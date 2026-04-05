МЛС. «Канзас Сити» Шапи проиграл «Реал Солт Лейк», «Атланта» Миранчука – «Коламбусу», «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Остином»

В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
В МЛС «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова в гостях уступил «Реал Солт Лейк» (1:3), в ночь на воскресенье «Интер Майами» сыграл вничью с «Остином» (2:2) благодаря голам Лионеля Месси и Луиса Суареса, «Атланта Юнайтед», несмотря на гол Алексея Миранчука, проиграл дома «Коламбус Крю» (1:3).
МЛС
Регулярный чемпионат
Zavier Didier Tapei Gozo Jesús Rafael Barea Barroso
Спирингс Griffin Donald Dillon
Sergi Solans Ormo Олатунджи
Ian Alexander James Бассонг
Ethan Andrew Bartlow Боржес
Реал Солт Лэйк
Рафаэл, Энгель, Глэд, Philip Kane Quinton, Луна, Гилавоги, Катранис, Noel Çalışkan, Спирингс, Zavier Didier Tapei Gozo, Sergi Solans Ormo
Запасные: Griffin Donald Dillon, Руис, Марчук, Джанкуа, Maximillian Timothy Kerkvliet, Олатунджи, Стайдухар, Luca Moisa, Jesús Rafael Barea Barroso
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Ethan Andrew Bartlow, Miller, Ian Alexander James, Сулейманов, Йонсен, Davis, Reynolds, Харрис, Йовелич, Ману Гарсия
Запасные: Jacob Bartlett, Бассонг, Африфа, Jack Stattman Kortkamp, Kwaku Agyabeng, Macielo Tschantret, Taylor Calheira, Боржес
Elías de Jesús Báez Sotelo
Reilly Cooper Wyatt Sanchez
Атланта Юнайтед
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Михай, Грегерсен, Tomás Jacob, Муюмба, Альмирон, Reilly, Альсате, Миранчук, Латте-Лат
Запасные: Торрес, Лобжанидзе, Edwards, Эрнандес, Амадор, Беррокаль, Cooper Wyatt Sanchez, Пико, Хибберт
Коламбус Крю:
Шульте, Амундсен, Камашо, Морейра, Sean Gregory Zawadzki, Эррера, Шамбос, Андре Гомеш, Арфстен, Росси, Абу Али
Запасные: Газдаг, Пикар, Тиаре, Хаген, Сейдич, Ахундзаде, Cesar Ruvalcaba Perez, Бангура, Хабрун
Интер Майами
Сент-Клэр, Аллен, Силва, Фалькон, Фрэй, Айяла, Де Поль, Сеговия, Месси, Альенде, Сильветти
Запасные: Cesar Ezequiel Abadia-Reda, Руис, Бертераме, Dániel Pintér, Риос, Брайт, Лухан, Моралес, Суарес
Остин:
Стувер, Биро, Хайнс-Айк, Сваток, Галлахер, Росалес, Санчес, Nicolás Dubersarsky, Торрес, Узуни, Рамирес
Запасные: Белл, Джорджевич, Fodrey, Шабович, Колманич, Нелсон, Тэйлор, Лас, Деслер
Таблица МЛС
Статистика МЛС
Месси как всегда лучший с отрывом - классные передачи, удары, мог два гола со штрафных забить. Хотя второй гол Остин организовал после его потери. И на солнце бывают пятна, как говорится.