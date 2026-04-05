  Ольмо об отмене удаления Мартина: «Не думаю, что было настолько серьезно, чтобы давать красную. Альмада уже через десять секунд ходил. Эпизод с Нико я видел хорошо»
Ольмо об отмене удаления Мартина: «Не думаю, что было настолько серьезно, чтобы давать красную. Альмада уже через десять секунд ходил. Эпизод с Нико я видел хорошо»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо высказался о победе над «Атлетико» (2:1) в 30-м туре Ла Лиги

«Мы довольны победой. У нас оставался неприятный осадок после последнего матча здесь в Кубке («Барса» проиграла со счетом 0:4 – Спортс’‘). Мы хотели выиграть и взять три очка, которые были очень важны.

Играя выше по позиции, я уже знаю, что нужно делать. На этой позиции (нападающего – Спортс’‘) я чувствую себя комфортно, могу там спокойно играть. Получилась хорошая комбинация с Маркусом. Я доволен – где бы ни играл, всегда стараюсь отдавать максимум.

Эпизод с Нико я видел хорошо. Момент с Жераром (Мартином – Спортс’‘) вживую не видел. Мне сказали, что был контакт, но он сначала сыграл в мяч, и по инерции было столкновение. Не думаю, что это было настолько серьезно, чтобы давать красную карточку. Альмада уже через десять секунд ходил – не считаю, что там было что-то серьезное.

Мы ожидаем смелый «Атлетико», который будет прессинговать. Мы знаем, как они играют. Мы же подойдем с тем же настроем и понимаем, что следующий матч (в 1/4 финала Лиги чемпионов – Спортс’‘) будет совершенно другим», – сказал Ольмо. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Я видел как Ривалдо получил удар, изобразил смерть, соперник получил красную, а бразилец сразу встал, похлопал судью по плечу и отдал быстрый пас на ход нападающему.

Никого не обидел?
Ответ Busk
Я видел как Ривалдо получил удар, изобразил смерть, соперник получил красную, а бразилец сразу встал, похлопал судью по плечу и отдал быстрый пас на ход нападающему. Никого не обидел?
нет конечно, таким приёмом он помог сборной стать чемпионом мира ))) 👍
Ответ прощай Роналду
нет конечно, таким приёмом он помог сборной стать чемпионом мира ))) 👍
А это не в июматче с Турцией.
Там была подготовка.

Но я хочу вам сказать, что подлость вообще то плохая черта.
Если вас не учили этому в детстве, то у вас отличные шансы подать на воспитателей ваших в суд и выиграть дело.
Это немного подло, но результат будет, уверен.
Матерацци после удара в сердце не только бегал, но и забил в серии пенальти. Что за тупая логика, ему для красной обязательно связки рвать? Или в кому отправить, чтобы не ходил?
Ответ Бутсы Крооса
Матерацци после удара в сердце не только бегал, но и забил в серии пенальти. Что за тупая логика, ему для красной обязательно связки рвать? Или в кому отправить, чтобы не ходил?
Отнюдь, это не тупая, а подлая логика(
"Альмада уже через десять секунд ходил – не считаю, что там было что-то серьезное".

теперь Альмада будет кататься по полю от любого дуновения ветра. ))
1000% красная, но ручная Судейка Негрейры решил иначе 🤣
«Крови же не было»
Жена Вальверде об отмене удаления Мартина в матче с «Атлетико»: «Если это не красная, то этот стадион нужно закрывать»
4 апреля, 22:08Фото
Симеоне об 1:2 от «Барсы»: «Первый тайм был очень хорош., «Атлетико» мог забить еще один гол. Эпизод с Мартином очевиден, нет необходимости даже обсуждать его»
4 апреля, 22:08
«Барселона» набрала 21 очко в матчах, в которых уступала в счете, «Атлетико» потерял 22 балла в играх, в которых лидировал. Это лучший и худший результаты в Ла Лиге
4 апреля, 21:45
