Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии The Athletic. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 3-й, Олисе – 6-й, Холанд – 9-й, Винисиус – 10-й
Спортивный сайт The Athletic составил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
В список вошли 10 футболистов. Первую строчку занял нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.
Весь топ-10 выглядит так:
1. Харри Кейн («Бавария»);
2. Килиан Мбаппе («Реал»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Деклан Райс («Арсенал»);
5. Витинья («ПСЖ»);
6. Майкл Олисе («Бавария»);
7. Педри («Барселона»);
8. Усман Дембеле («ПСЖ»);
9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
10. Винисиус Жуниор («Реал»).
На что способен «Спартак» в сезоне?13889 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
100 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1) Впереди матч с Реалом в ЛЧ, которого в ЛС сложной пройти всегда
2) Даже если пройдут Реал, ещё надо выиграть ЛЧ
3) Надо выиграть ЧМ мира с Англией всего-то.
У Кейна почти нет шансов. Только романтик бы поставил на него.
Уровень игры вторичен, особенно в год с ЧМ.
Потерпите