107

«Арсенал» лишился шансов на требл, вылетев из Кубка Англии от «Саутгемптона». Ранее команда Артеты проиграла «Ман Сити» в финале Кубка лиги

Сегодня команда Микеля Артеты вылетела из Кубка Англии, проиграв «Саутгемптону» в 1/4 финала турнира – 1:2. Таким образом, теперь она не сможет выиграть больше двух трофеев за сезон. 

Отметим, что предыдущим матчем «канониров» был финал Кубка английской лиги – в нем лондонцы потерпели поражение от «Манчестер Сити» (0:2). 

В турнирной таблице Премьер-лиги «Арсенал» занимает первое место, набрав 70 очков после 31 матча. Он опережает «Манчестер Сити», который провел на одну игру меньше, на 9 баллов. 

В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский клуб встретится со «Спортингом». Первый матч между этими командами состоится 7 апреля. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Если вдруг кто забыл, напоминаю: этот арсенал - лучшая команда в истории АПЛ
Хорошая шутка
Не так. Аресенал повысил шансы на *алупл.
Ну ЛЧ, допустим, тоже вряд ли выиграют. Осталось АПЛ слить и залупл взят!
Пока очень похоже !
И это мы с Зенитом ещё в ЛЧ и не начинали !
«Мы играем в самый красивый футбол, так говорят люди в Европе» - Микель Бестрофейный
Доминация!
Испанский физрук и чемпионство сольёт. Самое время ставить на Сити)))
Думаю вполне реально, но тут будет многое зависеть от очной встречи
Не, если Пеп это заберёт, придётся заканчивать карьеру с сигарой в зубах. Шарлатан и раньше прикармливал знатно перед весной, здесь же рыбка совсем уже объелась👀
все достижения арсенала в сезоне:
сезон без поражений
рекорд Челси в 15 пропущенных голов
рекорд по сухим матчам
квадрупл
требл <------------ вы сейчас здесь
победа в АПЛ
победа в ЛЧ
Победа над баварией и 1 место в групповом этапе
Для секты фанатов это как молитва ..квадрупль
Да Бог с треблом. С квадруплом-то что?
Заявочка на ЗеЛупл)
«Арсенал» лишился шансов на дубль, вылетев из…LOADING 99.9%…
Тут скорее логичнее сказать, что лишился шансов на золотой дубль. Евролузерство слишком велико
