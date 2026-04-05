«Барселона» набрала 21 очко в матчах, в которых уступала в счете, «Атлетико» потерял 22 балла в играх, в которых лидировал. Это лучший и худший результаты в Ла Лиге

У «Барселоны» больше волевых побед, чем у любого другого клуба Ла Лиги.

Никто в Ла Лиге не отыгрывается чаще, чем «Барселона ».

В 30-м туре команда Ханси Флика первой пропустила от «Атлетико », но сумела одержать волевую победу – 2:1. Таким образом каталонцы в этом чемпионате набрали уже 21 очко – больше всех.

«Атлетико», напротив, чаще всех теряет очки, когда ведет в счете. Мадридцы упустили уже 22 балла.