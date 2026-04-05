Майка Ричардс: «Про квадрупл «Арсенала» говорили всего пару недель назад, а сейчас остались два турнира. В АПЛ «Сити» будет биться до конца, а ЛЧ может выиграть кто угодно»

Майка Ричардс: про квадрупл «Арсенала» говорили всего пару недель назад.

Майка Ричардс прокомментировал вылет «Арсенала » из Кубка Англии после поражения от «Саутгемптона » (1:2).

«Всего пару недель назад люди говорили, что у «Арсенала» может быть квадрупл. Теперь он играет только в двух турнирах. Судя по всему, «Манчестер Сити» будет навязывать борьбу в АПЛ до конца, а Лигу чемпионов может выиграть кто угодно.

Больше всего меня разочаровали их игра и отношение к делу. [Раньше] они великолепно защищались, были очень хороши в переходных фазах, была очень хорошая структура, игроки никому не уступали в старательности. А сегодня команда выглядела очень слабо», – сказал экс-защитник «Ман Сити».