Месси забил 902-й гол в карьере – Замбии в товарищеском матче. У Роналду 965 мячей

Лионель Месси забил 902-й гол в карьере.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в товарищеском матче против команды Замбии (5:0).

38-летний футболист отличился на на 43-й минуте игры. Месси провел на поле весь матч.

Этот гол стал 902-м в карьере для нападающего в 1145 матчах. На счету Лионеля также 407 голевых передач.

Месси забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 мячей за сборную Аргентины, 80 – за «Интер Майами » и 32 – за «ПСЖ».

Криштиану Роналду , выступающий за «Аль-Наср», забил 965 мячей за карьеру в 1312 матчах.