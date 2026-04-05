«Арсенал» лишился шансов на требл, вылетев из Кубка Англии от «Саутгемптона». Ранее команда Артеты проиграла «Ман Сити» в финале Кубка лиги
Сегодня команда Микеля Артеты вылетела из Кубка Англии, проиграв «Саутгемптону» в 1/4 финала турнира – 1:2. Таким образом, теперь она не сможет выиграть больше двух трофеев за сезон.
Отметим, что предыдущим матчем «канониров» был финал Кубка английской лиги – в нем лондонцы потерпели поражение от «Манчестер Сити» (0:2).
В турнирной таблице Премьер-лиги «Арсенал» занимает первое место, набрав 70 очков после 31 матча. Он опережает «Манчестер Сити», который провел на одну игру меньше, на 9 баллов.
В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский клуб встретится со «Спортингом». Первый матч между этими командами состоится 7 апреля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
И это мы с Зенитом ещё в ЛЧ и не начинали !
сезон без поражений
рекорд Челси в 15 пропущенных голов
рекорд по сухим матчам
квадрупл
требл <------------ вы сейчас здесь
победа в АПЛ
победа в ЛЧ