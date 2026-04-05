  • Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии The Athletic. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 3-й, Олисе – 6-й, Холанд – 9-й, Винисиус – 10-й
Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии The Athletic. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 3-й, Олисе – 6-й, Холанд – 9-й, Винисиус – 10-й

Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии The Athletic.

Спортивный сайт The Athletic составил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча». 

В список вошли 10 футболистов. Первую строчку занял нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн. 

Весь топ-10 выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария»);

2. Килиан Мбаппе («Реал»);

3. Ламин Ямаль («Барселона»);

4. Деклан РайсАрсенал»);

5. Витинья («ПСЖ»);

6. Майкл Олисе («Бавария»);

7. Педри («Барселона»);

8. Усман Дембеле («ПСЖ»);

9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

10. Винисиус Жуниор («Реал»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Мбаппе? Вот это конечно чистый пиар. Человек последний раз именно играл в январе, а его аж на 2 место ставят.
Комментарий скрыт
Иногда полезно смотреть матчи глазами, рекомендую.
Если Кейну дадут, то не должно быть вопросов. Ну заслужил он его чёрт возьми!
Не рановато ли? Еще финала лч и чм не было чтоб раздавать зм)
То что ты написал очень наивно по трем причинам.
1) Впереди матч с Реалом в ЛЧ, которого в ЛС сложной пройти всегда
2) Даже если пройдут Реал, ещё надо выиграть ЛЧ
3) Надо выиграть ЧМ мира с Англией всего-то.
У Кейна почти нет шансов. Только романтик бы поставил на него.
Уровень игры вторичен, особенно в год с ЧМ.
До чемпионата мира это все гадание на кофейной гуще☕️ Без победы в ЛЧ и/или ЧМ никогда Кейн не получит Золотой мяч
В целом, да. Но теоретически Кейн может забрать ЗМ и без побед в двух крупнейших турнирах. Если их выиграют команды без ярко выраженных лидеров из предложенного в посте выше списка, а сам Кейн здорово себя проявит в финальной стадии ЛЧ и на ЧМ, дойдя далеко со своими командами
Шансов на это 0. При живом Мбаппе, Дембеле и Ямале, которые могут выиграть крупный турнир с большей вероятностью, чем Кейн и у которых будет ещё какой-то титул, например в ЛЧ или Ла Лиге, Кейн пролетит
Это как ДиКаприо выстрадал свой оскар упорной работой, так и у Кейна наконец-то должна быть белая полоса и заслуженный триумф. В этом сезоне всё в твоих руках Харри, или точнее ногах и голове)
ДиКаприо десятилетия был на высоте и заслуживал Оскар, а Кейн никак не мог получить золотой мяч в Тоттенхеме и сборной Англии без трофеев. Странное сравнение
Месси получал золотой мяч без трофеев.....
Если Кейн на ЧМ хотя-бы станет лучшим бомбардиром,то ЗМ его без всяких сомнений.
То есть, даже если условно сделает стату в группе и, например, вылетит в 1/4?) Так не работает. Нужна именно победа. И чтобы он внес решающий вклад.
Мне кажется победы в ЛЧ будет достаточно, при условии, что выиграет сборная, где нет явного фаворита на ЗМ
Жалко, что ЗМ не дают, как Нобеля по литературе - за совокупный вклад и успех, когда приходит время. И Левандовски, и Лам, и Нойер, и Кейн абсолютно заслужили этот приз. При всём уважении к Дембеле и перфомансу ПСЖ прошлого года, его всё ещё затруднительно воспринимать в пантеоне величайших.
А придется.
Мбаппе/Кейн один из них отлетит уже через 1,5 недели 👌
Потерпите
Мбапенальти vs Кейнальти
До ЧМ никто не отлетит, даже Месси и Роналду)
Винисиус 10? Ну не знаю, как-будто слишком высоко
Господи, да кто выиграет ЧМ, тот и получит. Впрочем, Кейну при условии трофеев с Баварией можно хотя бы до полуфинала дойти, дадут. А вот если выиграет Испания, то извините)
А если Англия выграет?
Забавный вопрос. Если Англия выиграет, то ЗМ железно у Кейна.
Впервые Кейна по достоинству оценили
