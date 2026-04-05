Фабио Капелло: «В Италии игроки ходят пешком или бегают трусцой – темп не соответствует международному уровню. Мы не выходим на ЧМ даже после расширения – болезнь не излечена»

Капелло описал проблему итальянского футбола.

Бывший главный тренер клубов Серии А Фабио Капелло высказался о невыходе сборной Италии на чемпионат мира.

Итальянская национальная команда проиграла сборной Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:1, 1:4 по пенальти) и пропустит третий чемпионат мира подряд.

– Как вы объясните катастрофу сборной?

– Мы могли выиграть матч с Боснией, если бы не допускали ошибки. Но если мы не выходим на чемпионат мира даже после расширения состава участников, это означает, что у нас проблемы.

Мы увидели, что должны делать что-то другое, искать другой путь, потому что были допущены ошибки, и мы расплачиваемся за них. Неспособность пройти квалификацию три раза подряд означает, что болезнь не излечена.

– В чем главная проблема: в физике, в технике или в менталитете?

– В технике. Сборная – это отражение итальянской лиги. В Италии ходят пешком или бегают трусцой, в других странах – бегают и спринтуют. Если в каком-то матче тебе приходится быстро бежать, а ты к этому не привык, тебе будет нелегко.

Привычка заставляет тебя думать наперед, владеть техникой, позволяющей предвидеть передачу, обрабатывать мяч быстро и эффективно – все это мы в Италии делаем в темпе, который не соответствует международному уровню, – сказал Капелло.