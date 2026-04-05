Симеоне выиграл 7 из 44 матчей против «Барселоны» и проиграл 25

Диего Симеоне в 25-й раз проиграл «Барселоне» в роли тренера «Атлетико».

Сегодня мадридцы уступили каталонцам в 30-м туре Ла Лиги со счетом 1:2.

Всего у аргентинского специалиста 44 игры против «блауграны». «Атлетико » одержал всего 7 побед, 12 встреч завершились вничью.

В этом сезоне Симеоне ждут еще два матча против «Барселоны» в Лиге чемпионов, 8 и 14 апреля.