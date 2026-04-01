Фабиано о Винисиусе: «В сборной он не играет так, как в «Реале». У него были шансы при Доривале, Динизе, Тите – пока он ничего не показал»

Фабиано о Винисиусе: в сборной он не играет так, как в Реале».

Бывший форвард сборной Бразилии Луис Фабиано раскритиковал Винисиуса.

«Я думаю, проблема заключается в самом Винисиусе. У него уже были шансы при Доривале , Динизе и Тите . Пока он ничего не показал.

Он не играет так, как в «Реале », – сказал Фабиано в эфире ESPN Brasil.