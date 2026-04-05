Эрлинг Холанд: «Сезон «Ман Сити» получился слишком неровным, и это не очень хорошо. То, что мы вылетели из ЛЧ – тоже»
Холанд: сезон получился слишком неровным, это не очень хорошо.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд недоволен нынешним сезоном.
«Сезон получился слишком неровным, и это не очень хорошо. Сейчас у нас длинная неделя, потому что мы вылетели из Лиги чемпионов (от «Реала» в 1/8 финала – Спортс’) – это не совсем хорошо, но нам предстоит матч с «Челси», и это совсем другая игра», – сказал Холанд в интервью TNT Sports.
Вчера «Ман Сити» разгромил «Ливерпуль» (4:0) с хет-триком Холанда в 1/4 финала Кубка Англии (4:0). В АПЛ команда Пепа Гвардиолы идет второй, отставая от «Арсенала», сыгравшего на матч больше, на 9 очков.
На что способен «Спартак» в сезоне?13958 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
1 комментарий
Возьмут чемпионство и 2 кубка, хороший сезон так то
