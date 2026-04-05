Роналдиньо о Месси: «Он остается лучшим в мире. Надеюсь, Лео прибудет на ЧМ в отличной форме и чудесно сыграет»

Роналдиньо: Месси остается лучшим в мире.

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо

– Вы здесь, в Майами, где сейчас живет Месси. Собираетесь ли вы встретиться с Лео в ближайшие несколько дней?

– У Лео много обязательств, много тренировок, но всякий раз, когда у нас появляется возможность провести время вместе, это большое удовольствие.

– Как вы оцените игру Лео на данном этапе его карьеры и в каком состоянии, по вашему мнению, он будет играть на чемпионате мира?

– Он продолжает оставаться лучшим в мире и, надеюсь, прибудет на чемпионат мира в отличной форме и чудесно сыграет, – сказал Роналдиньо.