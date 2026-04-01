Тренер Боснии Барбарес о победе над Италией: «Сказал команде, что теперь нужно каждые два года выходить на крупные турниры. Никогда еще не был так спокоен в начале и в конце матча»

Тренер Боснии Барбарес: теперь нужно выходить на крупные турниры каждые 2 года.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарес прокомментировал выход своей команды на ЧМ-2026 .

В финале плей-офф квалификации ЧМ Босния обыграла Италию в серии пенальти (1:1, пенальти – 4:1).

«Я никогда не был так спокоен в начале и в конце матча. Я видел это в их глазах – они [игроки] мне нравятся, они ребята с характером. У нас есть игроки, которыми мы гордимся, мы опережаем график на два года. Я сказал им, что теперь мы должны каждые два года выходить на [крупные] турниры.

В начале первого тайма у нас были определенные проблемы: нам не хватало организованности, мы располагались не там, где должны были, не опекали соперников. Поэтому мы пропустили несколько контратак. Но против команды мирового класса, которая хорошо обороняется даже вдесятером – вы видели, что мы верили с самого начала», – сказал Барбарес.

Италия заслужила невыход на ЧМ. Не смогли обмануть, что умеют играть в футбол