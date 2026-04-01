Де ла Фуэнте о кричалках про мусульман на игре Испании с Египтом: «Это недопустимо, большинство освистало негодяев, которым не место в футболе. Нужно отвернуться от них»
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о кричалках про мусульман во время товарищеского матча с командой Египта (0:0).
Игра проходила в Барселоне. Примерно на 20-й минуте часть фанатов начала скандировать «Кто не скачет, тот мусульманин». Часть зрителей на «RCDE Стэдиум» начала прыгать в такт кричалке.
«Это общее мнение – подобное недопустимо. Полное неприятие. Думаю, [на стадионе] правильно сделали, что предупредили через табло. Подавляющее большинство освистало этих негодяев.
Нарушителям не место в футболе – они просто пользуются футболом, как и другими сферами жизни. Нужно отвернуться от них», – сказал де ла Фуэнте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
15 комментариев
А что оскорбительного в такой кричалке? Террористами не называли, Аллаха не задевали, хамоном не кидались. Нашли до чего докопаться…
Испанцы себя в зеркало видели?) Сами от арабов произошли...или цыган...
Лучше от цыган , чем от обезьян !
Ой, а еврееям тоже порекомендуете в зеркало посмотреться? Думаете, что они там таки увидят мусульман?
Это кричали испанцы, которые свою историю не забыли
Которые забыли историю, при мусульманах Испания бала самой крутой сираноу Европы с елиесмвенвми в Европе университетами и центрами медицины
Лапорта там с ними не прыгал случайно?)
Ничего ещё и в аду будут вместе дружно прыгать и радоваться.
Ты кто? Ты от лица кого здесь пишешь? Какой ад у муслимов? У них - джаханнам.
