  Монтелла о выходе Турции на ЧМ-2026: «Думаю, я первый иностранец, вышедший с командой на Евро и ЧМ – невероятно горжусь. Мы осуществили мечту – это не описать словами»
Монтелла о выходе Турции на ЧМ-2026: «Думаю, я первый иностранец, вышедший с командой на Евро и ЧМ – невероятно горжусь. Мы осуществили мечту – это не описать словами»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал выход команды на ЧМ-2026.

В финале плей-офф отборочного турнира Турция обыграла сборную Косово со счетом 1:0 и вышла на чемпионат мира впервые с 2002 года.

«Меня переполняют эмоции! Думаю, я стал первым иностранным тренером, который вывел Турцию и на Евро, и на чемпионат мира. Я невероятно горд. Игроки сделали все, что могли. Они добились всего. Теперь мы продолжим идти по прекрасному пути вместе.

Любой представитель этой профессии мечтает о чемпионате мира. Мы говорили об этом с командой. Мы осуществили нашу мечту, мы счастливы. Это невероятное чувство, его не описать словами. Чемпионат мира по футболу – это вершина профессии. Было бы замечательно испытать это на себе. Весь персонал, руководство – каждый внес невероятный вклад. Спасибо всем», – сказал Монтелла.

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?1660 голосов
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
Сборная Турции по футболу
ЧМ-2026
сборная Косово по футболу
квалификация ЧМ-2026. Стыковые матчи
Винченцо Монтелла
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоть один итальянец вышел на ЧМ)
Ответ Нариман Меликов
Хоть один итальянец вышел на ЧМ)
Так Анчи и Каннаваро еще будут на чм, вероятно
Ответ Нариман Меликов
Хоть один итальянец вышел на ЧМ)
Карло Анчелотти не согласится...)
Я думаю, он будет первым за 20 лет итальянцев, выгедшим в плей офф ЧМ.
