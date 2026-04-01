  • Глава FIGC Гравина после поражения Италии в стыках ЧМ: «Я попросил Гаттузо и Буффона остаться. Все видели матч – игроки сделали все, что могли»
Глава FIGC Гравина после поражения Италии в стыках ЧМ: «Я попросил Гаттузо и Буффона остаться. Все видели матч – игроки сделали все, что могли»

Глава FIGC после поражения Италии от Боснии: попросил Гаттузо и Буффона остаться.

Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что попросил главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо не покидать свой пост.

Сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине по пенальти в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:1, пенальти – 1:4) и не вышла на третий подряд чемпионат мира.

«Я попросил Гаттузо и Буффона остаться. Вы все видели матч, комментировать особо нечего. Ребята сделали все, что могли.

Что касается политической стороны, то существует орган, назначенный для проведения оценки; на следующей неделе состоится заседание Совета федерации. Мы проведем внутреннюю оценку. Я понимаю призывы к отставке, я привык к ним в последнее время, но ответственность за оценку по праву лежит на Совете», – сказал Гравина.

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport Italia
Когда страна не проходит на ЧМ уже 12 лет, то мне кажется тут дело не в тренерах и игроках, а в системе.
Ответ Нариман Меликов
Когда страна не проходит на ЧМ уже 12 лет, то мне кажется тут дело не в тренерах и игроках, а в системе.
💯 процентов
Ответ Нариман Меликов
Когда страна не проходит на ЧМ уже 12 лет, то мне кажется тут дело не в тренерах и игроках, а в системе.
Но при этом берет Евро 2020 и вполне заслуженно
Лига1 не богаче Сериала, постоянно дерется до крови за 5 строчку уефа, а не сидит в ЛЧ четырьмя клубами по кд. Но тем не менее постоянно появляется куча молодых, сборная из полуфиналов не вылазит, Зидан только что с битой за Дешамом не бегает. В то время как Италия не может за три цикла хоть что-то починить.
Ответ Ivan Babenko
Лига1 не богаче Сериала, постоянно дерется до крови за 5 строчку уефа, а не сидит в ЛЧ четырьмя клубами по кд. Но тем не менее постоянно появляется куча молодых, сборная из полуфиналов не вылазит, Зидан только что с битой за Дешамом не бегает. В то время как Италия не может за три цикла хоть что-то починить.
Без разницы. Нравиться болеть за негров и арабов? Болейте, но итальянцам не навязывайте. Болеют за них, именно таких какие они были и есть сейчас.
Ответ Евграф Потапов
Без разницы. Нравиться болеть за негров и арабов? Болейте, но итальянцам не навязывайте. Болеют за них, именно таких какие они были и есть сейчас.
я даже не знаю что ответить, из основы во франции не родился только Олисе. Остальные - результат системы французского футбола
Конте на царство! С совмещением с работой в Наполи. Под многомиллионный контракт. Какой Гаттузо? Он даже мотивировать игроков не может, психологически проиграли матч ещё до его начала.
100% понимания как от гражданина РФ. Никто ни в чем не виноват, просто жизнь такая. Продолжаем работать и получать зарплаты дальше.
ждем 4 срок

нужно сожрать все дерьмо

пополной
Уже неважно. Полгода можно просто отдыхать.
Сколько не увеличивай количество команд на ЧМ, ничего не помогает.
Материалы по теме
Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения, не хочу говорить о судье. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»
сегодня, 22:03
Спинаццола о поражении от Боснии: «Невероятное разочарование для нас, для всех итальянских детей, которые снова не увидят сборную на ЧМ. У молодых игроков будет лучшее будущее»
сегодня, 21:57
Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: «Ребята этого не заслужили. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь ушла. Очень обидно вылетать вот так»
сегодня, 21:54
Рекомендуем
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка играет с ДР Конго, Боливия против Ирака
32 минуты назадLive
Тренер Боснии Барбарес о победе над Италией: «Сказал команде, что теперь нужно каждые два года выходить на крупные турниры. Никогда еще не был так спокоен в начале и в конце матча»
сегодня, 22:51
Фабиано о Винисиусе: «В сборной он не играет так, как в «Реале». У него были шансы при Доривале, Динизе, Тите – пока он ничего не показал»
сегодня, 22:41
Де ла Фуэнте о кричалках про мусульман на игре Испании с Египтом: «Это недопустимо, большинство освистало негодяев, которым не место в футболе. Нужно отвернуться от них»
сегодня, 22:31
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
сегодня, 22:30Тесты и игры
Монтелла о выходе Турции на ЧМ-2026: «Думаю, я первый иностранец, вышедший с командой на Евро и ЧМ – невероятно горжусь. Мы осуществили мечту – это не описать словами»
сегодня, 22:22
Тренер Польши Урбан о 2:3 со Швецией в стыках ЧМ: «Чувствую себя беспомощным, все это трудно объяснить. Еще больнее от осознания, что ты играл хорошо»
сегодня, 22:15
Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения, не хочу говорить о судье. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»
сегодня, 22:03
Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: «Ребята этого не заслужили. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь ушла. Очень обидно вылетать вот так»
сегодня, 21:54
Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара
сегодня, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. США против Португалии, Аргентина – Замбия, Бразилия сыграет с Хорватией, Англия уступила Японии, Испания и Египет голов не забили
48 минут назадLive
Поттер о выходе Швеции на ЧМ-2026: «Невероятный вечер, очень горжусь командой. У нас есть талантливые игроки, но этого мало – нужно было сплотить команду»
51 минуту назад
Защитник Боснии Катич о победе над Италией и выходе на ЧМ: «Я никогда не плакал после матчей, но сейчас у меня пошли слезы. Завтра все пойдут на работу немного счастливее»
58 минут назад
Италия пролетела мимо ЧМ-2026 – а ведь только недавно радовались, что им выпала Босния и Герцеговина
сегодня, 22:47ВидеоСпортс"
Чехия вышла на ЧМ впервые с 2006-го
сегодня, 22:09
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 46 из 48 сборных
сегодня, 22:02
Спинаццола о поражении от Боснии: «Невероятное разочарование для нас, для всех итальянских детей, которые снова не увидят сборную на ЧМ. У молодых игроков будет лучшее будущее»
сегодня, 21:57
Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории
сегодня, 21:49
У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз
сегодня, 21:38
Тухель на вопрос о зависимости Англии от Кейна: «А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия – на Роналду? Это совершенно нормально»
сегодня, 21:28
Рекомендуем