  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Педри о кричалках про мусульман в матче Испании и Египта: «Мы это не поддерживаем. Должны работать вместе, чтобы искоренить их с футбольных полей»
Педри о кричалках про мусульман в матче Испании и Египта: «Мы это не поддерживаем. Должны работать вместе, чтобы искоренить их с футбольных полей»

Педри критически оценил кричалки про мусульман.

Полузащитник сборной Испании Педри осудил кричалки про мусульман в ходе товарищеского матча с командой Египта (0:0).

Игра проходила в Барселоне. Примерно на 20-й минуте часть фанатов начала скандировать «Кто не скачет, тот мусульманин». Часть зрителей на «RCDE Стэдиум» начала прыгать в такт кричалке.

«Мы не одобряем расистские выкрики. Они нам не нравятся, мы их категорически не поддерживаем. Мы все должны работать вместе, чтобы искоренить их с футбольных полей», – заявил Педри.

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?2944 голоса
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: El Desmarque
logoПедри
logoСборная Египта по футболу
logoБарселона
logoСборная Испании по футболу
logoЛа Лига
дискриминация
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тюрам был прав на счет расизма, про нарциссизм “принижая другого, ты самоутверждаешься”. Особенно смешат некоторые индивиды которые приписывают себе достижения абсолютно левых людей из-за одинакового цвета кожи🤡🤡 как мне тут недавно один заливал, видели ли бежевые «электричество, машины» изобрели а собственно кто-то ему что-то должен. Детский сад ромашка
Мамкины расисты на сайте считают иначе. 2 ветки новостей до этого они поддерживали этих больных, и здесь Педри щас обосрут
Читайте новости футбола в любимой соцсети
