Фабио Капелло: «В Италии игроки ходят пешком или бегают трусцой – темп не соответствует международному уровню. Мы не выходим на ЧМ даже после расширения – болезнь не излечена»
Бывший главный тренер клубов Серии А Фабио Капелло высказался о невыходе сборной Италии на чемпионат мира.
Итальянская национальная команда проиграла сборной Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:1, 1:4 по пенальти) и пропустит третий чемпионат мира подряд.
– Как вы объясните катастрофу сборной?
– Мы могли выиграть матч с Боснией, если бы не допускали ошибки. Но если мы не выходим на чемпионат мира даже после расширения состава участников, это означает, что у нас проблемы.
Мы увидели, что должны делать что-то другое, искать другой путь, потому что были допущены ошибки, и мы расплачиваемся за них. Неспособность пройти квалификацию три раза подряд означает, что болезнь не излечена.
– В чем главная проблема: в физике, в технике или в менталитете?
– В технике. Сборная – это отражение итальянской лиги. В Италии ходят пешком или бегают трусцой, в других странах – бегают и спринтуют. Если в каком-то матче тебе приходится быстро бежать, а ты к этому не привык, тебе будет нелегко.
Привычка заставляет тебя думать наперед, владеть техникой, позволяющей предвидеть передачу, обрабатывать мяч быстро и эффективно – все это мы в Италии делаем в темпе, который не соответствует международному уровню, – сказал Капелло.
Итальянский чемпионат заточен под легионеров. Да, он сильнее и намного. Но чем уже основание пирамиды, в данном случае количество итальянцев на ведущих ролях, тем ниже пик их мастерства.
Для начала им нужно инфраструктуру подтянуть, стадионы каменный век.
Столетний Капелло, завсегдатай Гадзетты и спортивных шоу, такой же маркер деградации Серии А
Высокий средний профессиональный уровень - то, что позволяло исторически большим сборным всегда быть на ЧМ, сейчас доступен очень и очень многим.
И если в командах нет экстраординарных игроков - как Холланд и Эдегор у Норвегии, например, многое решает случай и правильно выбранная тактика.