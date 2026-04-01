Сборная ДР Конго вышла на ЧМ во 2-й раз в истории и впервые с 1974 года

Сборная ДР Конго вышла на ЧМ-2026.

Национальная команда обыграла сборную Ямайки (1:0) в дополнительное время в финале межконтинентальных стыковых матчей квалификации ЧМ-2026.

Победный мяч на 100-й минуте забил Аксель Туанзебе . Тео Бонгонда , представляющий «Спартак», вышел на замену на 58-й минуте.

ДР Конго выступит на чемпионате мира во второй раз в истории и впервые с 1974 года. Тогда команда сыграла как сборная Заира и проиграла три матча на групповом этапе с общим счетом 0:14.