«Барселона» опережает «Реал» на 7 очков за 8 туров до конца сезона

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика одолела «Атлетико» в гостях – 2:1. «Сливочные» уступили «Мальорке» на выезде с таким же счетом.

После 30 матчей у «блауграны» 76 очков, у мадридцев – 69.

Также в первой четверке идут «Вильярреал» (58 баллов после 29 игр) и «Атлетико» (57 после 30 матчей).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Мне нравится эта многолетняя доминация Реала после прихода Мбаппе
Ответ Tristan...
Мне нравится эта многолетняя доминация Реала после прихода Мбаппе
Берет пример с кумира Роналду, при нём похожая доминация была в Лалиге
Ответ Олег Иваницкий
Берет пример с кумира Роналду, при нём похожая доминация была в Лалиге
При Роналду только в ЛаЛиге, а с камерунцем вообще во всех турнирах доминируют
Приятно, очень приятно видеть такую разницу в таблице )
Ответ Кирилл
Приятно, очень приятно видеть такую разницу в таблице )
Весна идёт, а с ней и потепление приходит)
Ожидание реал после этого тура приближается к Барселоне:)
Реальность реал опять забыл снять штаны:))
Всех редиков из Реала с заслуженным вторым местом. Вы готовы)
Перед этим туром скорее можно было предположить, что отрыв в таблице сократится.
А в итоге сложный выезд прошли и +7 стало. Серьезная заявка на титул.
Барселону уже можно смело поздравлять с победой в чемпионате. Такой Мадрид не отыграет такой гандикап за оставшиеся туры. Даже если Барселона где-то оступится ( не берем в расчет Класико), то Мадрид все равно проиграет условному Овьедо.
Реал проиграл, Барселона увеличила отрыв на 7 очков, Матрас потратил очень много сил перед матчем на Камп Ноу, вышли на поле Кюнде и Гави, Барса подратировалась и более менее отдохнула. Какой шикарный день для фанатов Барселоны)
Ответ Хозяин топ 5 АПЛ
Реал проиграл, Барселона увеличила отрыв на 7 очков, Матрас потратил очень много сил перед матчем на Камп Ноу, вышли на поле Кюнде и Гави, Барса подратировалась и более менее отдохнула. Какой шикарный день для фанатов Барселоны)
Берналь травмировался и паломник булки повредил. Так что день всё-таки неидеальный(
Ответ Хозяин топ 5 АПЛ
Реал проиграл, Барселона увеличила отрыв на 7 очков, Матрас потратил очень много сил перед матчем на Камп Ноу, вышли на поле Кюнде и Гави, Барса подратировалась и более менее отдохнула. Какой шикарный день для фанатов Барселоны)
Атлетико в нееужнем себе матче вымотал вторым составом основу Барсы. Берналь вылетел. Симеоне не вытащил даже на замену свою основу. Атлетико прекрасно свой план выполнил
Главное не расслабляться!!! Флик должен настроить игроков!
Не упустили своё, дожали. Плюс Мальорка помогла. День удался!
Как же Канселу хорош!!!! 🤩
Чемпионат Испании. «Жирона» обыграла «Вильярреал»
6 апреля, 20:54
«Барса» обыграла «Атлетико» на выезде – 2:1. Рэшфорд и Левандовски забили, Гонсалеса удалили в 1-м тайме, красную Мартина отменили
4 апреля, 21:01
