  Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения, не хочу говорить о судье. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»
Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения, не хочу говорить о судье. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо извинился за невыход на ЧМ-2026

Итальянцы уступили сборной Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 по пенальти) в стыковом матче. Команда играла в меньшинстве с 42-й минуты после удаления Алессандро Бастони. 

«Я не хочу говорить о судье или о чем-то подобном, сегодня все было по делу – это футбол. Я много лет в футболе: я и праздновал победы, и получал болезненные поражения, как сегодня, но это очень тяжело принять.

Меня тоже удивило, сколько самоотверженности и решимости они показали сегодня. Мы были под настоящей осадой, словно в окопах. И при этом сейчас говорим о том, что снова не вышли на чемпионат мира.

Я лично приношу извинения за то, что мы не смогли этого добиться, но эти ребята отдали абсолютно все», – сказал Гаттузо в интервью RAI Sport. 

Когда-то трагедией было проиграть финал ЧМ великой Бразилии в серии пенальти. А теперь не выход на мундиаль стал постоянством. Родина Мальдини,Баджо,Барези,Дель Пьеро и еще сотни легендарных футболистов превратилась в заурядного зрителя в мировом футболе. Как же жаль, моя любимая Италия с каждым годом и турниром все хуже…
Лаааааадно, прощааааааю.
Как же больно за Италию и её наследие...
По пути Чехии уверенно идут !
Те не были 20 лет
Когда эти самовлюблённые павлины такие как Карпин,Гаттузо поймут что надеть на себя красивый пиджак, быдлить и хамить на пресс конференциях это не значит стать тренером
они не сами себя назначают, вопрос должен быть к федерациям. Бельгийская федерация тоже похоронила целое поколение непонятными тренерскими назначениями.
сборная Бельгия этим поколением добилось лучшего результат в истории сборной бронзе ЧМ, сколько уже лет читаю эти нелепые комментарии с того что у Бельгии в определенный момент появилось топ поколение означает что ли что они прям должны были выиграть что то, сколько великих поколений было у голандцев, но на чм они так и не победили, и у англии после единственной победы сколько поколений без побед
Надеюсь, у Гаттузо осталось достоинство, и он свалит из сборной немедленно. И заберет с собой гениев, которые его назначили. Позорище
свалит дальше что) до этого провалились на отборах к чм манчини и спаллети и что изменилось, будто дело только в тренере
Радуйся,что не в Корею возвращаетесь,а то реально бы в окопах сидели.
За Липпи игроки шли в траншеи, а за Гаттузо нарисовали *** на шее.
правда такова что с гаттузо как с гуся вода, пару недель похейтят в комментариях, после увольнения всплывет в каком-нибудь итальянском середняке. Все эти извинения пустая болтовня, реальной ответственности не будет ни у гаттузо ни у федерации.
Если какая-то пара на радостях от чемпионства итальянцев занялась сексом и зачала ребенка, то он успел где-то в районе первого класса увидеть, как Италия последний раз была на чемпионате мира, закончил школу, поступил в универ, и в лучшем случае он увидит первый выход сборной Италии из группы на ЧМ за все время его жизни, став уже взрослым работающим молодым 23-летним человеком, если итальянцы на следующий отберутся и выйдут там из группы.
Что бы спасти свой футбол итальянцам надо покончить с тренерами ретроградами типа Аллегри, Инзаги и прочими, и пригласить современных иностранных тренеров и в сборную, и в клубы. Фабрегас разрывает серию а со скромным Комо, многое говорит об уровне итальянских коучей
Инзаги так-то два раза в финал ЛЧ вышел и в саудовской аравии хорошие результаты
Там ни одного итальянца в Комо , при чем тут сборная ?
В окопах против еле живой Боснии, позорище, удаление это вообще не оправдание, Боснийцы сзади кучу зон оставляли для контр атак, у них тупо 3 игрока вообще в штрафной италии стояли с минуты 70 и не уходили оттуда, поздняя замена Димарко, который еле бегал, ни 1 игрока в атаке просто под убежать, тупо автобус и молится, что выстоят
Да даже пенальти шли бить как не пойми кто... Может быть, мы чего то не знает, и на итальянском "в окопах" и "наложивши в штаны" - это одно и то же слово, просто перевели не так нам новость)
А в чем была идея у вратарской группы с прыжком в одну сторону? 1,3,4, удары боснийцев были откровенно слабые, прыгни хоть раз он вправо может и потащил бы, хотя 4 удар подмышкой вообще пустил, ну и выбор пенальтистов я хз что это было
