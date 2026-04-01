  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Поттер о выходе Швеции на ЧМ-2026: «Невероятный вечер, очень горжусь командой. У нас есть талантливые игроки, но этого мало – нужно было сплотить команду»
2

Поттер о выходе Швеции на ЧМ-2026: «Невероятный вечер, очень горжусь командой. У нас есть талантливые игроки, но этого мало – нужно было сплотить команду»

Поттер о выходе Швеции на ЧМ: нужно было лишь сплотить команду.

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался после победы над Польшей и выхода на ЧМ-2026.

В финале плей-офф квалификации ЧМ Швеция одержала победу со счетом 3:2. Победный гол на 88-й минуте забил Виктор Дьокереш.

«Невероятный вечер. Быть частью этого – просто вау! Огромная честь и невероятный опыт! Я так рад за команду. Было тяжело, но я невероятно горжусь ими. Игра складывалась драматично, было трудно контролировать эмоции и то, что стояло на кону.

Нужно было лишь сплотить команду. В сборной есть талантливые игроки, но одного таланта недостаточно, особенно на международном уровне. Мы должны были сделать команду одним целым и создать прочный фундамент. У нас есть игроки, которые способны создавать угрозу, и мы стараемся это делать. Думаю, все сводится к команде и к тому, как мы боролись друг за друга на поле. Я был горд за команду», – сказал Поттер.

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?2253 голоса
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Швеции по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoГрэм Поттер
logoЧМ-2026
logoквалификация ЧМ-2026. Стыковые матчи
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вышли на ЧМ проиграв 4 из 6 игр в отборе, и набрав лишь 2 очка. Раньше такой фигни не было.
Ответ Declanator
Вышли на ЧМ проиграв 4 из 6 игр в отборе, и набрав лишь 2 очка. Раньше такой фигни не было.
Зато в лн заняли первое место в днищенской группе, благодаря которому и попали в стыки. Нафиг надо, спрашивается, напрягаться в отборах, когда так можно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
