Артета про вылет от «Саутгемптона»: «У «Арсенала» два разочаровывающих результата подряд. Надо собраться и показать, из какого мы теста»

Артета про поражения «Арсенала»: пора показать, из какого мы теста.

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Саутгемптона » (1:2) и вылет из Кубка Англии.

«Следует поздравить «Саутгемптон», он едет на «Уэмбли», а мы нет.

Были очень хорошие моменты, но мы ими не воспользовались, а пропущенные голы не соответствуют нашему уровню. Вот почему мы проиграли.

Нам не удавалось справляться с длинными передачами, что очень странно. В первом тайме мы позволили мячу пройти сквозь защиту, и соперник вышел один на один. Второй гол был пропущен схожим образом. Очень сложно это объяснить. Но следует отдать сопернику должное.

Сезон состоит из разных отрезков, некоторые по различных причинам сложнее других. У нас два разочаровывающих результата подряд, нам надо собраться. Сейчас нужно показать, из какого мы теста. Надо, чтобы за нас говорила наша игра», – сказал главный тренер «Арсенала » в интервью BBC.