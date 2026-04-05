«Барселона» не проигрывает 9 матчей подряд – 8 побед, 1 ничья. Общий счет – 27:7

«Барселона» не проигрывает 9 матчей подряд.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Атлетико» со счетом 2:1 в 30-м туре Ла Лиги .

В 9 последних матчах во всех турнирах каталонцы одержали 8 побед и 1 раз сыграли вничью. Общий счет этих игр – 27:7. 8 апреля «блауграна» снова встретится с «Атлетико » – в 1/4 финала Лиги чемпионов.