Соперники «Барсы» в Ла Лиге четырежды оставались в меньшинстве в 1-м тайме – лучший показатель в топ-5 лиг наряду с «МЮ» и «Лорьяном»

Соперники «Барсы» чаще всех удаляются в 1-м тайме в Ла Лиге.

Соперники «Барселоны» в этом сезоне Ла Лиги четыре раза оставались в меньшинстве в первом тайме.

В субботу каталонцы обыграли «Атлетико » в 30-м туре (2:1). У «матрасников» в компенсированное к первому тайму время удалили Николаса Гонсалеса.

Это самый высокий показатель в топ-5 европейских лиг наряду с «Манчестер Юнайтед » и «Лорьяном ».