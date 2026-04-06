Чемпионат Италии. «Наполи» обыграл «Милан», «Ювентус» победил «Дженоа», «Аталанта» разгромила «Лечче» в гостях, «Удинезе» и «Комо» голов не забили

В Серии А прошли матчи 31-го тура.
В 31-м туре Серии А в субботу «Лацио» сыграл вничью с «Пармой» (1:1).
В воскресенье «Интер» дома разгромил «Рому» (5:2).
В понедельник «Ювентус» обыграл «Дженоа» (2:0), «Наполи» победил «Милан» (1:0).
Чемпионат Италии
31-й тур
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Атта, Эккеленкамп, Камара, Эхизибуэ, Карлстрем, Петровски, Дзаньоло
Запасные: Бертола, Млачич, Паделли, Сава, Арисала Микольта, Камара, Гуйе, Миллер, Саррага, Байо
Комо:
Бюте, Валье, Кемпф, Диего Карлос, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Какре, Пас, Диао, Дувикас
Запасные: ван дер Бремпт, Батурина, Кюн, Тернквист, Альберто Морено, Войвода, Мората, Вигорито, Чавлина, Де Паоли, Гольданига, Серджи Роберто
Лечче
Фальконе, Ндаба, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Фофана, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Самооя, Кулибали, Гандельман, Штулич, Фрюхтль, Хельгасон, Н′Дри, Мархвиньски, Сала, Жан, Перес Сепульведа, Гортер
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Крстович
Запасные: Спортьелло, Аханор, Муса, Баккер, Белланова, Наварро, Пашалич, Самарджич, Пардель, Распадори, Коссуну, Сулемана
Франсишку Консейсау Миретти
Ювентус
Перин, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Локателли, К. Тюрам, Маккенни, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Дэвид
Запасные: Миретти, Бога, Ди Грегорио, Пинсольо, Милик, Опенда, Кабаль, Гатти, Влахович, Жегрова, Хольм, Копмейнерс, Костич
Дженоа:
Бейло, Аарон Мартин, Эллертссон, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Малиновский, Френдруп, Жуниор Мессиас, Коломбо
Запасные: Экубан, Леали, Соммарива, Отоа, Сеттерстрем, Аморим, Сабелли, Бальданци, Мазини, Эхатор
Наполи
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Жезус, Мактоминей, де Брюйне, Спинаццола, Лоботка, Замбо-Ангисса, Мигель Гутьеррес, Жиоване
Запасные: Контини-Барановский, Мерет, Бекема, Элмаз, Маццокки, Политано, Сантос, Гилмор
Милан:
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Нкунку, Фюллькруг
Запасные: Терраччано, Одогу, Яшари, Пулишич, Торрьяни, Эступиньян, Рафаэл Леау, Лофтус-Чик, Атекаме, Риччи, Хименес
Сассуоло
Мурич, Гарсия, Идзес, Романья, Валюкевич, Торстведт, Коне, Лорьянте, Вольпато, Берарди, Пинамонти
Запасные: Турати, Кулибали, Липани, Вранкс, Саталино, Мухаремович, Матич, Нзола, Дзакки, Дойг, Бакола, Фадера, Моро, Фелипе, Яннони
Кальяри:
Каприле, Камехо, Мина, Зе Педру, Оберт, Дейола, Гаэтано, Адопо, Палестра, Фолоруншо, Эспозито
Запасные: Чоччи, Сулемана, Литета, Кылычсой, Шерри, Боррелли, Маццителли, Ратеринк, Дзаппа, Белотти, Альбаррасин, Менди
Верона
Монтипо, Фресе, Эдмундссон, Нельссон, Бельгали, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Ойегоке, Орбан, Боуи
Запасные: Эль-Мусрати, Томич, Перилли, Лирола, Слотсагер, Сарр, Брадарич, Москера, Тоньоло, Чам, Суслов, Харруи, Ньяссе, Валентини
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Комуццо, Ндур, Фаджоли, Фаббиан, Гудмундссон, Кин, Харрисон
Запасные: Ругани, Бонанно, Ледзерини, Кристенсен, Куадио, Фаццини, Дели, Браски, Пикколи, Кошпо, Бальбо, Садотти, Брешианини
Николусси-Кавилья Эстевес
Лацио
Мотта, Нуну Тавареш, Провстгор, Романьоли, Марушич, Тайлор, Катальди, Деле-Баширу, Педро, Мальдини, Исаксен
Запасные: Башич, Канчельери, Фаркомени, Нослин, Диа, Ратков, Джакомоне, Ладзари, Фурланетто, Хюсай, Пшиборек, Белаэн
Парма:
Судзуки, Валенти, Чиркати, Дель Прато, Валери, Бричги, Кейта, Николусси-Кавилья, Бернабе, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Ордоньес, Корви, Ринальди, Карбони, Эльфеге, Мена Мартинес, Ористанио, Ондрейка, Ндиайе, Эстевес, Соренсен
Кремонезе
Аудеро, Пеццелла, Луперто, Бьянкетти, Терраччано, Грасси, Мале, Вандепютте, Дзербин, Джурич, Бонаццоли
Запасные: Баскиротто, Фолино, Флориани, Чеккерини, Файе, Нава, Пайеро, Бондо, Окереке, Сильвестри, Торсбю, Барбьери
Болонья:
Равалья, Миранда, Лукуми, Витик, Жоау Мариу, Фройлер, Роу, Зом, Моро, Бернардески, Кастро
Запасные: Камбьяги, Франческелли, Казале, Де Сильвестри, Хеггем, Хелланн, Фергюсон, Побега, Орсолини, Пессина, Дзортеа, Кастальдо
Пиза
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Ангори, Трамони, Хойхольт, Эбишер, Лерис, Мейстер, Морео
Запасные: Куадрадо, Лойола, Туре, Стенгс, Скуффет, Коппола, Пиччинини, Беттацци, Стоилкович, Николас, Акинсанмиро, Божинов, Альбиоль
Торино:
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Прати, Педерсен, Куленович, Симеоне
Запасные: Марьянуччи, Адамс, Нджи, Исраэль, Сивьеро, Лазаро, Марипан, Нкунку, Илич, Анджорин, Казадеи, Бираги, Илкхан, Тамез
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Думфрис, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Луис Энрике, Сучич, Диуф, Мхитарян, Бонни, Эспозито, Жозеп Мартинес, Дармиан, Фраттези, Ди Дженнаро, де Врей, Кокки
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Ренсх, Пизилли, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Цимикас, Зелковски, Эль-Энауи, Вентурино, Эль-Шаарави, Сарагоса, Де Марци, Голлини, Гиларди, Анхелиньо, Вас
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
До пропущенного .
Или показалось ?
За что отправить наш Интер в пердив:
а) За Кальчополи
б) За 0:5 в финале ЛЧ
в) За никчёмных игроков, оставивших страну без ЧМ
г) За всё вместе
Но вы этакий Израиль среди болельщиков.
Надо спасаться, начинается самый интересный отрезок сезона
Но сейчас.... Если это матч двух грандов, то что происходит в проходных играх.
Сплошной упадок итальянского футбола по всем фронтам, чемпионат каких-то пенсионеров