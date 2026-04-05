Чемпионат Германии. «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кельном»

В Бундеслиге прошли матчи 28-го тура.
В 28-м туре Бундеслиги в субботу «Бавария» в гостях одолела «Фрайбург» (3:2), «Байер» разгромил «Вольфсбург» (6:3), «Боруссия» Дортмунд на выезде одолела «Штутгарт» (2:0).
В воскресенье «Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Кельном» (2:2).
Чемпионат Германии
28-й тур
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Илич, Чжон Ву Ен, Кен, Хедира, Шефер, Хаберер, Берк
Запасные: Крал, Роте, Скарке, Ансах, Кемляйн, Бурджу, Клаус, Триммель, Юранович
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Валь, Дзвигала, Фудзита, Синани, Перейра Лаже, Ирвайн, Расмуссен, Пырка, Карс
Запасные: Сисей, Меткалф, Хара, Оппи, Унтонджи, Фолль, Ритцка, Робатш, Немет
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Теате, Кох, Аменда, Калимуэндо, Доан, Браун, Хейлунд, Ларссон, Кнауфф, Буркардт
Запасные: Чендлер, Шаиби, Узун, Эбнуталиб, Амаимуни-Эшгуяб, Гетце, Аррхов, Схири, Граль
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Тильманн, Озкаджар, ван ден Берг, Себулонсен, Каминьски, Хусейнбашич, Краус, Эль Мала, Ахе
Запасные: Бюльтер, Цилер, Йоуханнессон, Чавес, Майна, Хайнц, Кайнц, Вальдшмидт, Кастро-Монтес
Байер
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Фернандес, Паласиос, Калбрет, Кофан
Запасные: Шик, Тап, Поку, Бен-Сегир, Эрманн, Тилльман, Бласвих, Омлин, Хофманн
Вольфсбург:
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Амура, Виммер, Мэле, Винисиус, Эриксен, Кумбеди, Винд
Запасные: Пейчинович, Арнольд, Сиогаи, Центер, Герхардт, Дагим, Перван, Линдстрем, Сванберг
Вердер
Бакхаус, Деман, Фридль, Пипер, Агу, Пуэртас, Линен, Шмид, Битенкур, Грюлль, Нджинма
Запасные: Милошевич, Мбангула, Шметгенс, Шмидт, Сугавара, Кольке, Чович, Муса
РБ Лейпциг:
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Финкгрефе, Хенрихс, Хардер, Бандзузи, Бакайоко, Гомис, Гулачи, Битшиабу, Уэдраого
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Прасс, Аслани, Премель, Туре, Лемперле
Запасные: Крамарич, Бебу, Акпогума, Авдуллаху, Филипп, Морстедт, Кэмпбелл, Гранач, Дамар
Майнц:
Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, Видмер, Титц, Беккер
Запасные: Мэлоуни, Кавасаки, Вайпер, Потульски, Зиб, Рисс, Ляйтш, Ферачниг, Бевинг
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Омари, Отеле, Кенигсдорффер, Мухайм, Фабиу Виейра, Локонга, Микельбрансис, Глатцель
Запасные: Штанге, Филипп, Бальде, Даунс, Тангвик, Гочолейшвили, Нанджа, Гренбек, Эльфадли
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Чавес, Клод-Морис, Каде, Яннулис, Ридер, Фелльхауэр, Вольф, Грегорич
Запасные: Гауэлеу, Кемюр, Массенго, Реджбечай, Гарби, Лабрович, Бэнкс, Рибейру, Огунду
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Шерхант, Судзуки, Бесте, Хелер
Запасные: Огбус, Грифо, Ириэ, Ф. Мюллер, Филипп, Матанович, Кюблер, Юнг, Хефлер
Бавария:
Нойер, Та, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Станишич, Горетцка, Киммих, Диас, Геррейру, Карл, Гнабри
Запасные: Мусиала, Дэвис, Упамекано, Кардозо, Павлович, Лаймер, Олисе, Урбиг, Ито
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Мохья, Онора, Кастроп, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Матино
Запасные: Фридрих, Кьяродиа, Болин, Нойхаус, Табакович, Ольшовски, Рейна, Ульрих, Штегер
Хайденхайм:
Рамай, Ференбах, Майнка, Беренс, Буш, Хонзак, Дорш, Нихьюс, Динкчи, Зивзивадзе, Пирингер
Запасные: Ибрагимович, Гимбер, Стергиу, Кербер, Феллер, Зирслебен, Траоре, Шиммер, Кауфманн
Штутгарт
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Фюрих, Нарти, Миттельштедт, Ассиньон, Штиллер, Каразор, Ундав
Запасные: Демирович, Бредлов, Аль-Дахиль, Андрес, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Хакес, Вагноман, Левелинг
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Антон, Свенссон, Чуквуэмека, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Байер, Гирасси
Запасные: Майер, Брандт, Инасио, Адейеми, Ян Коуто, Зюле, Фабиу Силва, Реджани, Озджан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Так можно и из шестерки выпасть спокойно, а не то , что из зоны ЛЧ
Впереди Мадрид.
Болельщикам Байерна верить в команду и надеяться на позитивный результат по итогам двух матчей.
Будет очень непросто,но верю в проход Мюнхена.
Ну так - самая яркая и контрастная Лига в Европе .
Если не брать борьбу за Золото , конечно)
Чемпионский фарт + тут один энтузиаст начал хоронить Баварию с перых минут ))
Я ему сразу написал , что плохо закончатся его восторги ))