«Наслаждайся квадруплом, дружище». «Саутгемптон» ответил фанату «Арсенала», назвавшему случайной их победу над «канонирами» в Кубке Англии
Пресс-служба «Саутгемптона» потроллила фаната «Арсенала» после матча команд в 1/4 финала Кубка Англии (2:1).
Болельщик «канониров» в соцсети X назвал победу клуба из Чемпионшипа случайной.
«Наслаждайся квадруплом, дружище», – ответил аккаунт «святых».
Напомним, «Арсенал» лишился шансов на квадрупл (победа в четырех турнирах за сезон: Лига чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги) после поражения в финале Кубка лиги от «Манчестер Сити» (0:2) 22 марта. Сегодня для лондонцев стал невозможным требл.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Саутгемптона»
у сити на игру меньше, плюс будет очный матч
в случае 2х побед - отрыв 3 очка, там ножки у доминаторов могут и задрожжать
Все говорят про Арсенал, но Саут тоже неплох. Могут снова в АПЛ заскочить через плей-офф.