«Барселона» опережает «Реал» на 7 очков за 8 туров до конца сезона

«Барселона » увеличила отрыв от «Реала » в Ла Лиге .

Команда Ханси Флика одолела «Атлетико » в гостях – 2:1. «Сливочные» уступили «Мальорке» на выезде с таким же счетом.

После 30 матчей у «блауграны» 76 очков, у мадридцев – 69.

Также в первой четверке идут «Вильярреал » (58 баллов после 29 игр) и «Атлетико» (57 после 30 матчей).