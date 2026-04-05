Майка Ричардс: «Про квадрупл «Арсенала» говорили всего пару недель назад, а сейчас остались два турнира. В АПЛ «Сити» будет биться до конца, а ЛЧ может выиграть кто угодно»
Майка Ричардс прокомментировал вылет «Арсенала» из Кубка Англии после поражения от «Саутгемптона» (1:2).
«Всего пару недель назад люди говорили, что у «Арсенала» может быть квадрупл. Теперь он играет только в двух турнирах. Судя по всему, «Манчестер Сити» будет навязывать борьбу в АПЛ до конца, а Лигу чемпионов может выиграть кто угодно.
Больше всего меня разочаровали их игра и отношение к делу. [Раньше] они великолепно защищались, были очень хороши в переходных фазах, была очень хорошая структура, игроки никому не уступали в старательности. А сегодня команда выглядела очень слабо», – сказал экс-защитник «Ман Сити».
На что способен «Спартак» в сезоне?13969 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Про квадрупл по слитым турнирам говорили, вы просто не поняли. И вот уже 2 из 4.
А сейчас говорят лишь про zalupl😎
Магическое слово - стоит его кому то произнести и начинается песец с командой
Про ЛЧ Арсеналу можно забыть, а вот АпЛ тоже под вопросом.
