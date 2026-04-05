Чемпионат Германии. «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кельном»

В Бундеслиге прошли матчи 28-го тура.

В 28-м туре Бундеслиги в субботу «Бавария» в гостях одолела «Фрайбург» (3:2), «Байер» разгромил «Вольфсбург» (6:3), «Боруссия» Дортмунд на выезде одолела «Штутгарт» (2:0).

В воскресенье «Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Кельном» (2:2).

Бундеслига Германия. 28 тур
5 апреля 13:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Унион Берлин
Завершен
1 - 1
2.01xG0.37
Санкт-Паули
90’
+3’
Ирвайн
89’
Расмуссен   Сисей
85’
Ирвайн
Кен   Роте
80’
Берк   Ансах
80’
73’
Фудзита   Меткалф
Чжон Ву Ен   Крал
73’
60’
Карс   Унтонджи
  Илич
52’
2тайм
Перерыв
25’
  Перейра Лаже
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Илич, Чжон Ву Ен, Кен, Хедира, Шефер, Хаберер, Берк
Запасные: Крал, Роте, Скарке, Ансах, Кемляйн, Бурджу, Клаус, Триммель, Юранович
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Валь, Дзвигала, Фудзита, Синани, Перейра Лаже, Ирвайн, Расмуссен, Пырка, Карс
Запасные: Сисей, Меткалф, Хара, Оппи, Унтонджи, Фолль, Ритцка, Робатш, Немет
Бундеслига Германия. 28 тур
5 апреля 15:30, Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
Завершен
2 - 2
2.36xG3.02
Кельн
90’
+6’
Каминьски
90’
Вальдшмидт
83’
  Кастро-Монтес
82’
Эль Мала   Вальдшмидт
82’
Краус   Кастро-Монтес
82’
Ахе   Бюльтер
Ларссон   Схири
82’
Буркардт   Эбнуталиб
82’
75’
Тильманн   Майна
70’
  Каминьски
  Калимуэндо
69’
Доан   Гетце
67’
67’
Хусейнбашич   Йоуханнессон
  Буркардт
66’
Кнауфф   Амаимуни-Эшгуяб
56’
Хейлунд   Шаиби
55’
2тайм
Перерыв
Кнауфф
22’
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Теате, Кох, Аменда, Калимуэндо, Доан, Браун, Хейлунд, Ларссон, Кнауфф, Буркардт
Запасные: Чендлер, Шаиби, Узун, Эбнуталиб, Амаимуни-Эшгуяб, Гетце, Аррхов, Схири, Граль
1тайм
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Тильманн, Озкаджар, ван ден Берг, Себулонсен, Каминьски, Хусейнбашич, Краус, Эль Мала, Ахе
Запасные: Бюльтер, Цилер, Йоуханнессон, Чавес, Майна, Хайнц, Кайнц, Вальдшмидт, Кастро-Монтес
Бундеслига Германия. 28 тур
4 апреля 13:30, Бай-Арена
Байер
Завершен
6 - 3
3.64xG2
Вольфсбург
  Тилльман
90’
+6’
Кофан   Тилльман
88’
82’
Кумбеди   Сванберг
81’
Эриксен   Арнольд
81’
Винд   Пейчинович
Телла   Поку
81’
  Маза
73’
Юлманд
72’
71’
Вавро
  Тапсоба
68’
66’
Виммер   Линдстрем
55’
Кульеракис
  Шик
53’
Фернандес   Шик
46’
2тайм
Перерыв
  Гримальдо
44’
38’
  Эриксен
38’
Хеккинг
Тапсоба
37’
31’
  Мэле
  Гримальдо
30’
29’
Мэле
16’
  Винд
Байер
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Фернандес, Паласиос, Калбрет, Кофан
Запасные: Шик, Тап, Поку, Бен-Сегир, Эрманн, Тилльман, Бласвих, Омлин, Хофманн
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Амура, Виммер, Мэле, Винисиус, Эриксен, Кумбеди, Винд
Запасные: Пейчинович, Арнольд, Сиогаи, Центер, Герхардт, Дагим, Перван, Линдстрем, Сванберг
Бундеслига Германия. 28 тур
4 апреля 13:30, Везерштадион
Вердер
Завершен
1 - 2
1.49xG1.48
РБ Лейпциг
Фридль
90’
+8’
  Муса
90’
+4’
90’
+2’
Гомис
86’
Диоманде   Хенрихс
86’
Баумгартнер   Уэдраого
78’
Нуса   Гомис
78’
Ромуло   Хардер
Нджинма   Муса
76’
Битенкур   Милошевич
76’
Пуэртас
73’
Грюлль   Сугавара
61’
Агу   Мбангула
61’
56’
Лукеба   Бандзузи
52’
  Ромуло
Пипер   Чович
49’
2тайм
Перерыв
15’
  Нуса
Вердер
Бакхаус, Деман, Фридль, Пипер, Агу, Пуэртас, Линен, Шмид, Битенкур, Грюлль, Нджинма
Запасные: Милошевич, Мбангула, Шметгенс, Шмидт, Сугавара, Кольке, Чович, Муса
1тайм
РБ Лейпциг:
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Финкгрефе, Хенрихс, Хардер, Бандзузи, Бакайоко, Гомис, Гулачи, Битшиабу, Уэдраого
Бундеслига Германия. 28 тур
4 апреля 13:30, ПреЗеро-Арена
Хоффенхайм
Завершен
1 - 2
1.2xG2.13
Майнц
87’
Небель   Мэлоуни
Лемперле   Морстедт
87’
Прасс   Бебу
84’
Бауманн
80’
Бургер
79’
79’
  Титц
75’
Ли Чжэ Сон   Кавасаки
75’
Беккер   Зиб
Аслани   Крамарич
61’
Цоуфал   Авдуллаху
61’
Цоуфал
47’
46’
Видмер   Ферачниг
2тайм
Перерыв
Кабак
45’
37’
Кор   Потульски
  Аслани
23’
13’
  Титц
7’
Кор
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Прасс, Аслани, Премель, Туре, Лемперле
Запасные: Крамарич, Бебу, Акпогума, Авдуллаху, Филипп, Морстедт, Кэмпбелл, Гранач, Дамар
1тайм
Майнц:
Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, Видмер, Титц, Беккер
Запасные: Мэлоуни, Кавасаки, Вайпер, Потульски, Зиб, Рисс, Ляйтш, Ферачниг, Бевинг
Бундеслига Германия. 28 тур
4 апреля 13:30, Фолькспаркштадион
Гамбург
Завершен
1 - 1
1.61xG2.33
Аугсбург
Филипп   Штанге
90’
+5’
90’
Клод-Морис   Огунду
87’
К. Шлоттербек
81’
Цезигер
80’
Фелльхауэр   Массенго
80’
Каде   Рибейру
Глатцель   Гренбек
67’
Кенигсдорффер   Гочолейшвили
67’
Мухайм
64’
  Кенигсдорффер
60’
59’
Ридер
Торунарига
55’
Отеле   Филипп
46’
2тайм
Перерыв
Отеле
41’
22’
  Чавес
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Омари, Отеле, Кенигсдорффер, Мухайм, Фабиу Виейра, Локонга, Микельбрансис, Глатцель
Запасные: Штанге, Филипп, Бальде, Даунс, Тангвик, Гочолейшвили, Нанджа, Гренбек, Эльфадли
1тайм
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Чавес, Клод-Морис, Каде, Яннулис, Ридер, Фелльхауэр, Вольф, Грегорич
Запасные: Гауэлеу, Кемюр, Массенго, Реджбечай, Гарби, Лабрович, Бэнкс, Рибейру, Огунду
Бундеслига Германия. 28 тур
4 апреля 13:30, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Завершен
2 - 3
1.78xG2.77
Бавария
Шустер
90’
+11’
Гюнтер
90’
+11’
90’
+10’
Карл
Атуболу
90’
+9’
90’
+9’
  Карл
90’
+2’
  Бишоф
Судзуки   Хефлер
90’
Хелер   Огбус
89’
87’
Ким Мин Чжэ   Дэвис
81’
  Бишоф
Манзамби   Матанович
78’
Бесте   Ириэ
78’
73’
Олисе
  Хелер
71’
65’
Гнабри   Мусиала
Гюнтер   Кюблер
65’
56’
Горетцка   Павлович
56’
Та   Лаймер
56’
Геррейру   Олисе
  Манзамби
46’
2тайм
Перерыв
Гинтер
29’
25’
Та
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Шерхант, Судзуки, Бесте, Хелер
Запасные: Огбус, Грифо, Ириэ, Ф. Мюллер, Филипп, Матанович, Кюблер, Юнг, Хефлер
1тайм
Бавария:
Нойер, Та, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Станишич, Горетцка, Киммих, Диас, Геррейру, Карл, Гнабри
Запасные: Мусиала, Дэвис, Упамекано, Кардозо, Павлович, Лаймер, Олисе, Урбиг, Ито
Бундеслига Германия. 28 тур
4 апреля 13:30, Боруссия-Парк
Боруссия М
Завершен
2 - 2
1.04xG0.93
Хайденхайм
Дикс
90’
+4’
Матино   Рейна
85’
Эльведи
80’
  Онора
74’
Райтц   Болин
70’
Скалли   Табакович
70’
67’
Кауфманн   Гимбер
63’
  Буш
Мохья   Нойхаус
63’
Энгельхардт   Штегер
63’
62’
Зивзивадзе   Кауфманн
62’
Хонзак   Ибрагимович
49’
Беренс   Стергиу
2тайм
Перерыв
Энгельхардт
44’
Кастроп
42’
26’
  Майнка
  Мохья
16’
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Мохья, Онора, Кастроп, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Матино
Запасные: Фридрих, Кьяродиа, Болин, Нойхаус, Табакович, Ольшовски, Рейна, Ульрих, Штегер
1тайм
Хайденхайм:
Рамай, Ференбах, Майнка, Беренс, Буш, Хонзак, Дорш, Нихьюс, Динкчи, Зивзивадзе, Пирингер
Запасные: Ибрагимович, Гимбер, Стергиу, Кербер, Феллер, Зирслебен, Траоре, Шиммер, Кауфманн
Бундеслига Германия. 28 тур
4 апреля 16:30, МХП-Арена
Штутгарт
Завершен
0 - 2
0.61xG0.53
Боруссия Д
Каразор
90’
+7’
90’
+7’
Рюэрсон
90’
+6’
  Брандт
90’
+4’
  Адейеми
Штиллер   Андрес
88’
Миттельштедт   Демирович
88’
80’
Адейеми
Нарти   Эль-Ханнус
72’
Ассиньон   Тиагу Томаш
72’
72’
Байер   Брандт
71’
Забитцер
Фюрих   Левелинг
69’
Хендрикс
65’
64’
Гирасси   Фабиу Силва
64’
Чуквуэмека   Адейеми
2тайм
Перерыв
29’
Чуквуэмека
Штутгарт
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Фюрих, Нарти, Миттельштедт, Ассиньон, Штиллер, Каразор, Ундав
Запасные: Демирович, Бредлов, Аль-Дахиль, Андрес, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Хакес, Вагноман, Левелинг
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Антон, Свенссон, Чуквуэмека, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Байер, Гирасси
Запасные: Майер, Брандт, Инасио, Адейеми, Ян Коуто, Зюле, Фабиу Силва, Реджани, Озджан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В моменте кэф был 35 на Баварию. Подумалось поставить сотку, передумал. Поставил итб 1.5. Жаль. Но красавцы, характер есть 👍
🧯🧯🧯🧯 бесплатные подорки хейтерам😅
Ответ Jor Hakobyan
🧯🧯🧯🧯 бесплатные подорки хейтерам😅
Отдрандулетили хейтеров
Ответ Roma Spirit
Отдрандулетили хейтеров
😅
Снимаю шляпу перед Баварией. Опровергли мои опасения
Отличная победа Баварии, как раз то что нужно перед предстоящими играми в лч, команда еще больше поверит в себя и до последней секунды будет держать настрой
У Хоффенхайма совсем разладилась игра и наметился явный спад !
Так можно и из шестерки выпасть спокойно, а не то , что из зоны ЛЧ
Просто феерия, Байер и Бавария красиво)
Мюнхен с волевой и трудовой победой,но должен заметить что в обороне было далеко не тип топ.
Впереди Мадрид.
Болельщикам Байерна верить в команду и надеяться на позитивный результат по итогам двух матчей.
Будет очень непросто,но верю в проход Мюнхена.
Много очень интересных матчей!
Ответ alexsem69
Много очень интересных матчей!
Это да ))
Ну так - самая яркая и контрастная Лига в Европе .
Если не брать борьбу за Золото , конечно)
Ответ Jor Hakobyan
Шикарно))
Не очень ! ))
Чемпионский фарт + тут один энтузиаст начал хоронить Баварию с перых минут ))
Я ему сразу написал , что плохо закончатся его восторги ))
Штутгарт позорище за концовку, люди разучились бороться и фолить. Просто два раза не оборвали атаку и два гола, так ещё бегали возмущались, почему мертвый Дортмунд радуется.
