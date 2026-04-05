  • «Барса» обыграла «Атлетико» на выезде – 2:1. Рэшфорд и Левандовски забили, Гонсалеса удалили в 1-м тайме, красную Мартина отменили
1344

«Барселона» победила «Атлетико».

«Атлетико» уступил «Барселоне» (1:2) в 30-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Метрополитано».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Джулиано Симеоне открыл счет на 39-й минуте. Маркус Рэшфорд сравнял на 42-й. Николас Гонсалес был удален в конце тайма: он получил вторую желтую карточку за фол на Ламине Ямале. Первую желтую ему показали за игру руками. После ВАР Гонсалесу показали прямую красную вместо удаления за две желтых.

Жерар Мартин получил прямую красную карточку на 46-й минуте, но удаление было отменено после ВАР. Роберт Левандовски забил на 87-й.

Ла Лига Испания. 30 тур
4 апреля 19:00, Метрополитано
Атлетико
1 - 2
0.93xG2.52
Барселона
Симеоне
90’
+4’
Сейду
90’
+3’
87’
  Левандовски
79’
Рэшфорд   Левандовски
78’
Эрик Гарсия   Гави
Лангле   Сейду
68’
62’
Берналь   Кунде
Симеоне   Серлот
61’
Алекс Баэна   Хименес
61’
Гризманн   Морсильо
61’
Лангле
53’
Муссо
50’
50’
Мартин
47’
Флик
46’
Фермин Лопес   Ферран Торрес
Коке   Руджери
46’
2тайм
Перерыв
Н. Гонсалес
45’
+7’
Коке
45’
Молина
45’
45’
Фермин Лопес
42’
  Рэшфорд
40’
Араухо   Берналь
  Симеоне
39’
Н. Гонсалес
22’
Атлетико
Муссо, Лангле, Ле Норман, Н. Гонсалес, Молина, Альмада, Варгас, Коке, Симеоне, Алекс Баэна, Гризманн
Запасные: Ганцко, Альварес, Лукман, Хименес, Пурич, Серлот, Боньяр, Диас дель Ромо, Морсильо, Эскивель, Руджери, Сейду
1тайм
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Фермин Лопес, Ямаль, Ольмо
Запасные: Ферран Торрес, Бардагжи, Левандовски, Гави, Берналь, Маркес, Аллер, Бальде, Эспарт, Касадо, Шченсны, Кунде
Я конечно понимаю, хейтеры у всех есть, но какой порядок Ямаль, парню 18 лет, на такой спокине он все делает, одно наслаждение на его игру смотреть, как и на игру Педри
Ответ therealgreenman
Да какие у него хейтеры.. За карликов ребята было дело вписывались плюс батя его мутил с очень молодой - завидывали может... Видно же что паренек на позитиве и очень талантлив.
Вот есть такие футболисты как Ферран: он бегает, старается, умный, тонкий, с пасом, видением поля, постоянно получает моменты, но из 100 ударов дай бог 40 попадут в створ, из них 5 будут голевыми.
А есть такие как Леванодовски: от него даже когда как от дерева отскакивает, все равно в ворота попадает. И ничего с этим не поделать. Оба классные.
Ответ SamArus51
Да вообще-то Левандовский в плане реализации такой же. Сколько раз фанаты Баварии его проклинали за ужасную реализацию. И статистика доказывает, что так и есть. Есть в его карьере пара-тройка сезонов с топовой реализацией, но в целом ужас. А вот моментов он получает больше. Получал в лучшие годы.
Ответ SamArus51
Что значит такие как Левандовски? Один из лучших 9 в футболе. Он в шаге от того чтобы стать лучшим бомбардиров в истории ЛЧ в составе Барселоны, 23 гола еще 2 и станет вторым в списке
Думал сейчас простят 🤣 такое лицо сделал Гонсалес 🤣 а на тебе красную !🤣
Ответ Спортик161
Эта улыбка надежды 🤣
О боже, как же Джулиано стал изображать боль от обычного контакта )
Впрочем, это в его стиле )
Ответ Кирилл
Жулиано. Ну жулик то есть
Жулиано. Ну жулик то есть
Жулиано с Варгасом на Обеде)
Бывает что футболист не попал в игру но сегодня арбитр полностью не в теме. Притушил бы сразу грубость атлетов сейчас бы спокойно футбол смотрел бегал.
Ответ GoodRik
Во втором тайме ещё больше заведутся. Такое чувство, что одной красной не закончится.
Ответ Evgen Vynokurov
Как чувствовал! Сразу в начале тайма. Ну, блин. С игрой в мяч. Заменил на жёлтую, фух пронесло.
Потом судьи удивляются, почему их считают конченными.
Человек фолит без попытки сыграть в мяч, жёлтой нет.
Ответ MU_pain_for_the_eyes
К тому же у Баэны и репутация давно соответствующая
Так этоже прямая красная, за умышленную игру руками.
Ответ Gordon Brown
За умышленную жёлтая
Там где красная судья показывает желтую. Там где нет офсайда они свистят. Наступ на канселу судья говорит чисто. Пока перформанс судей на первом плане.
Ответ Headly
Комментарий скрыт
В Барселоне не надо быть супер форвардом, просто в нужном месте стой как дерево, от тебя самого в ворота залетит, за тобой ребята сами и так всё делают.

Томас Мюллер пиковый бы так стату лютую нафармил бы
Ответ The NOTORIOUS
Ферран даже так не умеет 😂
Ответ cukken
Та вот именно, удивительный атлет
Всего пару справедливых решений судьи и лицо чёлки с его костоломами в своем базовом грустном виде))
Ответ El Hansico 9:2
Челка с костоломами - Симеоне со своими "парнями"?
