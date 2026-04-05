Удаление Мартина отменили неверно, считает экс-судья Фернандес: «Врезается шипами в голеностоп Альмады с риском нанесения травмы. Это красная, вмешательство ВАР ошибочно»

Экс-судья Фернанедес не согласен с отменой красной карточки Жерару Мартину.

Бывший судья Павел Фернандес прокомментировал эпизод с отменой красной карточки для защитника «Барселоны» Жерара Мартина в игре с «Атлетико » (2:1) в Ла Лиге .

На 46-й минуте встречи защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады , перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину прямую красную карточку, но заменил ее на желтую , посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

«Каталонец после удара по мячу врезается шипами в голеностоп Альмады – с силой и риском нанесения травмы.

Это красная карточка, вмешательство [ВАР] было ошибочным», – написал Фернандес.