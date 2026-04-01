Педри о кричалках про мусульман в матче Испании и Египта: «Мы это не поддерживаем. Должны работать вместе, чтобы искоренить их с футбольных полей»
Педри критически оценил кричалки про мусульман.
Полузащитник сборной Испании Педри осудил кричалки про мусульман в ходе товарищеского матча с командой Египта (0:0).
Игра проходила в Барселоне. Примерно на 20-й минуте часть фанатов начала скандировать «Кто не скачет, тот мусульманин». Часть зрителей на «RCDE Стэдиум» начала прыгать в такт кричалке.
«Мы не одобряем расистские выкрики. Они нам не нравятся, мы их категорически не поддерживаем. Мы все должны работать вместе, чтобы искоренить их с футбольных полей», – заявил Педри.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: El Desmarque
Тюрам был прав на счет расизма, про нарциссизм “принижая другого, ты самоутверждаешься”. Особенно смешат некоторые индивиды которые приписывают себе достижения абсолютно левых людей из-за одинакового цвета кожи🤡🤡 как мне тут недавно один заливал, видели ли бежевые «электричество, машины» изобрели а собственно кто-то ему что-то должен. Детский сад ромашка
Мамкины расисты на сайте считают иначе. 2 ветки новостей до этого они поддерживали этих больных, и здесь Педри щас обосрут
