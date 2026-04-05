Победы «Краснодара» и «Зенита», «Арсенал» вылетел из Кубка Англии, «Сити» разнес «Ливерпуль», «Барса» отрывается от «Реала», хет-трик и 1400 очков Малкина, Гуменник выиграл «Русский вызов» и другие новости

1. «Краснодар» одолел «Ахмат» на выезде в 23-м туре Мир РПЛ – 1:0. Кордоба забил на 86-й, Исмаэла и Черникова удалили , гол Самородова отменили из-за офсайда. «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:1) и впервые в истории выиграл 10 домашних матчей подряд в одном чемпионате России. Соболев снова забил .

«Динамо» и «Оренбург» сыграли вничью – 3:3. Команда Гусева не побеждает 3 матча подряд . ЦСКА победил «Акрон» – 2:1. Круговой забил победный на 84-й, гол Дзюбы на 93-й отменили , Артем с пенальти ответил на дебютный гол Гонду за армейцев. «Акрон» обратится в ЭСК из-за отмененного гола Дзюбы.

После 23 туров «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко, команды Мусаева и Семака встретятся 12 апреля.

2. «Арсенал» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Саутгемптону» из Чемпионшипа в 1/4 финала – 1:2! Теперь у «Арсенала» не будет требла .

«Манчестер Сити» разнес «Ливерпуль» – 4:0. Холанд сделал хет-трик , Салах не забил пенальти. Для команды Слота это было 15-е поражение в сезоне. «Челси» разнес «Порт Вейл» из третьей лиги – 7:0.

3. «Барселона» обыграла «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги – 2:1. Рэшфорд и Левандовски забили, Гонсалеса удалили в 1-м тайме, красную Мартина отменили .

«Реал» внезапно проиграл «Мальорке» – 1:2. Милитао сравнял на 88-й, но Мурики забил победный на 91-й. Теперь у У Арбелоа 5 поражений в 18 играх во главе «Мадрида». За 8 туров до конца сезона «Барселона» опережает «Реал» на 7 очков.

4. НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Флориду» (9:4) и подвел черту под сезоном «Пантерс» – действующий чемпион потерял шансы на плей-офф (первый случай в лиге с 2015 года), Бобровский пропустил 6 шайб и был заменен. Малкин набрал 3+1 и пробил отметку 1400 очков , Кросби обошел Айзермана и идет на 2-м месте по баллам за один клуб (1756) и 7-м – в общем зачете .

«Баффало» проиграл «Вашингтону» (2:6), но за счет других результатов впервые с 2011 года попал в розыгрыш Кубка Стэнли. Овечкин не забил, но сделал 2 результативные передачи . «Лос-Анджелес» с 1+2 от Панарина одолел «Торонто» (7:6 ОТ) в перестрелке.

41-летний Бернс из «Колорадо» провел 1000-й матч подряд без пропусков в рамках регулярок и стал вторым таким игроком после Кессела.

5. НБА. 40+8+13 от Йокича помогли «Денверу» одолеть «Сан-Антонио» с 34+18+7 от Вембаньямы после овертайма, «Детройт» разобрался с «Филадельфией», обеспечив себе первое место на Востоке .

6. Турнир шоу-программ «Русский вызов». Гуменник одержал победу , Синицина и Кацалапов – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и. Валиева выступила под музыку к фильму «Белый ворон». Номера Синицыной, Косторной и Куницы не показали в телеэфире Первого канала. В жюри среди прочих были певица Пелагея, дизайнер Ахмадуллина, балерина Кокарева, актриса Климова и оперный певец Абдразаков.

7. «Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга» в 28-м туре Бундеслиги – 3:2 после 0:2! В других матчах «Байер» разгромил «Вольфсбург» (6:3), отыгравшись с 1:3, «Боруссия» Дортмунд вырвала победу у «Штутгарта» на выезде – 2:0.

8. Игроки сборной Италии требовали бонус 300 тысяч евро за выход на ЧМ-2026. Дженнаро Гаттузо убедил футболистов, что обсуждать это нужно после финала с Боснией и Герцеговиной.

9. Шахматный турнир претендентов. 6-й тур. Есипенко черными сыграл вничью с Каруаной, Синдаров победил Вэй И.

10. Карло Анчелотти не планирует вызывать Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

11. Жена тренера ЦСКА Фабио Челестини произвела редизайн части стадиона клуба. Она архитектор и дизайнер по профессии.

12. Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии The Athletic. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 3-й, Олисе – 6-й, Холанд – 9-й, Винисиус – 10-й.

Цитаты дня.

Кэмерон Ли: «Путин – самый могущественный человек в мире . Хотел бы встретиться, поблагодарить его за паспорт. Хочу фото с ним, как у Овечкина»

Энрике о Сафонове: «Задача «ПСЖ» – помогать игрокам. Вы ошибаетесь, если думаете, что я поддаюсь давлению . Мне нравится делать прямо противоположное тому, что у меня просят»

Заварухин показал переписку с агентом и отцом защитника «Салавата» Зоркина: «Ты не тренер, ты сам знаешь, кто ты . Желаю, чтобы ты поскорее закончил со своей работой»

Мостовой о правиле 8 секунд перед голом «Акрону»: «Глупость! Вратарю некому было отдать мяч . Карточку показал – больше не будет. Кто-то придумал очередную глупость. Ужас!»

Алина Загитова: «Казалось, все прожито и отпущено, но иногда прошлое находит способ напомнить о себе . Ничего – я просто улыбаюсь и иду дальше»

Мбаппе о Месси в «ПСЖ»: «Он все делает правильно . Били по воротам после тренировки – мы с Неймаром забили 6-7 из 10, Лео – 9 из 9. Я просто посмотрел на вратаря: «Ты понял?»

«Наслаждайся квадруплом, дружище» . «Саутгемптон» ответил фанату «Арсенала», назвавшему случайной их победу над «канонирами» в Кубке Англии