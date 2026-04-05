Месси забил 903-й гол в карьере – «Остину». У Роналду 967 мячей

Лионель Месси забил 903-й гол в карьере.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в матче МЛС с «Остином » (2:2).

Это 903-й мяч в карьере 38-летнего футболиста в 1146 играх. На счету Месси также 407 голевых передач.

Месси забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 мячей за сборную Аргентины, 81 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ».

Криштиану Роналду , выступающий за «Аль-Наср », забил 967 мячей за карьеру.