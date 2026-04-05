Жена Вальверде об отмене удаления Мартина в матче с «Атлетико»: «Если это не красная, то этот стадион нужно закрывать»
Мина Бонино, жена полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, отреагировала на отмену красной карточку защитнику «Барселоны» Жерару Мартину в матче с «Атлетико» (2:1) на стадионе «Метрополитано» в 30-м туре Ла Лиги.
На 46-й минуте встречи защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину прямую красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
«Если это не красная карточка, то этот стадион нужно закрывать», – написала в сторис Бонино, опубликовав фрагмент эпизода.
Позже она удалила пост.
Напомним, 23 марта Вальверде получил прямую красную карточку в мадридском дерби за удар Алекса Баэны сзади по ногам.
Предположим, удалили Мартина.
Но Реал играл на пару часов раньше и я не увидел там команду чемпионского уровня.
Этот как колесо спустило, а вы ищите проблему под капотом.
Причем, в другогм автомобиле, в другом городе, в другое время.
Фантастика.
Нашли кого-то из Реала))))
Тогда нормально будет.
Причём в той же Испании через три красных одну жёлтую дают.
В Германии,Италии,Англии и ЛЧ без разговоров в раздевалку отправляют.
Тут вопрос не к данному эпизоду, а к последовательности в европейском судействе. Непонятно абсолютно трактуются одни и те же эпизоды.
Ей так муж подсказал.