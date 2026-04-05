Матч окончен
«Барса» обыграла «Атлетико» на выезде – 2:1. Рэшфорд и Левандовски забили, Гонсалеса удалили в 1-м тайме, красную Мартина отменили
«Барселона» победила «Атлетико».
«Атлетико» уступил «Барселоне» (1:2) в 30-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Метрополитано».
Джулиано Симеоне открыл счет на 39-й минуте. Маркус Рэшфорд сравнял на 42-й. Николас Гонсалес был удален в конце тайма: он получил вторую желтую карточку за фол на Ламине Ямале. Первую желтую ему показали за игру руками. После ВАР Гонсалесу показали прямую красную вместо удаления за две желтых.
Жерар Мартин получил прямую красную карточку на 46-й минуте, но удаление было отменено после ВАР. Роберт Левандовски забил на 87-й.
А есть такие как Леванодовски: от него даже когда как от дерева отскакивает, все равно в ворота попадает. И ничего с этим не поделать. Оба классные.
Впрочем, это в его стиле )
Человек фолит без попытки сыграть в мяч, жёлтой нет.
Томас Мюллер пиковый бы так стату лютую нафармил бы