Вратарь «Атлетико» Муссо: «Мы играли лучше «Барселоны» до удаления. У них тоже была красная – судья все видел»

Вратарь «Атлетико» Хуан Муссо считает, что «Атлетико» до удаления Николаса Гонсалеса переигрывал «Барселону» (1:2).

«Мы отлично провели первый тайм. Мы играли лучше, это был зрелищный и интересный матч. Красная карточка стала для нас наказанием. Играть в меньшинстве очень сложно.

Я также считаю, что и у соперника была красная карточка. Полевой судья это видел. Удаление могло сделать игру более равной. Но ладно, надо двигаться дальше.

Это не лишит нас уверенности. Одиннадцать на одиннадцать, считаю, мы были лучше. Это придает нам уверенности», – сказал Муссо.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
были лучше ценой постоянного зарабатывания карточек, количество в какой-то момент перешло в качество. я не против, чтобы атлетико таким же образом "был лучше" в предстоящих играх, будет то же самое в итоге
ну кто виноват что Нико удалился на ровном месте.
Ответ Predator87
ну кто виноват что Нико удалился на ровном месте.
Причём, этот волейболист мог и раньше уехать🙃
Ответ Predator87
ну кто виноват что Нико удалился на ровном месте.
Кто виноват что Нико перепутал футбол и волейбол и должен был еще раньше удаляться
Спасибо за волейбол и дырку меду ног, до свидания
Ответ fatei4
Спасибо за волейбол и дырку меду ног, до свидания
Не «до свидания», а до встречи в ЛЧ 😄
там нико заслуживал красной еще за умышленную игру руками
Ну да, как в баскетболе перехватывать мячи и играть в американский футбол вы умеете
Да переиграла вас Барса почти по всем стат показателям. Отсюда все эти фолы и карточки у матрасов: 11 - 15 по фолам, 6 - 2 по желтым, 1:0 по красным.
А кк у Барсы верно отменили: он сначала четко мяч выбил, а потом уже по инерции наступил - это был не акт грубости, а игровой момент.
Мы пожалели тебя выпустив Феррана
В первом тайме до эпизода с удалением шла абсолютно равная игра. Никто лучше не был. 3 момента у хозяев и столько же у гостей. По голам 1-1.
На счёт "лучше" он конечно погорячился, на равных, возможно, но не лучше
Материалы по теме
У «Атлетико» 1 победа и 5 поражений в 7 последних матчах с «Барселоной»
4 апреля, 21:16
Симеоне выиграл 7 из 44 матчей против «Барселоны» и проиграл 25
4 апреля, 21:14
«Барселона» не проигрывает 9 матчей подряд – 8 побед, 1 ничья. Общий счет – 27:7
4 апреля, 21:08
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
9 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
26 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
30 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
34 минуты назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
35 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
49 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
52 минуты назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
57 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
4 минуты назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
14 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Рекомендуем