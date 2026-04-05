96

Месси забил 903-й гол в карьере – «Остину». У Роналду 967 мячей

Лионель Месси забил 903-й гол в карьере.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в матче МЛС с «Остином» (2:2).

Это 903-й мяч в карьере 38-летнего футболиста в 1146 играх. На счету Месси также 407 голевых передач.

Месси забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 мячей за сборную Аргентины, 81 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ».

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 967 мячей за карьеру.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Суареса близкого друга Месси хочется поздравить с первым и таким важным голом, да ещё на новом стадионе, где они оба с Лео отличились! У Луиса 601 гол в карьере и он признан лучшим игроком матча - молодец)
только в Америке лучшим игроком матча называют того, кто вышел на 73 мин.
При этом победу заруинил, глупо забравшись в офсайд при штрафном
Клубника пробила на 75 пенальти больше, провела на 167 матчей больше, и забила всего на 64 гола больше Месси:)) При том что уже 15 лет из штрафной соперника не выходит:))🤣🤣🤣 Я даже не знаю кто может таким позорным достижением гордиться:))
Любой фанат бездарной экономической вспышки.
При средней статистике Месси в 0,79 мячей за матч, он должен значительно превзойти португальца, проведя все недостающие матчи, но тот вряд ли уйдет, последние достижения тогда будут просто перебиты лучшим игроком мира)
Месси готовится к ЧМ. Набирает ритм. Дриблинг, видимость поля в порядке. Нужно подправить прицел. У аргов сильная сборная. Сплав опыта и молодости. Давления как в 22-м уже не будет. Играют в Америке, где все будут болеть за Месси и собирать полные стадионы. У аргов хорошие шансы повторить успех.
Удачи Аргентине защитить мировой титул!!!!
Жаль что эпоха этих мастодонтов по тихоньку завершается. В принципе оба могли ещё в Европе что то выиграть
Да не смогли бы. Чтобы побеждать в Европе, они должны быть в топ клубах, ибо средние клубы не потянут их денежные потребности. А зачем они в топ клубах если там есть более молодые и тд звезды. Ну и нужно понимать, что сейчас они бьют стату в лигах, где можно ходить пешком, что не прокатит в Европе
Ну кстати Месси вполне мог быть в Барсе вместо Левы. И смотрелся бы точно получше.
Месси - это лучшее , что случалось с футболом. И никакая Марадона ни Пеле не стоят и рядом, а Кристинка Бадрова уж тем более!
У Криша 961 гол. Не надо приплюсовывать 6 голов в неофициальном Кубке арабских чемпионов, который принц Салман затеял специально для напомаженного.. Считайте по правилам. ☝️
Лучшая стратегия подготовки к ЧМ -- у сборной Аргентины, так было и накануне Мундиаля 2018, когда Месси перешёл в ПСЖ....все посчитали, что он идёт за арабскими деньгами...ан нет, -- наиграть связку Паредес- Месси- Ди Мария!...И, хоть поздно спохватились французы, отправив двоих в другие лиги,-- всё было уже предрешено.
Интер Майами: -- Месси- играющий тренер будущих игроков сборной Аргентины( мы их вскоре увидим), а сегодня- двое из играющих- костяк альбаселесте на ЧМ 26 . Браво ,Арги! И, даже, знаменитая школа " Аякса" не может похвастаться достижениями на минимуме бюджета.
Кажется всё идёт к тому, что Месси побьет все рекорды футбола, кроме рекорда Акинфеева.

Кажется, он станет лучшим по залитым мячам, по голеавм передачам.
С его эффективностью вполне.
Если травм не будет и сыграет ещё пару сезонов.
Редакции спасибо за то, что в новостях тоже начали указывать голы Месси в карьере. Это правильно.
Долго шли, но сдались в конце.
Великими не рождаются, великими становятся! Браво!
Материалы по теме
МЛС. «Канзас Сити» Шапи проиграл «Реал Солт Лейк», «Атланта» Миранчука – «Коламбусу», «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Остином»
5 апреля, 02:04
Роналдиньо о Месси: «Он остается лучшим в мире. Надеюсь, Лео прибудет на ЧМ в отличной форме и чудесно сыграет»
4 апреля, 22:23
Мбаппе о Месси в «ПСЖ»: «Он все делает правильно. Били по воротам после тренировки – мы с Неймаром забили 6-7 из 10, Лео – 9 из 9. Я просто посмотрел на вратаря: «Ты понял?»
4 апреля, 15:06Видео
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
12 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
29 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
33 минуты назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
37 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
38 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
52 минуты назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
55 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
2 минуты назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
7 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
17 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Рекомендуем