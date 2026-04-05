Удаление Мартина отменили неверно, считает экс-судья Фернандес: «Врезается шипами в голеностоп Альмады с риском нанесения травмы. Это красная, вмешательство ВАР ошибочно»
Экс-судья Фернанедес не согласен с отменой красной карточки Жерару Мартину.
Бывший судья Павел Фернандес прокомментировал эпизод с отменой красной карточки для защитника «Барселоны» Жерара Мартина в игре с «Атлетико» (2:1) в Ла Лиге.
На 46-й минуте встречи защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину прямую красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
«Каталонец после удара по мячу врезается шипами в голеностоп Альмады – с силой и риском нанесения травмы.
Это красная карточка, вмешательство [ВАР] было ошибочным», – написал Фернандес.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Павла Фернандеса в Х
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И ему тоже , как Итурральде не доплатили ? )
Не больше, чем Атлетико ))
Я ещё понимаю в ЛЧ может всякое случится, да и то сомнительно очень !
О какой красной карточке маразматики говорят?
Потому что это было опасно и грубо, наступ на голеностоп прямой ногой, шипами.
Неумышленно, сперва в мяч - это да, поэтому длительной дисквы бы не получил.