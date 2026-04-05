  • Тедеев об отмене гола Дзюбы: «При моем величайшем уважении к Акинфееву, нельзя было не засчитывать. Никакого контакта не было, этот мяч у «Акрона» отобрали»
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев считает несправедливой отмену гола Артема Дзюбы из-за фола форварда «Акрона» на вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве на 93-й минуте матча 23-го тура Мир РПЛ (1:2).

«Обидно немного, что при счете 1:1 был момент у Пестрякова, Болдырева, они были прям очевидны… Если ты в такой ситуации не забиваешь, то когда‑то что‑то тебе залетит. И в такой ситуации удар в створ ворот оказался ключевым, и мы проиграли.

Второй тайм точно был лучше. Очень похоже на то, что было в игре со «Спартаком». Пацаны прогрессируют, я горд, что эти вчера мальчишки выдерживают эту конкуренцию. Надо признать, что они молодцы.

Надо двигаться дальше и сделать правильные выводы. По сути, мы не заслужили поражения и на него не наиграли. Тот мяч, который забил Дзюба, это та ситуация, над которой нужно думать, что происходит в футболе. Как мы должны бороться, как мы должны оценивать ситуацию с габаритами Дзюбы. Любому игроку сложно с ним бороться.

При моем величайшем уважении к Акинфееву, это лучший вратарь за всю историю российского футбола, в этой ситуации Дзюба был лучше, нельзя было не засчитывать этот гол. Там не было какого‑либо контакта, его в принципе не было. А говорить о серьезном контакте вообще не приходится. Этот мяч у нас отобрали», – сказал Тедеев. 

Акрон заслужил ничью это да,но этот гол нельзя было засчитывать. И любой адекватный болельщик даже кто ненавидит ЦСКА должен понимать правила,что во вратарской ВСЕГДА хозяин- вратарь. Акинфеев был первый на мяче.
Нет никакого правила в футболе насчет того, что вратарь - хозяин во вратарской. У вратаря по правилам вообще никаких преимуществ во вратарской нет. То, что свистят в пользу вратаря по таким моментам -это просто традиция
Комментарий скрыт
Опять телефон провели в Зазеркалье к Тедееву. С такими комментариями впору врачам показать его. Как минимум окулисту.
Мда. А потом мы говорим, что судьи странно смотрят на события на поле.
Я понимаю, что это твоя команда, и ты априори не можешь быть объективным. Но такой бред затирать про откровенное нарушение…
Дзюба отодвинул вратаря от мяча во вратарской рукой - тут все просто кричит о том, что это нарушение. Акинфеев выпрыгивал на встречу мячу, а потом резко его движение поменялось на противоположное, самостоятельно он бы так не сделал.
Не, ну, они серьезно? Или они троллят? Или они просто лицемеры? Там же все видно, ладно ты в динамике не увидел, но на повторе же все видно. Понятно, что это твоя команда, ну, так лучше промолчи, дабы не выглядеть дебилом)
Форвард, забивший гол, опирается при прыжке на плечо кипера, не дав последнему оттолкнуться. Это фол в атаке. Гол отменён верно, товарищ Тедеев.
у вратаря рука, как у полевого нога.... схвати ногу при ударе у игрока,что будет?
Ну, справедливости ради, для того и существует вратарская в штрафной площади. Вратаря трогать нельзя. Может и не сильно, но Дзюба руку то к Акинфееву приложил. А тот ещё и выпрыгнуть пытался.
Пенальти тоже такой себе. Так что уж молчали бы
"Там не было какого‑либо контакта, его в принципе не было. А говорить о серьезном контакте вообще не приходится."
"Когда смотришь видео, во‑первых, Акинфеев выпрыгивает и хочет сыграть в мяч, а Дзюба сначала просто кладет на вратаря руку, а потом отталкивает его."© Лапочкин (родился в Ленинграде - так что обвинять в симпатиях к ЦСКА как минимум глупо.
Как это не было контакта? Все кто смотрел матч и видео повторы момента видят этот контакт. Спорить с очевидным занятие глупое и смешное.
Лапочкин о голе ЦСКА с углового, назначенного по правилу 8 секунд: «Вратарь «Акрона» держал мяч 11 секунд, так что Москалев сделал все по букве закона. Правило ввели, чтобы вратари не тянули время»
4 апреля, 20:49
Лапочкин про отмену гола Дзюбы: «Кладет на Акинфеева руку и потом отталкивает, а в площади ворот голкипер практически неприкосновенен. Очевидный фол»
4 апреля, 20:17
Тедеев о судьях в игре с ЦСКА: «Я в шоке от их поведения. Когда такое было, чтобы арбитр говорил о моем игроке, что он – аферист? Хорошо, мы воспитанные люди, не позволяем вольностей»
4 апреля, 19:44
