  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Наслаждайся квадруплом, дружище». «Саутгемптон» ответил фанату «Арсенала», назвавшему случайной их победу над «канонирами» в Кубке Англии
«Наслаждайся квадруплом, дружище». «Саутгемптон» ответил фанату «Арсенала», назвавшему случайной их победу над «канонирами» в Кубке Англии

Пресс-служба «Саутгемптона» потроллила фаната «Арсенала» после матча команд в 1/4 финала Кубка Англии (2:1). 

Болельщик «канониров» в соцсети X назвал победу клуба из Чемпионшипа случайной. 

«Наслаждайся квадруплом, дружище», – ответил аккаунт «святых».

Напомним, «Арсенал» лишился шансов на квадрупл (победа в четырех турнирах за сезон: Лига чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги) после поражения в финале Кубка лиги от «Манчестер Сити» (0:2) 22 марта. Сегодня для лондонцев стал невозможным требл. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Саутгемптона»
logoАрсенал
logoСаутгемптон
logoпремьер-лига Англия
ахахаха
болельщики
соцсети
logoКубок Англии
logoчемпионшип
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если бы английские судьи следили бы за борьбой в штрафной во время угловых и адекватно фиксировали фолы в атаке, то Арсенал сейчас боролся бы за попадание в четверку.
Ответ Momos
база
А как будет по-английски залупл?
Ответ Edwin_Hubble
Может быть upfuck))))
Ответ Edwin_Hubble
The zalupl
Будет полный квадрупл, если Арсенал каким то образом умудрится и АПЛ слить
Ответ funnynerd21
все реально
у сити на игру меньше, плюс будет очный матч
в случае 2х побед - отрыв 3 очка, там ножки у доминаторов могут и задрожжать
Ответ funnynerd21
Комментарий скрыт
Изгнали святые канониров из Кубка Англии

Все говорят про Арсенал, но Саут тоже неплох. Могут снова в АПЛ заскочить через плей-офф.
Ну в принципе Арсенал может еще рассчитывать на квадрупл, вылетев из ЛЧ и проиграв АПЛ.
Святых с победой!
Хорошо доминаторов в угол ставят (только там нельзя подавать), ничего не скажешь😼
У Арсенала даже АПЛ ещё не факт, что будет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
32 минуты назад
сегодня, 13:00
