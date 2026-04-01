Матч окончен
Сборная ДР Конго вышла на ЧМ во 2-й раз в истории и впервые с 1974 года
Национальная команда обыграла сборную Ямайки (1:0) в дополнительное время в финале межконтинентальных стыковых матчей квалификации ЧМ-2026.
Победный мяч на 100-й минуте забил Аксель Туанзебе. Тео Бонгонда, представляющий «Спартак», вышел на замену на 58-й минуте.
ДР Конго выступит на чемпионате мира во второй раз в истории и впервые с 1974 года. Тогда команда сыграла как сборная Заира и проиграла три матча на групповом этапе с общим счетом 0:14.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но тот вообще пропал