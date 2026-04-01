Де ла Фуэнте о кричалках про мусульман на игре Испании с Египтом: «Это недопустимо, большинство освистало негодяев, которым не место в футболе. Нужно отвернуться от них»

Де ла Фуэнте о кричалках про мусульман: большинство освистало этих негодяев.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о кричалках про мусульман во время товарищеского матча с командой Египта (0:0).

Игра проходила в Барселоне. Примерно на 20-й минуте часть фанатов начала скандировать «Кто не скачет, тот мусульманин» . Часть зрителей на «RCDE Стэдиум» начала прыгать в такт кричалке.

«Это общее мнение – подобное недопустимо. Полное неприятие. Думаю, [на стадионе] правильно сделали, что предупредили через табло. Подавляющее большинство освистало этих негодяев.

Нарушителям не место в футболе – они просто пользуются футболом, как и другими сферами жизни. Нужно отвернуться от них», – сказал де ла Фуэнте .