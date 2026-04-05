  • Флик о 2:1 с «Атлетико»: «Барселона» контролировала ход матча. Инцидент с Мартином – это не красная, он первым коснулся мяча»
Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Атлетико».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги (2:1).

«Мы контролировали ход игры и заработали три очка, что было важно.

Ламин был зол, потому что хотел забить гол и отдать завершающий пас, но этого не произошло. Это нормально. Были некоторые ситуации, были попытки. Это очень эмоциональный матч.

Я не видел повтор инцидента с Жераром [Мартином]. Я видел вживую, как он первым коснулся мяча, и для меня это не красная карточка.

Мы посмотрим на состояние Араухо и Берналя завтра. Не думаю, что у них серьезные травмы. Будем надеяться, что ничего серьезного», – сказал Флик.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
чувствую последние 8 матчей Барсы будут судить легенды Реала)))
Ответ прощай Роналду
Тв Реала будет работать на полную катушку ! Круглосуточно вещать про судей даже после окончания сезона
Так этот недоБускетс уже выглядит достойной заменой легендарному мадридскому Лаосу. Та же неадекватность, то же самолюбование и потеря игры несколько раз🙃
Тихо и спокойно Ханси ведёт свою команду к титулу. Ждём сумасшедшего настроя на игру в среду.
Мне кажется эта команда со всеми лидерами в строю способна и на ЛЧ замахнуться.
Скажем «спасибо» старому мадридскому пердуну в сборной за Рафинью
Наверное Анчеллоти шипами в ногу Рафиньи въехал, раз у тебя такая ненависть
Если Флик выиграет ЛЧ с Ферраном Торресом, он будет лучшим тренером в истории
Боже как же у тебя горит пукан😂😂😂
контроль шикарный но слишком медленно, стоит Барсе включать скоростя и соперники уже готовы досрочно покинуть поле но вместо этого регулярные 0.1 и лишние нервы
Как болельщик Мадрида с 2000 года, аплодирую стоя Барселоны. Со всеми проблемами с бабками, нашли топ тренера, адаптировали все механизмы и на дистанции просто превосходно идут второй кряду сезон.
И как контрастирует мой Реал со своей Галактикос -2, куча дорогих заезд, котоых на поле всех не расставить, чтобы команда играла нормально. Печаль, ну что есть то есть
В 1 тайме резерв Атлетико был лучше Барсы
Во втором тайме Обед Варгас, Тауфик и Морсилье отлично справлялись в 10-м.
Спасибо Нико за КК
Ханси мудр как в тренерских решениях, так и в интервью - успокоил на корню потенциальный скандал
Грамотно сыграли в эконом-режиме (благо отрыв от меренгов позволял это) перед важными матчами в ЛЧ
А матрасов напротив заставили бегать вдесятером целый тайм, хорошо помотали) Так что думаю в среду спокойно хлопнут их уже будучи на полных оборотах

В итоге отрыв от реала ещё и увеличился))
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Никакого эконом режима не было. Прессинговали, как ужаленные.
в Мадриде и не только пожар пуканов
