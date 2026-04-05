  • МЛС. «Канзас Сити» Шапи проиграл «Реал Солт Лейк», «Атланта» Миранчука – «Коламбусу», «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Остином»
МЛС. «Канзас Сити» Шапи проиграл «Реал Солт Лейк», «Атланта» Миранчука – «Коламбусу», «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Остином»

В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

В МЛС «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова в гостях уступил «Реал Солт Лейк» (1:3), в ночь на воскресенье «Интер Майами» сыграл вничью с «Остином» (2:2) благодаря голам Лионеля Месси и Луиса Суареса, «Атланта Юнайтед», несмотря на гол Алексея Миранчука, проиграл дома «Коламбус Крю» (1:3).

МЛС. Регулярный чемпионат
4 апреля 20:30, America First Field
Реал Солт Лэйк
Завершен
3 - 1
2.64xG0.52
Спортинг Канзас Сити
Матч окончен
Zavier Didier Tapei Gozo   Jesús Rafael Barea Barroso
90’
+2’
Гилавоги
88’
Луна   Марчук
84’
Спирингс   Griffin Donald Dillon
84’
  Zavier Didier Tapei Gozo
82’
74’
Харрис   Африфа
Катранис   Джанкуа
72’
Sergi Solans Ormo   Олатунджи
72’
64’
Ian Alexander James   Бассонг
64’
Reynolds   Jacob Bartlett
59’
  Йовелич
  Sergi Solans Ormo
55’
46’
Ethan Andrew Bartlow   Боржес
2тайм
Перерыв
  Луна
4’
Реал Солт Лэйк
Рафаэл, Энгель, Глэд, Philip Kane Quinton, Луна, Гилавоги, Катранис, Noel Çalışkan, Спирингс, Zavier Didier Tapei Gozo, Sergi Solans Ormo
Запасные: Griffin Donald Dillon, Руис, Марчук, Джанкуа, Maximillian Timothy Kerkvliet, Олатунджи, Стайдухар, Luca Moisa, Jesús Rafael Barea Barroso
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Ethan Andrew Bartlow, Miller, Ian Alexander James, Сулейманов, Йонсен, Davis, Reynolds, Харрис, Йовелич, Ману Гарсия
Запасные: Jacob Bartlett, Бассонг, Африфа, Jack Stattman Kortkamp, Kwaku Agyabeng, Macielo Tschantret, Taylor Calheira, Боржес
4 апреля 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Завершен
1 - 3
1.36xG1.5
Коламбус Крю
Матч окончен
90’
+4’
Рюдстрем
90’
+3’
Шамбос
Мартино
90’
+3’
Elías de Jesús Báez Sotelo
90’
+2’
Михай
90’
90’
Эррера   Ахундзаде
86’
Росси   Тиаре
85’
Шамбос   Бангура
Мартино
84’
Tomás Jacob   Edwards
74’
Альсате   Лобжанидзе
74’
68’
Андре Гомеш   Хабрун
68’
Арфстен   Пикар
61’
  Арфстен
  Миранчук
60’
Муюмба   Торрес
58’
Reilly   Cooper Wyatt Sanchez
58’
53’
  Абу Али
48’
  Абу Али
2тайм
Перерыв
Атланта Юнайтед
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Михай, Грегерсен, Tomás Jacob, Муюмба, Альмирон, Reilly, Альсате, Миранчук, Латте-Лат
Запасные: Торрес, Лобжанидзе, Edwards, Эрнандес, Амадор, Беррокаль, Cooper Wyatt Sanchez, Пико, Хибберт
1тайм
Коламбус Крю:
Шульте, Амундсен, Камашо, Морейра, Sean Gregory Zawadzki, Эррера, Шамбос, Андре Гомеш, Арфстен, Росси, Абу Али
Запасные: Газдаг, Пикар, Тиаре, Хаген, Сейдич, Ахундзаде, Cesar Ruvalcaba Perez, Бангура, Хабрун
4 апреля 23:30, Nu Stadium
Интер Майами
Завершен
2 - 2
3.14xG1.68
Остин
Матч окончен
Сильветти   Dániel Pintér
87’
  Суарес
81’
80’
Росалес   Колманич
76’
Рамирес   Fodrey
Сеговия   Суарес
73’
68’
Биро   Белл
68’
Санчес   Шабович
Брайт
60’
Аллен   Бертераме
58’
Айяла   Брайт
58’
53’
  Нелсон
46’
Торрес   Нелсон
Фрэй   Лухан
46’
2тайм
Перерыв
Фалькон
43’
  Месси
10’
6’
  Биро
Интер Майами
Сент-Клэр, Аллен, Силва, Фалькон, Фрэй, Айяла, Де Поль, Сеговия, Месси, Альенде, Сильветти
Запасные: Cesar Ezequiel Abadia-Reda, Руис, Бертераме, Dániel Pintér, Риос, Брайт, Лухан, Моралес, Суарес
1тайм
Остин:
Стувер, Биро, Хайнс-Айк, Сваток, Галлахер, Росалес, Санчес, Nicolás Dubersarsky, Торрес, Узуни, Рамирес
Запасные: Белл, Джорджевич, Fodrey, Шабович, Колманич, Нелсон, Тэйлор, Лас, Деслер
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Интер Майами играет на новом стадионе, и Месси стал первым игроком Интера который забил на нем:)) Величайший:))
Интер Майами победить в матче с Остином! Месси традиционно сыграть результативно и помочь команде выиграть!..
Лео Месси забил шедевральный гол головой!
Ответ Игорь Климов
Лео Месси забил шедевральный гол головой!
Да, четко пробил и без шансов для вратаря и уже 903-й в карьере)
Неплохой и даже хороший матч Интера, но оборона при любом давлении не справляется.
Месси как всегда лучший с отрывом - классные передачи, удары, мог два гола со штрафных забить. Хотя второй гол Остин организовал после его потери. И на солнце бывают пятна, как говорится.
Игра в обороне конечно атас полнейший. Вся суть игры,команды Маскерано,отдай мяч Месси и жди
Кусарес влупил 🔥
Какую же красоту Месси чуть со штрафного не положил:) Жаль шикарный бы дебют был на новом стадионе:)
когда в команде 10 буратин, а у руля физрук карло- Маскерано тут даже комментировать нечего. Месси можно только поздравить с голом и всё.
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
7 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русская литература дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
10 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
15 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
29 минут назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
50 минут назад
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
54 минуты назад
Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
59 минут назадВидео
Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
сегодня, 12:37
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
сегодня, 12:30
Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
23 минуты назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
36 минут назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
41 минуту назад
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
48 минут назадРеклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
сегодня, 11:12
Рекомендуем