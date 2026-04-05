«Барса» обыграла «Атлетико» на выезде – 2:1. Рэшфорд и Левандовски забили, Гонсалеса удалили в 1-м тайме, красную Мартина отменили

«Барселона» победила «Атлетико».

«Атлетико » уступил «Барселоне » (1:2) в 30-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Метрополитано».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Джулиано Симеоне открыл счет на 39-й минуте. Маркус Рэшфорд сравнял на 42-й. Николас Гонсалес был удален в конце тайма: он получил вторую желтую карточку за фол на Ламине Ямале. Первую желтую ему показали за игру руками. После ВАР Гонсалесу показали прямую красную вместо удаления за две желтых.

Жерар Мартин получил прямую красную карточку на 46-й минуте, но удаление было отменено после ВАР. Роберт Левандовски забил на 87-й.

Ла Лига Испания. 30 тур 4 апреля 19:00, Метрополитано Атлетико Завершен 1 - 2 0.93 xG 2.52 Барселона Матч окончен Симеоне 90’ +4’ Сейду 90’ +3’ 87’ Левандовски

79’ Рэшфорд Левандовски 78’ Эрик Гарсия Гави Лангле Сейду 68’ 62’ Берналь Кунде Симеоне Серлот 61’ Алекс Баэна Хименес 61’ Гризманн Морсильо 61’ Лангле 53’ Муссо 50’ 50’ Мартин 47’ Флик 46’ Фермин Лопес Ферран Торрес Коке Руджери 46’ 2 тайм Перерыв Н. Гонсалес 45’ +7’ Коке 45’ Молина 45’ 45’ Фермин Лопес 42’ Рэшфорд

40’ Араухо Берналь Симеоне

39’ Н. Гонсалес 22’ Атлетико Муссо, Лангле, Ле Норман, Н. Гонсалес, Молина, Альмада, Варгас, Коке, Симеоне, Алекс Баэна, Гризманн Запасные: Ганцко, Альварес, Лукман, Хименес, Пурич, Серлот, Боньяр, Диас дель Ромо, Морсильо, Эскивель, Руджери, Сейду 1 тайм Барселона: Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Фермин Лопес, Ямаль, Ольмо Запасные: Ферран Торрес, Бардагжи, Левандовски, Гави, Берналь, Маркес, Аллер, Бальде, Эспарт, Касадо, Шченсны, Кунде

