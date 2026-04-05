Симеоне выиграл 7 из 44 матчей против «Барселоны» и проиграл 25

Диего Симеоне в 25-й раз проиграл «Барселоне» в роли тренера «Атлетико».

Сегодня мадридцы уступили каталонцам в 30-м туре Ла Лиги со счетом 1:2.

Всего у аргентинского специалиста 44 игры против «блауграны». «Атлетико» одержал всего 7 побед, 12 встреч завершились вничью.

В этом сезоне Симеоне ждут еще два матча против «Барселоны» в Лиге чемпионов, 8 и 14 апреля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
Подавляющее преимущество Барселоны в Ла Лиге.
Но....в Лиге Чемпионов Симеоне оба раза проходил Барселону.
Позорным автобусом
В обоих домашних матчах тогда Атлетико был объективно лучше, а на выезде не было провалов.
А еще у Симеоне в ЛЧ против Барсы 2 прохода из 2. Ждем третье противостояние. Сегодня Симеоне полкоманды запасных выпустил, явно готовится.
Так у самого высокооплачиваемого тренера 2.5 состава, так что без разницы кем в автобусе сидеть, можно хоть каждую игру удаляться или ротироваться👀
Но среди этих матчей есть один знаковый, когда в последнем туре в сезоне 2013/14 решалась судьба чемпионства, тогда счёт открыл Алексис Санчес, и всё шло к тому что Барселона с тем золотым составом забирал чемпионство, но с этим был категорически не согласен Диего Годин который сравнял счёт и Атлетико впервые с сезона 1995/96 стал чемпионом !
Ага, также помним как Негрейра тогда затащил Барсу, путем отмены чистого гола Месси, который делал чемпионом Барселону
Но это как говорится уже другая история
Материалы по теме
«Барселона» не проигрывает 9 матчей подряд – 8 побед, 1 ничья. Общий счет – 27:7
4 апреля, 21:08
«Барселона» опережает «Реал» на 7 очков за 8 туров до конца сезона
4 апреля, 21:05
«Барса» обыграла «Атлетико» на выезде – 2:1. Рэшфорд и Левандовски забили, Гонсалеса удалили в 1-м тайме, красную Мартина отменили
4 апреля, 21:01
