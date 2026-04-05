Флик о 2:1 с «Атлетико»: «Барселона» контролировала ход матча. Инцидент с Мартином – это не красная, он первым коснулся мяча»
Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Атлетико».
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги (2:1).
«Мы контролировали ход игры и заработали три очка, что было важно.
Ламин был зол, потому что хотел забить гол и отдать завершающий пас, но этого не произошло. Это нормально. Были некоторые ситуации, были попытки. Это очень эмоциональный матч.
Я не видел повтор инцидента с Жераром [Мартином]. Я видел вживую, как он первым коснулся мяча, и для меня это не красная карточка.
Мы посмотрим на состояние Араухо и Берналя завтра. Не думаю, что у них серьезные травмы. Будем надеяться, что ничего серьезного», – сказал Флик.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
44 комментария
И как контрастирует мой Реал со своей Галактикос -2, куча дорогих заезд, котоых на поле всех не расставить, чтобы команда играла нормально. Печаль, ну что есть то есть
Во втором тайме Обед Варгас, Тауфик и Морсилье отлично справлялись в 10-м.
Спасибо Нико за КК
Грамотно сыграли в эконом-режиме (благо отрыв от меренгов позволял это) перед важными матчами в ЛЧ
А матрасов напротив заставили бегать вдесятером целый тайм, хорошо помотали) Так что думаю в среду спокойно хлопнут их уже будучи на полных оборотах
В итоге отрыв от реала ещё и увеличился))