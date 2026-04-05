Симеоне об 1:2 от «Барсы»: «Первый тайм был очень хорош., «Атлетико» мог забить еще один гол. Эпизод с Мартином очевиден, нет необходимости даже обсуждать его»

Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны».

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне высказался о поражении от «Барселоны» в 30-м туре Ла Лиги (1:2).

«Я бы предпочел не слышать об инциденте с удалением [Жерара Мартина]. Мы проиграли со счетом 1:2, поэтому все, что мы говорим, не имеет значения. Давайте поговорим о чем-нибудь конструктивном. Когда эпизод настолько очевиден, нет необходимости даже обсуждать его.

Первый тайм был очень хорош. Мы могли забить еще один гол. У них тоже был удар Ямаля, который попал в штангу. Во втором тайме, когда у нас было много молодых игроков и на одного меньше, мы смогли достойно сыграть. Мы хорошо оборонялись. Ребята провели очень хорошую игру. Теперь мы с нетерпением ждем встречи в Лиге чемпионов.

Я думаю, они будут играть так же, как и в Кубке, и возьмут на себя инициативу, когда будут играть дома. Они будут стараться атаковать и забивать голы, чтобы получить преимущество. Я не представляю, что игра может сложиться по-другому.

Посмотрим, как пойдут дела. Нам нужно провести отличную игру, как сегодня. В [ответном матче] в Кубке мы испытывали трудности, они не давали нам времени подумать. Они не позволяли нам перемещать мяч или создавать голевые моменты, за исключением момента Лукмана в первом тайме. Это был один из самых сложных матчей на данный момент.

Эпизод с Нико [Гонсалесом ] тянул как минимум на желтую карточку, он не успевал. Это красная карточка, это ясно. Мне сказали, что, возможно, [у Ламина Ямаля] был офсайд, и хотелось бы уцепиться за это, но эпизод был очевидным. Я не думаю, что это прямая красная, но определенно вторая желтая.

Нико провел хорошую игру. Если не считать инцидента с желтой карточкой. Я очень доволен его игрой. Повторяю, я не думаю, что это была прямая красная карточка», – сказал Симеоне.