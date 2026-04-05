Флик о 2:1 с «Атлетико»: «Барселона» контролировала ход матча. Инцидент с Мартином – это не красная, он первым коснулся мяча»

Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Атлетико».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги (2:1).

«Мы контролировали ход игры и заработали три очка, что было важно.

Ламин был зол, потому что хотел забить гол и отдать завершающий пас, но этого не произошло. Это нормально. Были некоторые ситуации, были попытки. Это очень эмоциональный матч.

Я не видел повтор инцидента с Жераром [Мартином] . Я видел вживую, как он первым коснулся мяча, и для меня это не красная карточка.

Мы посмотрим на состояние Араухо и Берналя завтра. Не думаю, что у них серьезные травмы. Будем надеяться, что ничего серьезного», – сказал Флик.