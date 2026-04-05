«Барселона» опережает «Реал» на 7 очков за 8 туров до конца сезона
«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в Ла Лиге.
Команда Ханси Флика одолела «Атлетико» в гостях – 2:1. «Сливочные» уступили «Мальорке» на выезде с таким же счетом.
После 30 матчей у «блауграны» 76 очков, у мадридцев – 69.
Также в первой четверке идут «Вильярреал» (58 баллов после 29 игр) и «Атлетико» (57 после 30 матчей).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Реальность реал опять забыл снять штаны:))
А в итоге сложный выезд прошли и +7 стало. Серьезная заявка на титул.