  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин про 0:0 с Мали: «Понравилось почти все по игре – не допустили моменты у своих ворот, создали у чужих. Все хорошо. Не реализовали – претензия в этом»
Валерий Карпин остался доволен игрой России в матче с Мали.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями после BetBoom товарищеского матча против команды Мали (0:0).

– Говорят, что результат не главное, главное – игра. Какие у вас впечатления от матча?

– Результат не главное – никто так не говорит.

Понятно, что все хотят выигрывать. Игрокам нужно выигрывать, и они все для этого делают. Другое дело, что можно делать это по-разному.

С Никарагуа выиграли, но мне многое не понравилось. [Против Мали], наоборот, результата нет, но с точки зрения игры понравилось практически все.

И в обороне, и в атаке создавали моменты. Выполняли задачу – не допустить моментов у своих ворот, при этом создавали свои.

Два удара в створ наших ворот во втором тайме из-за пределов штрафной моментами назвать нельзя. Так что в целом все хорошо.

Претензия только в том, что не реализовали свои моменты, – сказал Валерий Карпин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoСборная Мали по футболу
logoпремьер-лига Россия
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Валере только результат.пополнение его банк.счет нравится. Так что охотно верю, что в целом у него все хорошо, но не у зрителей/болельщиков. Страшно подумать за счет на табло, если б до Питера доехали игроки первого состава Мали.
Тоже мне тренер (с) 😉
Хорошо живётся тому, кому всё и так нравится. Выходит, что и менять нихрена не надо.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Радимов о 0:0 с Мали: «Если наши футболисты хотят уехать в Европу, то стоит задуматься и работать гораздо больше. На ЧМ мы бы точно уступили Португалии или Колумбии в мастерстве»
вчера, 20:29
