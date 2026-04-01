Сборная ДР Конго вышла на ЧМ во 2-й раз в истории и впервые с 1974 года

Национальная команда обыграла сборную Ямайки (1:0) в дополнительное время в финале межконтинентальных стыковых матчей квалификации ЧМ-2026.

Победный мяч на 100-й минуте забил Аксель Туанзебе. Тео Бонгонда, представляющий «Спартак», вышел на замену на 58-й минуте.

ДР Конго выступит на чемпионате мира во второй раз в истории и впервые с 1974 года. Тогда команда сыграла как сборная Заира и проиграла три матча на групповом этапе с общим счетом 0:14.

Квалификация ЧМ. Стыковые матчи. Финал
31 марта 21:00, Эстадио Омнилифе
Логотип домашней команды
ДР Конго
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Ямайка
Матч окончен
Мутуссами   Пикель
120’
+1’
2 доптайм
Перерыв
Масуаку   Кайембе
105’
  Туанзебе
100’
1 доптайм
Перерыв
Висса   Чипенга
90’
90’
Палмер   Кэмпбелл
90’
Уэбстер   Белл
83’
Декордова-Рид   Холл
83’
Хэйден   Фрэй
74’
Кэмпбелл   Мэйсон-Кларк
74’
Кадамартери   Сифас
Садики   Мукау
73’
Мбуку   Кайембе
67’
63’
Кадамартери
Элиа   Бонгонда
58’
2тайм
Перерыв
35’
Уэбстер
ДР Конго
Мпаси, Масуаку, Туанзебе, Мбемба, Уан-Биссака, Висса, Садики, Мбуку, Мутуссами, Элиа, Бакамбу
Запасные: Кайембе, Бонгонда, Майеле, Капуади, Мукау, Фаюлу, Эполо, Кайембе, Пикель, Чипенга, Бушири, Банза
1тайм
Ямайка:
Блэйк, Уэбстер, Пиннок, Кинг, Латибодьер, Палмер, Хэйден, Кэмпбелл, Декордова-Рид, Бэйли, Кадамартери
Запасные: Найт, Уэйт, Фрэй, Лоу, Белл, Холл, Мэйсон-Кларк, Брукс, Лоу, Dwight Lincoln Merrick, Кэмпбелл, Сифас
С детства за Заир. Вот прям с 1974.
Ну теперь может хоть что-нибудь удастся получить за Бонгонду.
Помню ещё лет 10 назад писал, что Туанзебе будущая легенда МЮ, но в него не верил и парня списывали со счетов, а он просто записал всех на осмотр лица:))
Помню ещё лет 10 назад писал, что Туанзебе будущая легенда МЮ, но в него не верил и парня списывали со счетов, а он просто записал всех на осмотр лица:))
Был более перспективный Фосу менса
Но тот вообще пропал
