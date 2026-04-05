  • Фабио Капелло: «В Италии игроки ходят пешком или бегают трусцой – темп не соответствует международному уровню. Мы не выходим на ЧМ даже после расширения – болезнь не излечена»
Капелло описал проблему итальянского футбола.

Бывший главный тренер клубов Серии А Фабио Капелло высказался о невыходе сборной Италии на чемпионат мира. 

Итальянская национальная команда проиграла сборной Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:1, 1:4 по пенальти) и пропустит третий чемпионат мира подряд.

– Как вы объясните катастрофу сборной?

– Мы могли выиграть матч с Боснией, если бы не допускали ошибки. Но если мы не выходим на чемпионат мира даже после расширения состава участников, это означает, что у нас проблемы.

Мы увидели, что должны делать что-то другое, искать другой путь, потому что были допущены ошибки, и мы расплачиваемся за них. Неспособность пройти квалификацию три раза подряд означает, что болезнь не излечена.

– В чем главная проблема: в физике, в технике или в менталитете?

– В технике. Сборная – это отражение итальянской лиги. В Италии ходят пешком или бегают трусцой, в других странах – бегают и спринтуют. Если в каком-то матче тебе приходится быстро бежать, а ты к этому не привык, тебе будет нелегко.

Привычка заставляет тебя думать наперед, владеть техникой, позволяющей предвидеть передачу, обрабатывать мяч быстро и эффективно – все это мы в Италии делаем в темпе, который не соответствует международному уровню, – сказал Капелло. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Зато у Чехии, Шотландии и иже с ними состав бомбовый. Необъективные и некорректные вводу у одна Фабио. По сути несет чушь. Эта сборная Италии с таким составом не в состоянии бороться против соборных Франции, Испании и остальных. Но отбираться на ЧМ была просто обязана и безо всяких расширений.
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
В Чехии и Шотландии в национальных чемпионатах широко представлены местные кадры. Развиваясь у себя, эти игроки получают работу и в других чемпионатах.

Итальянский чемпионат заточен под легионеров. Да, он сильнее и намного. Но чем уже основание пирамиды, в данном случае количество итальянцев на ведущих ролях, тем ниже пик их мастерства.
Ответ Двестик Двестик
у них по факту только Ди Марко готов к высокому темпу, потому что у одного чешет бровку Интера, и недокамбэкнувшийся Тонали, а полезного Кьезы почему то нет…
Серия А деградировала, все деньги в Англии и у топ-2 в Испании.
Для начала им нужно инфраструктуру подтянуть, стадионы каменный век.
Ответ wxvnpc5psr
Ну еще Бавария и ПСЖ при деньгах.
Ответ wxvnpc5psr
Атлетико тоже успешны в плане денег
А какой футбол ставил Капелло, гегенпрессинг что ли? Или пешеходно-защитный?
Столетний Капелло, завсегдатай Гадзетты и спортивных шоу, такой же маркер деградации Серии А
Ответ Ondrej
Было бы странно, если бы Капелло 20 лет назад ставил футбол, который мы называет современным, нет? Хотя финал ЛЧ в 94-том против Барселоны - один из лучших финалов до сих пор, такого разгрома тогда не ждал никто
Ответ Liberum_2
Но не странно же самому учить всех медленному футболу, а потом ругать, что наследники играют медленно, не находишь?
У вас уровень на дно упал. Читаешь состав и в голове мысль а это что Кремонензе или Удинезе? Нападающих у вас нет . Полузащита вся из игроков пас-пас-тык-мык куда то отдали ,пробежали,развели руками. Главная звезда сборной вратарь по сути . Чего ждать от этой сборной? Заслужено вылетели
Вам просто так удобно считать, что это не ошибки конкретных людей, а вся серия а какая-то не такая. Я был уверен, что Гаттузо не тот человек, который можем иметь тренерскую мысль. Буффон с чего вдруг без опыта должен стать спорт менеджером? Если двух неопытных да ещё и под управлением специфического бюрократа из федерации назначить, то и получаете результат. Дело не в Боснии, а как вы провели весь отбор: 1-7 от Норвегии в двух матчах, вот где нужно было выгрызать ничьи хотя бы. Или побеждать в ноябре. Все остальные матчи не получилось бы выиграть, если футболистов не хватало или что-то там с техникой
Футбол очень сильно усреднился.
Высокий средний профессиональный уровень - то, что позволяло исторически большим сборным всегда быть на ЧМ, сейчас доступен очень и очень многим.
И если в командах нет экстраординарных игроков - как Холланд и Эдегор у Норвегии, например, многое решает случай и правильно выбранная тактика.
Всё просто. У вас в составе нет чернокожих парней которые бы добавили объёма и атлетизма сборной. Вот и всё.
Ответ Amalfitano
А у боснийцев они как будто есть, лол
Ответ Amalfitano
Чернокожий парень у них один на один не забил при 1:0
Посмотрите на чемпионат Италии. Практически все матчи заканчиваются со счётом 1-0, 1-1 или 0-0. Где обе команды весь матч сидят в обороне. Откуда тут результаты?!
Да хрень это полная. Понятно, что состав у Италии не на победу в ЧМ, но проходить Боснию они были обязаны в любом случае. Это поражение тренера+ какие-то проблемы на уровне коллектива
Так и есть! Конечно, могли пройти Боснию и Герцеговину, забив второй мяч при выходе один на один (стало бы 2:0), но на ЧМ с такой игрой делать сборной Италии было бы нечего. Однозначно. А жаль.
