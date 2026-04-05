«Барселона» не проигрывает 9 матчей подряд – 8 побед, 1 ничья. Общий счет – 27:7
Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Атлетико» со счетом 2:1 в 30-м туре Ла Лиги.
В 9 последних матчах во всех турнирах каталонцы одержали 8 побед и 1 раз сыграли вничью. Общий счет этих игр – 27:7. 8 апреля «блауграна» снова встретится с «Атлетико» – в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Просто красавчики !
Канселу вообще невероятен сейчас - в победном голе просто уничтожил Альмаду в пух и прах )
Ямаль был опасен и тоже уничтожал защиту, но не получилось совершить голевое действие.
Ферран - без комментариев…
Как же приятно иметь в таблице +7 от второго места )
А пока настраиваемся на второй раунд противостояния с Атлетико - теперь в ЛЧ )
А Канселу да, размазал Альмаду как масло по хлебушку. Ну и дедушка к хлебушку был как никогда кстати😎
Атлетов сегодня смели