Карпин про 0:0 с Мали: «Понравилось почти все по игре – не допустили моменты у своих ворот, создали у чужих. Все хорошо. Не реализовали – претензия в этом»

Валерий Карпин остался доволен игрой России в матче с Мали.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями после BetBoom товарищеского матча против команды Мали (0:0).

– Говорят, что результат не главное, главное – игра. Какие у вас впечатления от матча?

– Результат не главное – никто так не говорит.

Понятно, что все хотят выигрывать. Игрокам нужно выигрывать, и они все для этого делают. Другое дело, что можно делать это по-разному.

С Никарагуа выиграли, но мне многое не понравилось. [Против Мали], наоборот, результата нет, но с точки зрения игры понравилось практически все.

И в обороне, и в атаке создавали моменты. Выполняли задачу – не допустить моментов у своих ворот, при этом создавали свои.

Два удара в створ наших ворот во втором тайме из-за пределов штрафной моментами назвать нельзя. Так что в целом все хорошо.

Претензия только в том, что не реализовали свои моменты, – сказал Валерий Карпин.

