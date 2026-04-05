Симеоне об 1:2 от «Барсы»: «Первый тайм был очень хорош., «Атлетико» мог забить еще один гол. Эпизод с Мартином очевиден, нет необходимости даже обсуждать его»

Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении от «Барселоны» в 30-м туре Ла Лиги (1:2).

«Я бы предпочел не слышать об инциденте с удалением [Жерара Мартина]. Мы проиграли со счетом 1:2, поэтому все, что мы говорим, не имеет значения. Давайте поговорим о чем-нибудь конструктивном. Когда эпизод настолько очевиден, нет необходимости даже обсуждать его.

Первый тайм был очень хорош. Мы могли забить еще один гол. У них тоже был удар Ямаля, который попал в штангу. Во втором тайме, когда у нас было много молодых игроков и на одного меньше, мы смогли достойно сыграть. Мы хорошо оборонялись. Ребята провели очень хорошую игру. Теперь мы с нетерпением ждем встречи в Лиге чемпионов.

Я думаю, они будут играть так же, как и в Кубке, и возьмут на себя инициативу, когда будут играть дома. Они будут стараться атаковать и забивать голы, чтобы получить преимущество. Я не представляю, что игра может сложиться по-другому. 

Посмотрим, как пойдут дела. Нам нужно провести отличную игру, как сегодня. В [ответном матче] в Кубке мы испытывали трудности, они не давали нам времени подумать. Они не позволяли нам перемещать мяч или создавать голевые моменты, за исключением момента Лукмана в первом тайме. Это был один из самых сложных матчей на данный момент.

Эпизод с Нико [Гонсалесом] тянул как минимум на желтую карточку, он не успевал. Это красная карточка, это ясно. Мне сказали, что, возможно, [у Ламина Ямаля] был офсайд, и хотелось бы уцепиться за это, но эпизод был очевидным. Я не думаю, что это прямая красная, но определенно вторая желтая.

Нико провел хорошую игру. Если не считать инцидента с желтой карточкой. Я очень доволен его игрой. Повторяю, я не думаю, что это была прямая красная карточка», – сказал Симеоне. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Буквально месяц назад был наступ на Кюнде в похожей ситуации .... там , легеда Рела - Сото Градо, даже фол не свистнул. А ВАР не исправил, в итоге Барса пропустила гол пока Кюнде корчился от боли. .... а тут кабинетчики хотят прямую КК =))). если это не двойные стандарты то что ?
тройные стандарты)
1- Рояль всегда прав
2- нормально
3- Барса всегда не права)
Да какой месяц, в этой же игре в начале тайма Коке в штрафной Барсы не успевает и наступает шипами в ногу Кубарси, судейка даже устного замечания не сделал, в том же тайме Коке бил сзадипо ногам и Педри, но ничего не получил и лишь после групповой стычки получил за разговоры. Коке должны были удалять ещё до Гонсалеса. Этот судья Бускетс оставлял безнаказанными многие грязные фолы матрасов, Лангле за срыв атаки возле своей штрафной не получил жёлтую, Минин даже прифигел с этого свистка. Арбитр был явно заряжен против Барсы и даже удалил Мартина, но благо ВАР вмешался и не дал этому клоуну творить дичь. Вообще Барса раньше после таких матчей копила материал и отправляла в судейский комитет рассмотреть уровень игры арбитра, но получая многочисленные отказы смирилась и перестала это делать. Толку ноль там кумовство Мадридское ничего не поменяет, Неймару за хлопанье дадут пару игр дисквы, Левандовски три матча получит за почесывание носа, а игроки Мадрида играя кулаками, ударами колена и игрой рукой в своей штрафной будут говорить что это Лига Негрейро. Вот такие вот стандарты в Испании
Конечно очевидно, что это жк:)
factos
И то если честно я не понимаю как игрок может быть застрахован от именно таких эпизодов? Футболисты играют в мяч, это их работа, Мартин сыграл в мяч, а дальше он не спайдермен чтоб на реакции так быстро как то и куда то убирать ногу чтоб она не въехала.
Я понимаю эмоции Чоло. При первом повторе мне тоже показалось, что судья прав. Но потом на дальнейших повторах было видно, что это была игра в мяч от Мартина, а потом уже ногу никуда не денешь. И это правда именно желтая за опасную игру. Если бы была нога выше, к примеру в колено, то все равно была бы красная, и это ок. Но тут хорошо и правильно, что ВАР вмешался.
На самом деле, надо отдать должное, Семионе хороший тактик. Если бы не удаление Нико, вполне могли удержать ничью не самым основным составом. Но я так понимаю, главная задача была измотать «Барсу» и максимально сохранить свежими своих лидеров. Насчет первого не уверен, тк «Барса» играла в большинстве целый тайм, а вот то, что дали блаугране заряд уверенности перед противостоянием в ЛЧ, это 100%.
эх, а легендарный Мавринька после фразы про "нечего обсуждать" еще полчаса бы завуалированно ныл про отмену этой КК, а перед этим бы еще и судью на парковке выловил (но энтьендо порке). Были времена...
Надо сказать Семеоне адекватно все рассуждает и он во всем прав
Обсуждать нечего, это не красная карточка.
По поводу Мартина следует учитывать, что нога игрока Атлетико активно шла вперед, то есть по факту была случайная встреча двух движущихся объектов. Их положение в момент контакта было случайным. Не было не только намеренной грубости, но и агрессии. Да, нарушение по неосторожности здесь увидеть можно, но карать за это красной карточкой нельзя.
фол Мартина это КК без вариантов. Лига Негрейры)
Хм, самое главное не понятно, что такого уж принципиального для Нико Гонсалеса, ЖК ему или КК должен был предъявлять арбитр? После его игры в волейбол в середине первого тайма эта вторая карточка уже в принципе не принципиально какого цвета, удаление в любом случае.
прямая кк не обнуляет количество желтых на следущие туры лиги, так что тут все принципиально, чел пропустит сейчас одну-две игры , и выйдет на матч лиги после дисквалификации с копилкой в 3 жк
Да фиг с ним, что будет потом. В этом конкретном матче принципиально прямая КК или вторая ЖК?
