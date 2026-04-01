Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: я приношу извинения.

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо извинился за невыход на ЧМ-2026 .

Итальянцы уступили сборной Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 по пенальти) в стыковом матче. Команда играла в меньшинстве с 42-й минуты после удаления Алессандро Бастони.

«Я не хочу говорить о судье или о чем-то подобном, сегодня все было по делу – это футбол. Я много лет в футболе: я и праздновал победы, и получал болезненные поражения, как сегодня, но это очень тяжело принять.

Меня тоже удивило, сколько самоотверженности и решимости они показали сегодня. Мы были под настоящей осадой, словно в окопах. И при этом сейчас говорим о том, что снова не вышли на чемпионат мира.

Я лично приношу извинения за то, что мы не смогли этого добиться, но эти ребята отдали абсолютно все», – сказал Гаттузо в интервью RAI Sport.