Чехия вышла на ЧМ впервые с 2006-го

Сборная Чехии вышла на ЧМ впервые с 2006-го.

Сборная Чехии сыграет на чемпионате мира впервые за 20 лет.

В финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 Чехия обыграла Данию в серии пенальти (2:2, пенальти – 3:1).

Последний раз Чехия играла в финальной части турнира в 2006 году – тогда сборная не вышла из группы с Италией, Ганой и США, заняв 3-е место.

На групповом этапе ЧМ-2026 чехи сыграют в группе A с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей.