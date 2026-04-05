«Наслаждайся квадруплом, дружище». «Саутгемптон» ответил фанату «Арсенала», назвавшему случайной их победу над «канонирами» в Кубке Англии

«Саутгемптон» – фанату «Арсенала»: наслаждайся квадруплом, дружище.

Пресс-служба «Саутгемптона» потроллила фаната «Арсенала » после матча команд в 1/4 финала Кубка Англии (2:1).

Болельщик «канониров» в соцсети X назвал победу клуба из Чемпионшипа случайной.

«Наслаждайся квадруплом, дружище», – ответил аккаунт «святых».

Напомним, «Арсенал» лишился шансов на квадрупл (победа в четырех турнирах за сезон: Лига чемпионов, АПЛ , Кубок Англии и Кубок английской лиги) после поражения в финале Кубка лиги от «Манчестер Сити» (0:2) 22 марта. Сегодня для лондонцев стал невозможным требл.