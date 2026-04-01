Левандовски о 2:3 от Швеции: «Футбол может быть жестоким, Польша была близка к победе. Если бы было дополнительное время, наши шансы бы увеличилсь»

Роберт Левандовски оценил невыход Польши на чемпионат мира.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от команды Швеции (2:3) в стыковом матче за выход на ЧМ-2026.

«Трудно что-либо сказать после такого матча. Не знаю, смогу ли я подобрать слова, которые бы точно отражали наши чувства.

Футбол может быть жестоким. Можно хорошо играть, дважды отыгрываться и в итоге остаться ни с чем. Для болельщика это самое ужасное чувство. Больно, потому что мы были так близки к победе.

Если бы было дополнительное время, наши шансы увеличивались бы с каждой минутой.

Мы верили, что можем их обыграть, будь то во втором тайме или в дополнительное время», – сказал Роберт Левандовски.

