Защитник Боснии Катич о победе над Италией и выходе на ЧМ: «Я никогда не плакал после матчей, но сейчас у меня пошли слезы. Завтра все пойдут на работу немного счастливее»

Защитник Боснии Катич о выходе на ЧМ: я раньше никогда не плакал после матчей.

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Никола Катич высказался о выходе на ЧМ-2026 .

Боснийцы обыграли Италию в стыковом матче (1:1, 4:1 по пенальти).

«Что я могу сказать? Мы все увидели после того последнего пенальти. Огромная гордость – у меня просто нет слов. Я никогда не плакал после матчей, мне 29 лет, а сейчас у меня пошли слезы.

Мы показали невероятный дух и увенчали все это в двух матчах против серьезных соперников [Уэльса и Италии ]. Мы играли против одной из лучших сборных мира. Поздравляю всех.

Я рад, что нам удалось это сделать. Поздравляю своих партнеров по команде и благодарю каждого из них. Завтра все пойдут на работу намного счастливее. Я так горжусь. Меня трясет, у меня мурашки по коже. Я говорю – и сам не понимаю, что говорю», – сказал Катич.