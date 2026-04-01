Месси забил 902-й гол в карьере – Замбии в товарищеском матче. У Роналду 965 мячей

Лионель Месси забил 902-й гол в карьере.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в товарищеском матче против команды Замбии (5:0).

38-летний футболист отличился на на 43-й минуте игры. Месси провел на поле весь матч.

Этот гол стал 902-м в карьере для нападающего в 1145 матчах. На счету Лионеля также 407 голевых передач.

Месси забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 мячей за сборную Аргентины, 80 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ».

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 965 мячей за карьеру в 1312 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Пенальти отдал Отаменди, вы когда нибудь выдели такой поступок от португалской семёрки?
Ответ Tazemyrat Tolayew
Пенальти отдал Отаменди, вы когда нибудь выдели такой поступок от португалской семёрки?
Зачем постоянно сравнивать игроков разного уровня?
Ответ Пнин
Зачем постоянно сравнивать игроков разного уровня?
Товарищ я сравниваю человеческий поступок, а не уровень игры! Прежде чем написать ответ, пожалуйста, прочитайте коммент!
Ну и хорошо, что забил) Главное, чтобы ещё все было впереди для него в плане голов и ассистов личных и всей сборной Аргентины в целом на предстоящем ЧМ.
Прекратите позориться! За Интер 82 гола.
Хоть сами иногда читайте/считайте, что здесь пишите. Уже не первый пост с фейками.
А что слышно по новому стадиону Майами? Он сдаётся или как? Вроде обещали в этом сезоне уже на нем играть
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А что слышно по новому стадиону Майами? Он сдаётся или как? Вроде обещали в этом сезоне уже на нем играть
Следующий матч на нëм
