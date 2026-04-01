Тренер Польши Урбан о 2:3 со Швецией в стыках ЧМ: «Чувствую себя беспомощным, все это трудно объяснить. Еще больнее от осознания, что ты играл хорошо»

Тренер Польши Урбан о поражении в стыках ЧМ: все это трудно объяснить.

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан высказался о поражении команды от Швеции в стыковом матче ЧМ-2026 (2:3).

«Я чувствую себя таким беспомощным, потому что все это трудно объяснить. После такого матча еще больнее от осознания того, что ты сыграл хорошо. Думаю, наша игра их удивила. Но если в отдельных эпизодах ты пропускаешь гол, потом справиться с поражением уже не так просто. У нас это произошло дважды, а в концовке матча их болельщики буквально понесли их вперед».

О будущем Роберта Левандовского в сборной

«Сейчас не тот момент, чтобы говорить о таких вещах. Такие разговоры обязательно состоятся, и мы захотим узнать мнение Роберта: хочет ли он продолжать помогать команде или у него есть другие планы. Но не сейчас.

Есть сожаление, есть гробовое молчание – и это нормально. Мы проиграли матч, который давал шанс попасть на чемпионат мира, который проходит раз в четыре года. Никогда не знаешь, будешь ли ты на следующем или нет. Это больно, очень больно», – сказал Урбан.