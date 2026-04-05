  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрген Клопп: «Я никогда не считал себя фантастическим тренером. Но если люди говорят, что соперничество с Пепом было потрясающим, значит, я довольно хорош»
56

Юрген Клопп: «Я никогда не считал себя фантастическим тренером. Но если люди говорят, что соперничество с Пепом было потрясающим, значит, я довольно хорош»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что никогда не считал себя фантастическим специалистом. 

«Когда я был тренером, я никогда не считал себя фантастическим тренером. Я никогда им не был, и это правда. У меня было много дел каждый день, много вопросов в голове, и я не всегда знал, что делать. Так что как я мог [считать себя фантастическим тренером]?

Если люди говорят, что соперничество между мной и Пепом Гвардиолой, которого я считаю лучшим в мире, было потрясающим, то, конечно, это означает, что я тоже довольно хороший тренер. Я это понимал, но до конца так и не осознал. Я больше не тренер – и ничего себе, оказывается, я был действительно хорош, – смеясь сказал Клопп в беседе с экс-биатлонистом Уле Эйнаром Бьорндаленом.

На что способен «Спартак» в сезоне?13958 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TV2
logoЛиверпуль
logoЮрген Клопп
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoУле Эйнар Бьорндален
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же Клопп скромный! Но если честно, запарил. Возвращайся тренировать уже, все скучают
Нынешние результаты Ливерпуля показывают, что Клопп гений
Ответ mastadon
Точнее гений в очках
Ответ Nurbol Nuraliyev
главное, что Слот соблюдает устои настоящего гения
Кто-то скажет, что Клопп выгорел и устал от футбола. И, возможно, это действительно так. Но надо быть оч крутым человеком, чтобы признаться себе в этом и уйти из профессии в которой провел бОльшую часть своей жизни. И более того - из профессии, в которой у тебя получалось и которая вознесла тебя на пик славы.
Ответ _FoX-
Возможно, он, как и Зидан - просто выбирает _сам, кого бы был не прочь возглавить и пока вариант в силу каких-то причин не срастается. Имеет право и возможность для этого. Заслужил. При чем в 100 больше, чем тот же Зизу, который именно, как тренер ему уступает во всем, но карьерой и где-то удачей завоевал огромное уважение и веру в себя.
Не припомню за 15 лет топ-тренера, который стабильно выводил игроков на пик карьеры.

Салах в пике по ТМ был 150 лямов. Примерно х4 от покупки.
Мане также 150 млн.
Робертсон пришел за 10 млн. А по ТМ в пике был 80 млн.
Трент 110 млн.

Понятно тут много нюансов, но он за скромный бюджет сделал супертоповую команду. Кто так может ещё? Самый настоящий тренер, а не менеджер.
Ответ Aggrrist
Зря вы его менеджерское участие так сильно принизили. Одна отдача Коутьньо чего стоит! Да и других сильных именно управленческих ходов хватало.
Действительно, четырежды вывести Боруссию и Ливерпуль в финал Лиги Чемпионов и по итогу взять трофей, может даже моя бабушка.
Ответ DarkJune
Чемпион Англии: 2019/20
Обладатель Кубка Англии: 2021/22
Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2021/22, 2023/24
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19

Еще два Суперкубка , если это титулами можно назвать ))

( 3 немецких титула ещё в Дортмунде )

Хороший стоматолог - залог Вашего Величия , Господа !
Результаты забудутся - блеск останется !

P.S. За 3 Пятилетки - это очень немало , если серьезно!
Юра, вернись! Мы все прое...грали
Ответ Pavel Makarov
Тогда уж Юрий Геннадьевич Клоп
Отстроил Ливерпуль, Слот на его багаже чемпионство взял
Своего последнего слова еще не сказал нужен новый вызов.
Ответ wxvnpc5psr
Милан или Атлетико
Ответ wxvnpc5psr
Кому?
Самое обидное, что руководство Ливерпуля заставляло Клоппа играть в финале ЛЧ с Ориги, а Слоту купило звезд на 500 лямов.
В итоге Клопп со слабой скамейкой проигрывал шейху с бездонным кошельком 1 очко в АПЛ на дистанции 38 туров и в историю громче вошел именно Пеп, хотя Юрген заслуживает не меньше
Ответ Ondrej
Пеп просто пыль на фоне немца
Ответ Ondrej
Никто ничего Клоппу не запрещал, он сам не хотел огромных трат, потому что понимал, что это будет совершенно другой уровень ожиданий и давления, и от него будут ждать постоянных побед в АПЛ как от Пепа. Смог бы он так же доминировать? Очень сомневаюсь. Клоппу нравится быть темной лошадкой, он привык быть в таком статусе с игроцких времен. По этой причине он и возглавил в своё время Ливерпуль, а не какой-то суперклуб, где он него ждали бы результата здесь и сейчас, и такой клуб он никогда не возглавит.
Их соперничестао было легендарным, никто в защите не стоял, каждый играл в свою атакующую игру, и при том с уважением к друг другу
Ответ Timur831
Сити в защите не стояли)))) как будто только это и делали
Ответ Timur831
Часто были низовые, осторожные матчи
Ответ Paolo Kochergini
Клопп - топ😎
Да, крутой)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
6 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
23 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
27 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
31 минуту назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
32 минуты назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
46 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
49 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
54 минуты назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
1 минуту назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
11 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Рекомендуем