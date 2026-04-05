Ольмо об отмене удаления Мартина: «Не думаю, что было настолько серьезно, чтобы давать красную. Альмада уже через десять секунд ходил. Эпизод с Нико я видел хорошо»

Ольмо об отмене удаления Мартина: не думаю, что было настолько серьезно.

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо высказался о победе над «Атлетико» (2:1) в 30-м туре Ла Лиги .

«Мы довольны победой. У нас оставался неприятный осадок после последнего матча здесь в Кубке («Барса» проиграла со счетом 0:4 – Спортс’‘). Мы хотели выиграть и взять три очка, которые были очень важны.

Играя выше по позиции, я уже знаю, что нужно делать. На этой позиции (нападающего – Спортс’‘) я чувствую себя комфортно, могу там спокойно играть. Получилась хорошая комбинация с Маркусом. Я доволен – где бы ни играл, всегда стараюсь отдавать максимум.

Эпизод с Нико я видел хорошо. Момент с Жераром (Мартином – Спортс’‘) вживую не видел. Мне сказали, что был контакт, но он сначала сыграл в мяч, и по инерции было столкновение. Не думаю, что это было настолько серьезно, чтобы давать красную карточку. Альмада уже через десять секунд ходил – не считаю, что там было что-то серьезное.

Мы ожидаем смелый «Атлетико », который будет прессинговать. Мы знаем, как они играют. Мы же подойдем с тем же настроем и понимаем, что следующий матч (в 1/4 финала Лиги чемпионов – Спортс’‘) будет совершенно другим», – сказал Ольмо.