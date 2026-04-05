  • Артета про вылет от «Саутгемптона»: «У «Арсенала» два разочаровывающих результата подряд. Надо собраться и показать, из какого мы теста»
Артета про вылет от «Саутгемптона»: «У «Арсенала» два разочаровывающих результата подряд. Надо собраться и показать, из какого мы теста»

Артета про поражения «Арсенала»: пора показать, из какого мы теста.

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Саутгемптона» (1:2) и вылет из Кубка Англии.

«Следует поздравить «Саутгемптон», он едет на «Уэмбли», а мы нет.

Были очень хорошие моменты, но мы ими не воспользовались, а пропущенные голы не соответствуют нашему уровню. Вот почему мы проиграли.

Нам не удавалось справляться с длинными передачами, что очень странно. В первом тайме мы позволили мячу пройти сквозь защиту, и соперник вышел один на один. Второй гол был пропущен схожим образом. Очень сложно это объяснить. Но следует отдать сопернику должное.

Сезон состоит из разных отрезков, некоторые по различных причинам сложнее других. У нас два разочаровывающих результата подряд, нам надо собраться. Сейчас нужно показать, из какого мы теста. Надо, чтобы за нас говорила наша игра», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью BBC.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
50 комментариев
Из теста в которое забыли добавить яйца
Ответ _FoX-
Из теста в которое забыли добавить яйца
Ультранедооцененный комментарий
Ответ _FoX-
Из теста в которое забыли добавить яйца
🤣🤌
Судя по текущим результатам, тесто пока не спешит подниматься, а только прилипает к стенкам👀
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Судя по текущим результатам, тесто пока не спешит подниматься, а только прилипает к стенкам👀
Мало дрожжей
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Судя по текущим результатам, тесто пока не спешит подниматься, а только прилипает к стенкам👀
Может не стоит называть это тестом, если попахивает другим?
Ещё пара подобных успехов в лиге и долгожданное шампиньонство ускользнёт.
Надо собраться и проиграть еще и АПЛ 🤣🤣🤣( не дай бог конечно, артета точно в запой уйдет )
Если не будет ни одного трофея, то летом пора прощаться с Артетой. Команду 6 лет строит, игры нет, денег потрачено уйма, трофеев пока тоже нет.
Ответ Godare88
Если не будет ни одного трофея, то летом пора прощаться с Артетой. Команду 6 лет строит, игры нет, денег потрачено уйма, трофеев пока тоже нет.
Если Арсенал распрощается с Артетой, клуб вернется в статус середняка, который ни за что не борется, будете вновь наблюдать за ежегодные 4-5 места, в лучшем случае
Ответ Godare88
Если не будет ни одного трофея, то летом пора прощаться с Артетой. Команду 6 лет строит, игры нет, денег потрачено уйма, трофеев пока тоже нет.
Игра кстати как раз таки есть, почерк "Доминатора" прям стабильно заметен!
Из непропечённого, как показывают годы твоего тренерства, Микель
Вы каждый год показываете из какого вы теста, может хватит?))
Артема просто дежавю! Прошлом сезоне так же с апреля начали сливать турнир за турниром. Следующий вылет от спортинга и проигранный матч с МС и они уже на хвосте будут, а как мы помним прошлый сезон то и обгонять могут
Два результата, которые показали, что второй состав у Арсенала, в общем-то, говно.
Надеюсь, основа затащит остаток сезона. Надо хотя бы АПЛ брать, иначе с Доминатором пора прощаться.
Можно сколько угодно теста лепить, но без арматуры даже бетон рассыпется.
Кубок Англии. 1/4 финала. «Вест Хэм» по пенальти проиграл «Лидсу»
5 апреля, 18:37
«Арсенал» лишился шансов на требл, вылетев из Кубка Англии от «Саутгемптона». Ранее команда Артеты проиграла «Ман Сити» в финале Кубка лиги
4 апреля, 21:00
«Арсенал» проиграл два матча подряд впервые с мая 2025-го
4 апреля, 20:59
