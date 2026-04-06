  • Чемпионат Италии. «Наполи» обыграл «Милан», «Ювентус» победил «Дженоа», «Аталанта» разгромила «Лечче» в гостях, «Удинезе» и «Комо» голов не забили
Чемпионат Италии. «Наполи» обыграл «Милан», «Ювентус» победил «Дженоа», «Аталанта» разгромила «Лечче» в гостях, «Удинезе» и «Комо» голов не забили

В Серии А прошли матчи 31-го тура.

В 31-м туре Серии А в субботу «Лацио» сыграл вничью с «Пармой» (1:1).

В воскресенье «Интер» дома разгромил «Рому» (5:2).

В понедельник «Ювентус» обыграл «Дженоа» (2:0), «Наполи» победил «Милан» (1:0).

Серия А Италия. 31 тур
6 апреля 10:30, Фриули
Удинезе
Завершен
0 - 0
0.96xG0.69
Комо
Кристенсен
88’
86’
Смолчич   ван дер Бремпт
Эхизибуэ   Саррага
86’
Кабаселе   Бертола
86’
Эхизибуэ
85’
80’
Диао   Мората
78’
Смолчич
72’
Диего Карлос
Камара   Арисала Микольта
69’
Эккеленкамп   Гуйе
69’
Петровски   Миллер
65’
60’
Какре   Батурина
60’
Перроне   Серджи Роберто
59’
Дувикас   Войвода
50’
Перроне
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Атта, Эккеленкамп, Камара, Эхизибуэ, Карлстрем, Петровски, Дзаньоло
Запасные: Бертола, Млачич, Паделли, Сава, Арисала Микольта, Камара, Гуйе, Миллер, Саррага, Байо
Комо:
Бюте, Валье, Кемпф, Диего Карлос, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Какре, Пас, Диао, Дувикас
Запасные: ван дер Бремпт, Батурина, Кюн, Тернквист, Альберто Морено, Войвода, Мората, Вигорито, Чавлина, Де Паоли, Гольданига, Серджи Роберто
6 апреля 13:00, виа дель Маре
Лечче
Завершен
0 - 3
0.34xG2.26
Аталанта
80’
Крстович   Сулемана
Шеддира   Штулич
78’
73’
  Распадори
70’
Джимшити   Коссуну
70’
Дзаппакоста   Белланова
70’
Дзаппакоста
Рамадани   Кулибали
68’
Данилу Вейга   Н′Дри
67’
63’
де Рон   Пашалич
63’
Залевски   Распадори
59’
  Крстович
47’
Джимшити
Фофана   Гандельман
46’
29’
  Скальвини
Лечче
Фальконе, Ндаба, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Фофана, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Самооя, Кулибали, Гандельман, Штулич, Фрюхтль, Хельгасон, Н′Дри, Мархвиньски, Сала, Жан, Перес Сепульведа, Гортер
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Крстович
Запасные: Спортьелло, Аханор, Муса, Баккер, Белланова, Наварро, Пашалич, Самарджич, Пардель, Распадори, Коссуну, Сулемана
6 апреля 16:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
2 - 0
2.2xG1.45
Дженоа
Йылдыз   Бога
90’
Франсишку Консейсау   Миретти
83’
83’
Френдруп   Эхатор
Камбьязо   Хольм
83’
К. Тюрам
78’
75’
Аарон Мартин
Бремер
72’
Дэвид   Милик
67’
66’
Коломбо   Экубан
66’
Малиновский   Мазини
52’
Жуниор Мессиас   Бальданци
51’
Френдруп
Перин   Ди Грегорио
46’
Маккенни
26’
  Маккенни
17’
Локателли
15’
  Бремер
4’
Ювентус
Перин, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Локателли, К. Тюрам, Маккенни, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Дэвид
Запасные: Миретти, Бога, Ди Грегорио, Пинсольо, Милик, Опенда, Кабаль, Гатти, Влахович, Жегрова, Хольм, Копмейнерс, Костич
Дженоа:
Бейло, Аарон Мартин, Эллертссон, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Малиновский, Френдруп, Жуниор Мессиас, Коломбо
Запасные: Экубан, Леали, Соммарива, Отоа, Сеттерстрем, Аморим, Сабелли, Бальданци, Мазини, Эхатор
6 апреля 18:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
1 - 0
0.79xG0.45
Милан
Жезус   Бекема
85’
де Брюйне   Элмаз
85’
82’
Фофана   Рафаэл Леау
82’
Томори   Лофтус-Чик
Политано
81’
  Политано
79’
Спинаццола   Политано
74’
74’
Нкунку   Пулишич
Жиоване   Сантос
70’
63’
Фюллькруг   Хименес
62’
Салемакерс   Атекаме
Буонджорно
12’
Наполи
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Жезус, Мактоминей, де Брюйне, Спинаццола, Лоботка, Замбо-Ангисса, Мигель Гутьеррес, Жиоване
Запасные: Контини-Барановский, Мерет, Бекема, Элмаз, Маццокки, Политано, Сантос, Гилмор
Милан:
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Нкунку, Фюллькруг
Запасные: Терраччано, Одогу, Яшари, Пулишич, Торрьяни, Эступиньян, Рафаэл Леау, Лофтус-Чик, Атекаме, Риччи, Хименес
4 апреля 13:00, Читта-дель-Триколоре
Сассуоло
Завершен
2 - 1
0.51xG1.74
Кальяри
90’
Адопо   Дзаппа
89’
Эспозито   Менди
83’
Зе Педру   Кылычсой
Пинамонти   Нзола
82’
Пинамонти
79’
  Пинамонти
78’
75’
Гаэтано   Сулемана
74’
Фолоруншо   Боррелли
Лорьянте   Бакола
69’
Коне   Липани
69’
Романья   Кулибали
58’
Вольпато   Матич
58’
  Гарсия
50’
30’
  Эспозито
Сассуоло
Мурич, Гарсия, Идзес, Романья, Валюкевич, Торстведт, Коне, Лорьянте, Вольпато, Берарди, Пинамонти
Запасные: Турати, Кулибали, Липани, Вранкс, Саталино, Мухаремович, Матич, Нзола, Дзакки, Дойг, Бакола, Фадера, Моро, Фелипе, Яннони
Кальяри:
Каприле, Камехо, Мина, Зе Педру, Оберт, Дейола, Гаэтано, Адопо, Палестра, Фолоруншо, Эспозито
Запасные: Чоччи, Сулемана, Литета, Кылычсой, Шерри, Боррелли, Маццителли, Ратеринк, Дзаппа, Белотти, Альбаррасин, Менди
4 апреля 16:00, Марк Антонио Бентегоди
Верона
Завершен
0 - 1
1.37xG0.37
Фиорентина
Нельссон   Москера
90’
90’
Фаджоли   Брешианини
90’
Комуццо   Ругани
Бельгали
88’
Суслов
85’
85’
Гудмундссон
84’
Фаджоли
82’
  Фаджоли
Нельссон
79’
76’
Гозенс   Бальбо
76’
Кин   Фаццини
Бернед   Суслов
75’
Ойегоке   Брадарич
75’
Орбан   Сарр
67’
59’
Фаббиан   Пикколи
Гальярдини
17’
Верона
Монтипо, Фресе, Эдмундссон, Нельссон, Бельгали, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Ойегоке, Орбан, Боуи
Запасные: Эль-Мусрати, Томич, Перилли, Лирола, Слотсагер, Сарр, Брадарич, Москера, Тоньоло, Чам, Суслов, Харруи, Ньяссе, Валентини
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Комуццо, Ндур, Фаджоли, Фаббиан, Гудмундссон, Кин, Харрисон
Запасные: Ругани, Бонанно, Ледзерини, Кристенсен, Куадио, Фаццини, Дели, Браски, Пикколи, Кошпо, Бальбо, Садотти, Брешианини
4 апреля 18:45, Олимпийский стадион
Лацио
Завершен
1 - 1
0.4xG0.47
Парма
90’
+2’
Бричги   Карбони
90’
+2’
Кейта   Соренсен
Нослин
87’
81’
Стрефецца   Ористанио
80’
Бернабе   Ордоньес
  Нослин
77’
71’
Николусси-Кавилья   Эстевес
Мальдини   Диа
65’
Педро   Нослин
58’
Исаксен   Канчельери
58’
Марушич   Ладзари
57’
32’
Пеллегрино
27’
Стрефецца
15’
  Дель Прато
Лацио
Мотта, Нуну Тавареш, Провстгор, Романьоли, Марушич, Тайлор, Катальди, Деле-Баширу, Педро, Мальдини, Исаксен
Запасные: Башич, Канчельери, Фаркомени, Нослин, Диа, Ратков, Джакомоне, Ладзари, Фурланетто, Хюсай, Пшиборек, Белаэн
Парма:
Судзуки, Валенти, Чиркати, Дель Прато, Валери, Бричги, Кейта, Николусси-Кавилья, Бернабе, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Ордоньес, Корви, Ринальди, Карбони, Эльфеге, Мена Мартинес, Ористанио, Ондрейка, Ндиайе, Эстевес, Соренсен
5 апреля 13:00, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Завершен
1 - 2
1.43xG1.13
Болонья
90’
+6’
Фергюсон
90’
+5’
Фергюсон
Пайеро
90’
+5’
Мале
90’
+4’
  Бонаццоли
90’
+1’
Дзербин   Флориани
85’
82’
Моро   Побега
82’
Жоау Мариу   Дзортеа
78’
Зом   Фергюсон
78’
Роу   Камбьяги
75’
Равалья
61’
Бернардески   Орсолини
Торсбю   Пайеро
53’
Грасси   Бондо
46’
Джурич   Окереке
46’
Вандепютте   Торсбю
46’
Мале
45’
16’
  Роу
3’
  Жоау Мариу
Кремонезе
Аудеро, Пеццелла, Луперто, Бьянкетти, Терраччано, Грасси, Мале, Вандепютте, Дзербин, Джурич, Бонаццоли
Запасные: Баскиротто, Фолино, Флориани, Чеккерини, Файе, Нава, Пайеро, Бондо, Окереке, Сильвестри, Торсбю, Барбьери
Болонья:
Равалья, Миранда, Лукуми, Витик, Жоау Мариу, Фройлер, Роу, Зом, Моро, Бернардески, Кастро
Запасные: Камбьяги, Франческелли, Казале, Де Сильвестри, Хеггем, Хелланн, Фергюсон, Побега, Орсолини, Пессина, Дзортеа, Кастальдо
5 апреля 16:00, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Пиза
Завершен
0 - 1
0.25xG1.83
Торино
Лерис   Туре
86’
Калабрези   Куадрадо
86’
83’
Гинейтис   Тамез
83’
Педерсен   Лазаро
80’
  Адамс
Хойхольт   Акинсанмиро
76’
72’
Симеоне   Анджорин
62’
Куленович   Адамс
62’
Прати   Казадеи
Морео   Стоилкович
58’
Мейстер   Лойола
58’
Эбишер
14’
Пиза
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Ангори, Трамони, Хойхольт, Эбишер, Лерис, Мейстер, Морео
Запасные: Куадрадо, Лойола, Туре, Стенгс, Скуффет, Коппола, Пиччинини, Беттацци, Стоилкович, Николас, Акинсанмиро, Божинов, Альбиоль
Торино:
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Прати, Педерсен, Куленович, Симеоне
Запасные: Марьянуччи, Адамс, Нджи, Исраэль, Сивьеро, Лазаро, Марипан, Нкунку, Илич, Анджорин, Казадеи, Бираги, Илкхан, Тамез
5 апреля 18:45, Сан-Сиро
Интер
Завершен
5 - 2
1.15xG1.02
Рома
81’
Эрмосо   Зелковски
Зелиньски   Мхитарян
76’
70’
  Пеллегрини
Чалханоглу   Сучич
67’
М. Тюрам   Эспозито
66’
64’
Соуле   Эль-Шаарави
  Барелла
63’
60’
Пизилли
58’
Ренсх   Цимикас
Мартинес   Бонни
58’
Бастони   Дармиан
58’
  М. Тюрам
55’
  Мартинес
52’
46’
Манчини   Гиларди
  Чалханоглу
45’
+2’
40’
  Манчини
  Мартинес
1’
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Думфрис, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Луис Энрике, Сучич, Диуф, Мхитарян, Бонни, Эспозито, Жозеп Мартинес, Дармиан, Фраттези, Ди Дженнаро, де Врей, Кокки
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Ренсх, Пизилли, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Цимикас, Зелковски, Эль-Энауи, Вентурино, Эль-Шаарави, Сарагоса, Де Марци, Голлини, Гиларди, Анхелиньо, Вас
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
представляю, как рандомный чел включает центральный матч тура в Италии и потом больше никогда этого не сделает
Как-то трусливо играл Милан !
До пропущенного .
Или показалось ?
тебя удивляет трусливая игра от Макса? ) )
Такими таймами, они Сериал не продадут. Кто захочет этот шахматный кал смотреть из подростков) Они же просто трахают мне глаза..
Самое интересное начинается....🤌🤌
Самое интересное ? Что, наш Интер уже отправляют в пердив за то, что отправили в сборную игроков, которые удаляются, и пенки забить не могут ? Давайте голосовалку, поможем FIGC.

За что отправить наш Интер в пердив:
а) За Кальчополи
б) За 0:5 в финале ЛЧ
в) За никчёмных игроков, оставивших страну без ЧМ
г) За всё вместе
Я болельшик Ювентуса.
Но вы этакий Израиль среди болельщиков.
Кроме Интера и тот который только когда в форме в этом чемпионате смотреть не на что . Два физрука играют в шахматы и это смотреть никто не хочет .
«Отличная» реклама Серии А. Зарылись и сидят обо….нные от страха вперед пойти
Аллегри с такой игрой в ЛЧ будет сдобной булочкой для норвежцев, португальцев и прочих стран, которых итальянцы считают ниже уровнем.
Какое уг, уверен включи Ковентри Халл там и то веселее,и они про сборную какую-то говорят,чемпионат стоячий,унылое уг все медленно.
Форца Парма!
Надо спасаться, начинается самый интересный отрезок сезона
Багосян сейчас забьёт.
Что стало с чемпионатом, вроде ещё лет 5 назад вполне смотрибельным был.
Но сейчас.... Если это матч двух грандов, то что происходит в проходных играх.
Сплошной упадок итальянского футбола по всем фронтам, чемпионат каких-то пенсионеров
Какое же УГ, смотреть тошно на эту пенсионерскую лигу.
