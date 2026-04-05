Симеоне выиграл 7 из 44 матчей против «Барселоны» и проиграл 25
Диего Симеоне в 25-й раз проиграл «Барселоне» в роли тренера «Атлетико».
Сегодня мадридцы уступили каталонцам в 30-м туре Ла Лиги со счетом 1:2.
Всего у аргентинского специалиста 44 игры против «блауграны». «Атлетико» одержал всего 7 побед, 12 встреч завершились вничью.
В этом сезоне Симеоне ждут еще два матча против «Барселоны» в Лиге чемпионов, 8 и 14 апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но....в Лиге Чемпионов Симеоне оба раза проходил Барселону.
