«Барселона» – единственная команда, 4 раза подряд обыгравшая «Атлетико» на «Метрополитано» в Ла Лиге

«Барселона» 4 раза подряд победила на «Метрополитано».

«Барселона» установила рекорд Ла Лиги .

Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Атлетико» на его поле в 30-м туре – 2:1.

«Блауграна» одержала четвертую победу на «Метрополитано » подряд – в чемпионате прежде это не удавалось никому.

В прошлом марте «Барселона » победила «Атлетико » в гостях со счетом 4:2, в марте 2024-го – 3:0, в январе 2023-го – 1:0.