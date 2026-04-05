31

«Барселона» не проигрывает 9 матчей подряд – 8 побед, 1 ничья. Общий счет – 27:7

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Атлетико» со счетом 2:1 в 30-м туре Ла Лиги

В 9 последних матчах во всех турнирах каталонцы одержали 8 побед и 1 раз сыграли вничью. Общий счет этих игр – 27:7. 8 апреля «блауграна» снова встретится с «Атлетико» – в 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАтлетико
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Давили, давили и все таки додавили )
Просто красавчики !

Канселу вообще невероятен сейчас - в победном голе просто уничтожил Альмаду в пух и прах )
Ямаль был опасен и тоже уничтожал защиту, но не получилось совершить голевое действие.
Ферран - без комментариев…

Как же приятно иметь в таблице +7 от второго места )

А пока настраиваемся на второй раунд противостояния с Атлетико - теперь в ЛЧ )
Ответ Кирилл
На Ямале была почти вся острота в первом тайме, две тривелы и заработанная КК. Во втором игра скомкалась + усталость.
А Канселу да, размазал Альмаду как масло по хлебушку. Ну и дедушка к хлебушку был как никогда кстати😎
Тяжелая победа. Но добавит характера на ЛЧ
Ответ Арсен Талант-Уулу
Тяжелая она только потому, что у Барсы игроки которые должны давать результат его не дают. Играет команда великолепно, и могла закончить все намного раньше. Но некоторые ребята не реализуют свои моменты
Ответ denisques
Всё так
Хороший ход набрали, Канселу с отрывом сейчас лучший игрок Барсы:)
Ответ rigobersong
Сегодня вообще левый фланг порадовал, Рэшфорд и Канселу сделали результат. Ямаль тоже в супер форме, но сегодня не повезло.
Лева забил всем сердцем.
Дожали. А теперь дома, с ещё большим воодушевлением - уничтожить Диего и его банду) чтоб дома у катлетиков спокойно откатать
С такими колоссальными потерями в составе, это просто чудо
Ответ Raindrop Drop Top
Ничего , со свеженьким Альваресом все встанет на свои места ))
Ответ OldRedWhite
Да не будет никакого Альвареса, не трави
Барсу с чемпионством

Атлетов сегодня смели
Чемпионский ход.
Канселу, конечно в топ идёт, прогресс на лицо! Феррану пора в аренду однозначно
Чемпионская статистика хозяев Ла Лиги! Столичным шутам преклоняться и восхищаться великолепной Барсой!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
