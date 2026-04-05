Миранчук забил 4-й гол в сезоне МЛС – «Коламбусу». Хавбек «Атланты» провел 5 матчей

Миранчук забил 4-й гол в сезоне МЛС.

Хавбек «Атланта Юнайтед » Алексей Миранчук забил гол в матче МЛС с «Коламбус Крю » (1:3).

Это 4-й мяч россиянина в сезоне, всего он провел 5 игр.

В 33 матчах прошлого сезона МЛС у Миранчука было 6 голов и 3 ассиста.