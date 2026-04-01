Педри о кричалках про мусульман в матче Испании и Египта: «Мы это не поддерживаем. Должны работать вместе, чтобы искоренить их с футбольных полей»

Педри критически оценил кричалки про мусульман.

Полузащитник сборной Испании Педри осудил кричалки про мусульман в ходе товарищеского матча с командой Египта (0:0).

Игра проходила в Барселоне. Примерно на 20-й минуте часть фанатов начала скандировать «Кто не скачет, тот мусульманин» . Часть зрителей на «RCDE Стэдиум» начала прыгать в такт кричалке.

«Мы не одобряем расистские выкрики. Они нам не нравятся, мы их категорически не поддерживаем. Мы все должны работать вместе, чтобы искоренить их с футбольных полей», – заявил Педри.