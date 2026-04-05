У «Атлетико» 1 победа и 5 поражений в 7 последних матчах с «Барселоной»

У «Атлетико» 1 победа в 7 последних матчах с «Барселоной».

«Атлетико » выиграл лишь один из семи последних матчей против «Барселоны».

Сегодня мадридская команда уступила каталонской со счетом 1:2 в 30-м туре Ла Лиги . В семи последних матчах между этими командами «блауграна» одержала пять побед, а «матрасники» – одну. Еще в одном случае была зафиксирована ничья.

8 апреля «Барселона » и «Атлетико» встретятся снова – в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.