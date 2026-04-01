  Тренер Польши Урбан о 2:3 со Швецией в стыках ЧМ: «Чувствую себя беспомощным, все это трудно объяснить. Еще больнее от осознания, что ты играл хорошо»
4

Тренер Польши Урбан о 2:3 со Швецией в стыках ЧМ: «Чувствую себя беспомощным, все это трудно объяснить. Еще больнее от осознания, что ты играл хорошо»

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан высказался о поражении команды от Швеции в стыковом матче ЧМ-2026 (2:3). 

«Я чувствую себя таким беспомощным, потому что все это трудно объяснить. После такого матча еще больнее от осознания того, что ты сыграл хорошо. Думаю, наша игра их удивила. Но если в отдельных эпизодах ты пропускаешь гол, потом справиться с поражением уже не так просто. У нас это произошло дважды, а в концовке матча их болельщики буквально понесли их вперед».

О будущем Роберта Левандовского в сборной

«Сейчас не тот момент, чтобы говорить о таких вещах. Такие разговоры обязательно состоятся, и мы захотим узнать мнение Роберта: хочет ли он продолжать помогать команде или у него есть другие планы. Но не сейчас.

Есть сожаление, есть гробовое молчание – и это нормально. Мы проиграли матч, который давал шанс попасть на чемпионат мира, который проходит раз в четыре года. Никогда не знаешь, будешь ли ты на следующем или нет. Это больно, очень больно», – сказал Урбан. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
Это вам, ребятки, за стыки 2022
Приятно, что Бревандовский пролетел
«Йа пердоле», - добавил Урбан после паузы.
Приятно, что шведы прошли.
