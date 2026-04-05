Юрген Клопп: «Я никогда не считал себя фантастическим тренером. Но если люди говорят, что соперничество с Пепом было потрясающим, значит, я довольно хорош»

Юрген Клопп: я никогда не считал себя фантастическим тренером.

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля » Юрген Клопп признался, что никогда не считал себя фантастическим специалистом.

«Когда я был тренером, я никогда не считал себя фантастическим тренером. Я никогда им не был, и это правда. У меня было много дел каждый день, много вопросов в голове, и я не всегда знал, что делать. Так что как я мог [считать себя фантастическим тренером]?

Если люди говорят, что соперничество между мной и Пепом Гвардиолой , которого я считаю лучшим в мире, было потрясающим, то, конечно, это означает, что я тоже довольно хороший тренер. Я это понимал, но до конца так и не осознал. Я больше не тренер – и ничего себе, оказывается, я был действительно хорош, – смеясь сказал Клопп в беседе с экс-биатлонистом Уле Эйнаром Бьорндаленом.