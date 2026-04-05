  • Удаление Мартина отменили неверно, считает экс-судья Фернандес: «Врезается шипами в голеностоп Альмады с риском нанесения травмы. Это красная, вмешательство ВАР ошибочно»
Экс-судья Фернанедес не согласен с отменой красной карточки Жерару Мартину.

Бывший судья Павел Фернандес прокомментировал эпизод с отменой красной карточки для защитника «Барселоны» Жерара Мартина в игре с «Атлетико» (2:1) в Ла Лиге

На 46-й минуте встречи защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину прямую красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

«Каталонец после удара по мячу врезается шипами в голеностоп Альмады – с силой и риском нанесения травмы. 

Это красная карточка, вмешательство [ВАР] было ошибочным», – написал Фернандес. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Павла Фернандеса в Х
Что еще ждать от легенды Реала
Опять ?
И ему тоже , как Итурральде не доплатили ? )
Я запутался, под постами про реал он легенда Барсы, под постами про Барсу он легенда Реала, определитесь уже
Там не было удаления, даже если бы Мартин в мяч не сыграл, он не шел прямой ногой в игрока соперника. Обычный наступ, фол и ЖК, но о чем эти неадекватны говорят, какая красная?:)
Не хочешь переквалифицироваться из комментатора со спортса в проф футбольного судью? Судя по комментариям, отлично разбираешься
Он не играл в голеностоп. Он играл в мяч, а дальше инерция и подсунутая нога срперника. Нарушение. Жёлтая. До свидания.
Какое нарушение? В мяч же сначала сыграл
Не дядь, можно по разному сначала в мяч сыграть, это не самый объективный критерий
Реал тв: «у Реала украли титул, когда при счете 1:1 и онлайн отставании от Барсы на -5 очков отменили красную Мартина. Лига негрейры!»
А Реал был претендентом в этом сезоне ?
Не больше, чем Атлетико ))
Я ещё понимаю в ЛЧ может всякое случится, да и то сомнительно очень !
ну в сентябре-октябре так-то был, отрыв в 5 очков был, потом растеряли и всьо
Игрок бьёт по мясу и по инерции наступает на соперника.
О какой красной карточке маразматики говорят?
о желаемой!
Какую чушь несет бывший судья, ужас
Мартин ударил по мячу. Куда после этого должна была подеваться его нога? Про инерцию этот экс судья не слышал? Прогуливал физику в школе, судя по всему…
Не надо было ногу подставлять ! Он выбил мяч там ноги и в помине не было, куда ему ногу девать? после удара тот прибежал подставил свою ногу !
Если такое говорит судья, то тут уже, как говорится, без комментариев. Теперь понятно, почему судейство в таком печально состояние. Но все же, я склоняюсь к тому, что он это говорит намеренно, из-за своих клубни пристрастий. Иначе как он объясняет эл5ментарную механику движения ноги, после игры в мяч. Нога не пошла на верх по траектории, была игра в мяч, нона опустилась туда куда и должна былаи столкновение произошло в последней фазе, когда игрок уже ставит на газон.
Думаю, если бы вар не вмешался, и карточка осталась бы красной, споров было бы не много.
Потому что это было опасно и грубо, наступ на голеностоп прямой ногой, шипами.
Неумышленно, сперва в мяч - это да, поэтому длительной дисквы бы не получил.
