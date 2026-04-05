Итурральде об отмене удаления Мартина в игре с «Атлетико»: «Если, играя в мяч, футболист не может остановить ногу, нужно оценивать силу контакта. Карточку можно оставить желтой»

Итурральде оценил момент с неудалением Мартина в игре с «Атлетико».

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил момент с отменой красной карточки для защитника «Барселоны» Жерара Мартина в игре с «Атлетико » (2:1, второй тайм) в Ла Лиге .

На 46-й минуте встречи защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады , перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину прямую красную карточку, но заменил ее на желтую , посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

«Существует циркуляр, в котором говорится, что если ты выбиваешь мяч и не можешь остановить ногу или поставить ее в другое место, судье нужно оценивать силу контакта, чтобы определить цвет карточки. Ее можно оставить желтой», – сказал Итурральде.