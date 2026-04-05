  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Итурральде об отмене удаления Мартина в игре с «Атлетико»: «Если, играя в мяч, футболист не может остановить ногу, нужно оценивать силу контакта. Карточку можно оставить желтой»
45

Итурральде об отмене удаления Мартина в игре с «Атлетико»: «Если, играя в мяч, футболист не может остановить ногу, нужно оценивать силу контакта. Карточку можно оставить желтой»

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил момент с отменой красной карточки для защитника «Барселоны» Жерара Мартина в игре с «Атлетико» (2:1, второй тайм) в Ла Лиге

На 46-й минуте встречи защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину прямую красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов. 

«Существует циркуляр, в котором говорится, что если ты выбиваешь мяч и не можешь остановить ногу или поставить ее в другое место, судье нужно оценивать силу контакта, чтобы определить цвет карточки. Ее можно оставить желтой», – сказал Итурральде. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБарселона
logoсудьи
Матео Бускетс Феррер
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoЖерар Мартин
logoЛа Лига
logoТьяго Альмада
logoАтлетико
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну если уж знаменитый мадридский свисток Иттуральде такого мнения
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Ответ Burel
да в этом эпизоде только Реал ТВ мог дать Красную)
Даже если очень захотеть, можно там жк найти, но кк даже близко нет, он играл в мяч, это железный факт.
Ответ BurBon
Главное в мяч , а остальное не важно? А если бы сломал ногу то перелом не считается , ведь в мяч?))
Ответ АндрюликШава
Для этого правила писались, а по правилам, ну если очень захотеть можно жк дать. Но кк это абсурд. На Педри даже жестче фолы были за последние пару сезонов и даже жк не давали.
Это не гипотетические ) я привел пример чтобы была ясна логика принятия решения. Она такая же в правилах. По такому же правилу не отменили гол Жироны когда влетел игрок Жироны в Кунде.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Бурруль об отмене удаления Мартина в игре с «Атлетико»: «Судья правильно сделал, показав ему красную. Удар по голеностопу Альмады был очень сильным»
4 апреля, 20:50
4 апреля, 20:50
Берналь из «Барсы» получил травму в матче с «Атлетико» и был заменен на 62-й минуте. Он вышел вместо Араухо на 40-й
4 апреля, 20:40
4 апреля, 20:40
Судья Бускетс показал Мартину из «Барсы» красную карточку за удар в голень Альмаде после игры в мяч, но заменил ее на желтую после ВАР
4 апреля, 20:29
4 апреля, 20:29
