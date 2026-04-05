Юрген Клопп: «Я никогда не считал себя фантастическим тренером. Но если люди говорят, что соперничество с Пепом было потрясающим, значит, я довольно хорош»
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что никогда не считал себя фантастическим специалистом.
«Когда я был тренером, я никогда не считал себя фантастическим тренером. Я никогда им не был, и это правда. У меня было много дел каждый день, много вопросов в голове, и я не всегда знал, что делать. Так что как я мог [считать себя фантастическим тренером]?
Если люди говорят, что соперничество между мной и Пепом Гвардиолой, которого я считаю лучшим в мире, было потрясающим, то, конечно, это означает, что я тоже довольно хороший тренер. Я это понимал, но до конца так и не осознал. Я больше не тренер – и ничего себе, оказывается, я был действительно хорош, – смеясь сказал Клопп в беседе с экс-биатлонистом Уле Эйнаром Бьорндаленом.
Салах в пике по ТМ был 150 лямов. Примерно х4 от покупки.
Мане также 150 млн.
Робертсон пришел за 10 млн. А по ТМ в пике был 80 млн.
Трент 110 млн.
Понятно тут много нюансов, но он за скромный бюджет сделал супертоповую команду. Кто так может ещё? Самый настоящий тренер, а не менеджер.
Обладатель Кубка Англии: 2021/22
Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2021/22, 2023/24
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
Еще два Суперкубка , если это титулами можно назвать ))
( 3 немецких титула ещё в Дортмунде )
Хороший стоматолог - залог Вашего Величия , Господа !
Результаты забудутся - блеск останется !
P.S. За 3 Пятилетки - это очень немало , если серьезно!
Своего последнего слова еще не сказал нужен новый вызов.
В итоге Клопп со слабой скамейкой проигрывал шейху с бездонным кошельком 1 очко в АПЛ на дистанции 38 туров и в историю громче вошел именно Пеп, хотя Юрген заслуживает не меньше