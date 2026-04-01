Монтелла о выходе Турции на ЧМ-2026: «Думаю, я первый иностранец, вышедший с командой на Евро и ЧМ – невероятно горжусь. Мы осуществили мечту – это не описать словами»
Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал выход команды на ЧМ-2026.
В финале плей-офф отборочного турнира Турция обыграла сборную Косово со счетом 1:0 и вышла на чемпионат мира впервые с 2002 года.
«Меня переполняют эмоции! Думаю, я стал первым иностранным тренером, который вывел Турцию и на Евро, и на чемпионат мира. Я невероятно горд. Игроки сделали все, что могли. Они добились всего. Теперь мы продолжим идти по прекрасному пути вместе.
Любой представитель этой профессии мечтает о чемпионате мира. Мы говорили об этом с командой. Мы осуществили нашу мечту, мы счастливы. Это невероятное чувство, его не описать словами. Чемпионат мира по футболу – это вершина профессии. Было бы замечательно испытать это на себе. Весь персонал, руководство – каждый внес невероятный вклад. Спасибо всем», – сказал Монтелла.