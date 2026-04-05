Вратарь «Атлетико» Муссо: «Мы играли лучше «Барселоны» до удаления. У них тоже была красная – судья все видел»
Вратарь «Атлетико» Хуан Муссо считает, что «Атлетико» до удаления Николаса Гонсалеса переигрывал «Барселону» (1:2).
«Мы отлично провели первый тайм. Мы играли лучше, это был зрелищный и интересный матч. Красная карточка стала для нас наказанием. Играть в меньшинстве очень сложно.
Я также считаю, что и у соперника была красная карточка. Полевой судья это видел. Удаление могло сделать игру более равной. Но ладно, надо двигаться дальше.
Это не лишит нас уверенности. Одиннадцать на одиннадцать, считаю, мы были лучше. Это придает нам уверенности», – сказал Муссо.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
А кк у Барсы верно отменили: он сначала четко мяч выбил, а потом уже по инерции наступил - это был не акт грубости, а игровой момент.