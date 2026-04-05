Месси забил 903-й гол в карьере – «Остину». У Роналду 967 мячей
Лионель Месси забил 903-й гол в карьере.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в матче МЛС с «Остином» (2:2).
Это 903-й мяч в карьере 38-летнего футболиста в 1146 играх. На счету Месси также 407 голевых передач.
Месси забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 мячей за сборную Аргентины, 81 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ».
Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 967 мячей за карьеру.
На что способен «Спартак» в сезоне?13971 голос
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
96 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Интер Майами: -- Месси- играющий тренер будущих игроков сборной Аргентины( мы их вскоре увидим), а сегодня- двое из играющих- костяк альбаселесте на ЧМ 26 . Браво ,Арги! И, даже, знаменитая школа " Аякса" не может похвастаться достижениями на минимуме бюджета.
Кажется, он станет лучшим по залитым мячам, по голеавм передачам.
С его эффективностью вполне.
Если травм не будет и сыграет ещё пару сезонов.