Чемпионат Германии. «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кельном»

В Бундеслиге прошли матчи 28-го тура.

В 28-м туре Бундеслиги в субботу «Бавария » в гостях одолела «Фрайбург » (3:2), «Байер » разгромил «Вольфсбург » (6:3), «Боруссия » Дортмунд на выезде одолела «Штутгарт » (2:0).

В воскресенье «Айнтрахт » дома сыграл вничью с «Кельном» (2:2).

Бундеслига Германия. 28 тур 4 апреля 13:30, Бай-Арена Байер Завершен 6 - 3 3.64 xG 2 Вольфсбург Матч окончен Тилльман

90’ +6’ Кофан Тилльман 88’ 82’ Кумбеди Сванберг 81’ Эриксен Арнольд 81’ Винд Пейчинович Телла Поку 81’ Маза

73’ Юлманд 72’ 71’ Вавро Тапсоба

68’ 66’ Виммер Линдстрем 55’ Кульеракис Шик

53’ Фернандес Шик 46’ 2 тайм Перерыв Гримальдо

44’ 38’ Эриксен

38’ Хеккинг Тапсоба 37’ 31’ Мэле

Гримальдо

30’ 29’ Мэле 16’ Винд

Байер Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Фернандес, Паласиос, Калбрет, Кофан Запасные: Шик, Тап, Поку, Бен-Сегир, Эрманн, Тилльман, Бласвих, Омлин, Хофманн 1 тайм Вольфсбург: Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Амура, Виммер, Мэле, Винисиус, Эриксен, Кумбеди, Винд Запасные: Пейчинович, Арнольд, Сиогаи, Центер, Герхардт, Дагим, Перван, Линдстрем, Сванберг

Бундеслига Германия. 28 тур 4 апреля 13:30, ПреЗеро-Арена Хоффенхайм Завершен 1 - 2 1.2 xG 2.13 Майнц Матч окончен 87’ Небель Мэлоуни Лемперле Морстедт 87’ Прасс Бебу 84’ Бауманн 80’ Бургер 79’ 79’ Титц

75’ Ли Чжэ Сон Кавасаки 75’ Беккер Зиб Аслани Крамарич 61’ Цоуфал Авдуллаху 61’ Цоуфал 47’ 46’ Видмер Ферачниг 2 тайм Перерыв Кабак 45’ 37’ Кор Потульски Аслани

23’ 13’ Титц

7’ Кор Хоффенхайм Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Прасс, Аслани, Премель, Туре, Лемперле Запасные: Крамарич, Бебу, Акпогума, Авдуллаху, Филипп, Морстедт, Кэмпбелл, Гранач, Дамар 1 тайм Майнц: Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, Видмер, Титц, Беккер Запасные: Мэлоуни, Кавасаки, Вайпер, Потульски, Зиб, Рисс, Ляйтш, Ферачниг, Бевинг

Бундеслига Германия. 28 тур 4 апреля 13:30, Фолькспаркштадион Гамбург Завершен 1 - 1 1.61 xG 2.33 Аугсбург Матч окончен Филипп Штанге 90’ +5’ 90’ Клод-Морис Огунду 87’ К. Шлоттербек 81’ Цезигер 80’ Фелльхауэр Массенго 80’ Каде Рибейру Глатцель Гренбек 67’ Кенигсдорффер Гочолейшвили 67’ Мухайм 64’ Кенигсдорффер

60’ 59’ Ридер Торунарига 55’ Отеле Филипп 46’ 2 тайм Перерыв Отеле 41’ 22’ Чавес

Гамбург Хойер, Торунарига, Вушкович, Омари, Отеле, Кенигсдорффер, Мухайм, Фабиу Виейра, Локонга, Микельбрансис, Глатцель Запасные: Штанге, Филипп, Бальде, Даунс, Тангвик, Гочолейшвили, Нанджа, Гренбек, Эльфадли 1 тайм Аугсбург: Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Чавес, Клод-Морис, Каде, Яннулис, Ридер, Фелльхауэр, Вольф, Грегорич Запасные: Гауэлеу, Кемюр, Массенго, Реджбечай, Гарби, Лабрович, Бэнкс, Рибейру, Огунду

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

