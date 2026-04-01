  • Де ла Фуэнте о кричалках про мусульман на игре Испании с Египтом: «Это недопустимо, большинство освистало негодяев, которым не место в футболе. Нужно отвернуться от них»
Де ла Фуэнте о кричалках про мусульман на игре Испании с Египтом: «Это недопустимо, большинство освистало негодяев, которым не место в футболе. Нужно отвернуться от них»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о кричалках про мусульман во время товарищеского матча с командой Египта (0:0). 

Игра проходила в Барселоне. Примерно на 20-й минуте часть фанатов начала скандировать «Кто не скачет, тот мусульманин». Часть зрителей на «RCDE Стэдиум» начала прыгать в такт кричалке.

«Это общее мнение – подобное недопустимо. Полное неприятие. Думаю, [на стадионе] правильно сделали, что предупредили через табло. Подавляющее большинство освистало этих негодяев. 

Нарушителям не место в футболе – они просто пользуются футболом, как и другими сферами жизни. Нужно отвернуться от них», – сказал де ла Фуэнте

А что оскорбительного в такой кричалке? Террористами не называли, Аллаха не задевали, хамоном не кидались. Нашли до чего докопаться…
Испанцы себя в зеркало видели?) Сами от арабов произошли...или цыган...
Ответ Surviving
Лучше от цыган , чем от обезьян !
Ответ Surviving
Ой, а еврееям тоже порекомендуете в зеркало посмотреться? Думаете, что они там таки увидят мусульман?
Это кричали испанцы, которые свою историю не забыли
Ответ bat0nx
Которые забыли историю, при мусульманах Испания бала самой крутой сираноу Европы с елиесмвенвми в Европе университетами и центрами медицины
Лапорта там с ними не прыгал случайно?)
Ничего ещё и в аду будут вместе дружно прыгать и радоваться.
Ответ Sherzod Bazarov
Ты кто? Ты от лица кого здесь пишешь? Какой ад у муслимов? У них - джаханнам.
Рекомендуем
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка играет с ДР Конго, Боливия против Ирака
33 минуты назадLive
Тренер Боснии Барбарес о победе над Италией: «Сказал команде, что теперь нужно каждые два года выходить на крупные турниры. Никогда еще не был так спокоен в начале и в конце матча»
сегодня, 22:51
Фабиано о Винисиусе: «В сборной он не играет так, как в «Реале». У него были шансы при Доривале, Динизе, Тите – пока он ничего не показал»
сегодня, 22:41
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
сегодня, 22:30Тесты и игры
Монтелла о выходе Турции на ЧМ-2026: «Думаю, я первый иностранец, вышедший с командой на Евро и ЧМ – невероятно горжусь. Мы осуществили мечту – это не описать словами»
сегодня, 22:22
Тренер Польши Урбан о 2:3 со Швецией в стыках ЧМ: «Чувствую себя беспомощным, все это трудно объяснить. Еще больнее от осознания, что ты играл хорошо»
сегодня, 22:15
Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения, не хочу говорить о судье. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»
сегодня, 22:03
Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: «Ребята этого не заслужили. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь ушла. Очень обидно вылетать вот так»
сегодня, 21:54
Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара
сегодня, 21:43
Определились все участники ЧМ-2026 из Европы: Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния – с Канадой, Катаром и Швейцарией
сегодня, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. США против Португалии, Аргентина – Замбия, Бразилия сыграет с Хорватией, Англия уступила Японии, Испания и Египет голов не забили
49 минут назадLive
Поттер о выходе Швеции на ЧМ-2026: «Невероятный вечер, очень горжусь командой. У нас есть талантливые игроки, но этого мало – нужно было сплотить команду»
52 минуты назад
Защитник Боснии Катич о победе над Италией и выходе на ЧМ: «Я никогда не плакал после матчей, но сейчас у меня пошли слезы. Завтра все пойдут на работу немного счастливее»
59 минут назад
Италия пролетела мимо ЧМ-2026 – а ведь только недавно радовались, что им выпала Босния и Герцеговина
сегодня, 22:47ВидеоСпортс"
Глава FIGC Гравина после поражения Италии в стыках ЧМ: «Я попросил Гаттузо и Буффона остаться. Все видели матч – игроки сделали все, что могли»
сегодня, 22:40
Чехия вышла на ЧМ впервые с 2006-го
сегодня, 22:09
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 46 из 48 сборных
сегодня, 22:02
Спинаццола о поражении от Боснии: «Невероятное разочарование для нас, для всех итальянских детей, которые снова не увидят сборную на ЧМ. У молодых игроков будет лучшее будущее»
сегодня, 21:57
Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории
сегодня, 21:49
У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз
сегодня, 21:38
Рекомендуем