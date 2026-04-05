Жена Вальверде об отмене удаления Мартина в матче с «Атлетико»: «Если это не красная, то этот стадион нужно закрывать»

Жена Вальверде высказалась об отмене удаления Мартина в матче с «Атлетико».

Мина Бонино, жена полузащитника «Реала » Федерико Вальверде , отреагировала на отмену красной карточку защитнику «Барселоны» Жерару Мартину в матче с «Атлетико » (2:1) на стадионе «Метрополитано» в 30-м туре Ла Лиги .

На 46-й минуте встречи защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину прямую красную карточку, но заменил ее на желтую , посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

«Если это не красная карточка, то этот стадион нужно закрывать», – написала в сторис Бонино, опубликовав фрагмент эпизода.

Позже она удалила пост.

Напомним, 23 марта Вальверде получил прямую красную карточку в мадридском дерби за удар Алекса Баэны сзади по ногам.