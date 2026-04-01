Фабиано о Винисиусе: «В сборной он не играет так, как в «Реале». У него были шансы при Доривале, Динизе, Тите – пока он ничего не показал»
Бывший форвард сборной Бразилии Луис Фабиано раскритиковал Винисиуса.
«Я думаю, проблема заключается в самом Винисиусе. У него уже были шансы при Доривале, Динизе и Тите. Пока он ничего не показал.
Он не играет так, как в «Реале», – сказал Фабиано в эфире ESPN Brasil.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
7 комментариев
Так и есть. Сам Луис Фабиано как раз достойно играл за Сборную. Наверное последний добротный CF Сборной Бразилии.
А как же Фред ? )))
Где нет тепличных условий для этой примы, там не стоит ждать результата
Анчелотти пора затариваться пончиками
Новый повод для критики Винисиуса: к 25 годам не выиграл для Бразилии ни одного ЧМ и КА, не набил стату на Панамах. А ведь человек с первого же раза гол в плей-офф ЧМ забил, неужели это больше не ценится? Месси так только с пятой попытки смог, у Роналду, даст бог, с 6 получится
А кто показал? Из нынешних.
