форвард «Интер Майами» Луис Суарес забил первый гол в сезоне МЛС.
39-летний уругваец сравнял счет в матче с «Остином» (2:2) на 81-й минуте, выйдя на замену на 73-й.
Всего в сезоне МЛС Суарес провел 3 игры.
На что способен «Спартак» в сезоне?13972 голоса
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Суарес сегодня просто выручил выйдя на замену и классно с лета забил свой 601 гол в карьере, прямо очень порадовал, что сравнял счёт в самом конце непростого матча)
