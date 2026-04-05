Итурральде об отмене удаления Мартина в игре с «Атлетико»: «Если, играя в мяч, футболист не может остановить ногу, нужно оценивать силу контакта. Карточку можно оставить желтой»
Итурральде оценил момент с неудалением Мартина в игре с «Атлетико».
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил момент с отменой красной карточки для защитника «Барселоны» Жерара Мартина в игре с «Атлетико» (2:1, второй тайм) в Ла Лиге.
На 46-й минуте встречи защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину прямую красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
«Существует циркуляр, в котором говорится, что если ты выбиваешь мяч и не можешь остановить ногу или поставить ее в другое место, судье нужно оценивать силу контакта, чтобы определить цвет карточки. Ее можно оставить желтой», – сказал Итурральде.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Ну если уж знаменитый мадридский свисток Иттуральде такого мнения
Ну если уж знаменитый мадридский свисток Иттуральде такого мнения
Комментарий скрыт
Ну если уж знаменитый мадридский свисток Иттуральде такого мнения
да в этом эпизоде только Реал ТВ мог дать Красную)
Даже если очень захотеть, можно там жк найти, но кк даже близко нет, он играл в мяч, это железный факт.
Даже если очень захотеть, можно там жк найти, но кк даже близко нет, он играл в мяч, это железный факт.
Главное в мяч , а остальное не важно? А если бы сломал ногу то перелом не считается , ведь в мяч?))
Главное в мяч , а остальное не важно? А если бы сломал ногу то перелом не считается , ведь в мяч?))
Для этого правила писались, а по правилам, ну если очень захотеть можно жк дать. Но кк это абсурд. На Педри даже жестче фолы были за последние пару сезонов и даже жк не давали.
Это не гипотетические ) я привел пример чтобы была ясна логика принятия решения. Она такая же в правилах. По такому же правилу не отменили гол Жироны когда влетел игрок Жироны в Кунде.
