  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер Боснии Барбарес о победе над Италией: «Сказал команде, что теперь нужно каждые два года выходить на крупные турниры. Никогда еще не был так спокоен в начале и в конце матча»
10

Тренер Боснии Барбарес о победе над Италией: «Сказал команде, что теперь нужно каждые два года выходить на крупные турниры. Никогда еще не был так спокоен в начале и в конце матча»

Тренер Боснии Барбарес: теперь нужно выходить на крупные турниры каждые 2 года.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарес прокомментировал выход своей команды на ЧМ-2026.

В финале плей-офф квалификации ЧМ Босния обыграла Италию в серии пенальти (1:1, пенальти – 4:1).

«Я никогда не был так спокоен в начале и в конце матча. Я видел это в их глазах – они [игроки] мне нравятся, они ребята с характером. У нас есть игроки, которыми мы гордимся, мы опережаем график на два года. Я сказал им, что теперь мы должны каждые два года выходить на [крупные] турниры.

В начале первого тайма у нас были определенные проблемы: нам не хватало организованности, мы располагались не там, где должны были, не опекали соперников. Поэтому мы пропустили несколько контратак. Но против команды мирового класса, которая хорошо обороняется даже вдесятером – вы видели, что мы верили с самого начала», – сказал Барбарес.

Италия заслужила невыход на ЧМ. Не смогли обмануть, что умеют играть в футбол

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?2430 голосов
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Италии по футболу
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСергей Барбарес
logoЧМ-2026
logoквалификация ЧМ-2026. Стыковые матчи
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Босния молодцы и Герцеговина молодцы, а вдвоём вдвойне молодцы) С победой и выходом на ЧМ-2026, вы там точно выступите лучше макаронников! 🇧🇦
Сергей был отличным футболистом и видимо тренер неплохой.
Ответ Андрей Гон
Ответ Андрей Гон
За Байер он запомнился: Барбарез, Раммелоу, Видаль, Кастро, Хагги, Барнетта, Кисслинг, Рольфес, Адлер, Гекас и Булыкин))
Барбарез - легенда Бундеслиги, один из величайших игроков немецкого чемпионата нулевых
Босния сильно отскочила в стыках с валлийцами, ну сделали выводы и сегодня уже Италии пришлось молится на Доннарумму, не помогло.
Фанаты Италии, а как вы сами объясняете такую маниакальную любовь вашей команды к серии пенальти? Ведь если бы Италии дали возможность сразу начинать серию без игры, она бы так и делала с каждым более-менее равным соперником
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава FIGC Гравина после поражения Италии в стыках ЧМ: «Я попросил Гаттузо и Буффона остаться. Все видели матч – игроки сделали все, что могли»
вчера, 22:40
Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения, не хочу говорить о судье. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»
вчера, 22:03
Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории
вчера, 21:49
Рекомендуем
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка проиграла ДР Конго, Боливия против Ирака
8 минут назад
Фабиано о Винисиусе: «В сборной он не играет так, как в «Реале». У него были шансы при Доривале, Динизе, Тите – пока он ничего не показал»
вчера, 22:41
Де ла Фуэнте о кричалках про мусульман на игре Испании с Египтом: «Это недопустимо, большинство освистало негодяев, которым не место в футболе. Нужно отвернуться от них»
вчера, 22:31
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
вчера, 22:30Тесты и игры
Монтелла о выходе Турции на ЧМ-2026: «Думаю, я первый иностранец, вышедший с командой на Евро и ЧМ – невероятно горжусь. Мы осуществили мечту – это не описать словами»
вчера, 22:22
Тренер Польши Урбан о 2:3 со Швецией в стыках ЧМ: «Чувствую себя беспомощным, все это трудно объяснить. Еще больнее от осознания, что ты играл хорошо»
вчера, 22:15
Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения, не хочу говорить о судье. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»
вчера, 22:03
Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: «Ребята этого не заслужили. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь ушла. Очень обидно вылетать вот так»
вчера, 21:54
Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара
вчера, 21:43
Определились все участники ЧМ-2026 из Европы: Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния – с Канадой, Катаром и Швейцарией
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. США против Португалии, Аргентина – Замбия, Бразилия сыграет с Хорватией, Англия уступила Японии, Испания и Египет голов не забили
вчера, 23:08Live
Поттер о выходе Швеции на ЧМ-2026: «Невероятный вечер, очень горжусь командой. У нас есть талантливые игроки, но этого мало – нужно было сплотить команду»
вчера, 23:05
Защитник Боснии Катич о победе над Италией и выходе на ЧМ: «Я никогда не плакал после матчей, но сейчас у меня пошли слезы. Завтра все пойдут на работу немного счастливее»
вчера, 22:58
Италия пролетела мимо ЧМ-2026 – а ведь только недавно радовались, что им выпала Босния и Герцеговина
вчера, 22:47ВидеоСпортс"
Глава FIGC Гравина после поражения Италии в стыках ЧМ: «Я попросил Гаттузо и Буффона остаться. Все видели матч – игроки сделали все, что могли»
вчера, 22:40
Чехия вышла на ЧМ впервые с 2006-го
вчера, 22:09
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 46 из 48 сборных
вчера, 22:02
Спинаццола о поражении от Боснии: «Невероятное разочарование для нас, для всех итальянских детей, которые снова не увидят сборную на ЧМ. У молодых игроков будет лучшее будущее»
вчера, 21:57
Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории
вчера, 21:49
У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз
вчера, 21:38
Рекомендуем