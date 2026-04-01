Чехия вышла на ЧМ впервые с 2006-го

Сборная Чехии сыграет на чемпионате мира впервые за 20 лет.

В финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 Чехия обыграла Данию в серии пенальти (2:2, пенальти – 3:1).

Последний раз Чехия играла в финальной части турнира в 2006 году – тогда сборная не вышла из группы с Италией, Ганой и США, заняв 3-е место.

На групповом этапе ЧМ-2026 чехи сыграют в группе A с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей.

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?1496 голосов
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Помню ту Чехию 2006 и какие у меня от неё были ожидания на том турнире, учитывая как они выглядели на Евро 2004, но они даже не вышли из группы, отдав Гане 2 место
Жаль моя Ингушетия не вышла.
Ну была целая пропасть после поколения Недведа, Шмицера, Поборски, Коллера, Росицки и Бароша.
Вообще не понятно, могут выстрелить, могут провалиться с треском.

Тренер сомнительный, Шик после травмы не в форме, Соучек стареет, надежда на Шульца и Крейчи
Гложек бы помог, но вряд ли восстановится до конца
На ЧМ пройти сложнее,а главное мастерства и креатива стало меньше.Вот так после 2 домашних ничьих по 120мин смогли там оказаться.Молодцы конечно за характер,есть ещё Гложек,Черны но до той сборной начала века не знаю когда дотянут.Если летом из группы выйдут будет для них конечно положительным результатом
Де ла Фуэнте о кричалках про мусульман на игре Испании с Египтом: «Это недопустимо, большинство освистало этих негодяев, которым не место в футболе. Нужно отвернуться от них»
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
Монтелла о выходе Турции на ЧМ-2026: «Думаю, я первый иностранец, вышедший с командой на Евро и ЧМ – невероятно горжусь. Мы осуществили мечту – это не описать словами»
Тренер Польши Урбан о 2:3 со Швецией в стыках ЧМ: «Чувствую себя беспомощным, все это трудно объяснить. Еще больнее от осознания, что ты играл хорошо»
Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения, не хочу говорить о судье. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»
Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: «Ребята этого не заслужили. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь ушла. Очень обидно вылетать вот так»
Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара
Определились все участники ЧМ-2026 из Европы: Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния – с Канадой, Катаром и Швейцарией
Сборная Италии третий раз подряд не вышла на чемпионат мира
Италия не вышла на ЧМ-2026, проиграв Боснии и Герцеговине по пенальти. Бастони удалили в 1-м тайме, Эспозито пробил выше в серии, Кристанте попал в перекладину
Спинаццола о поражении от Боснии: «Невероятное разочарование для нас, для всех итальянских детей, которые снова не увидят сборную на ЧМ. У молодых игроков будет лучшее будущее»
Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории
У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз
Тухель на вопрос о зависимости Англии от Кейна: «А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия – на Роналду? Это совершенно нормально»
Новосельцев о 0:0 с Мали: «Россия не выглядела ярко, комбинационного футбола мы не увидели. Глушенкова уже в перерыве надо было менять – его вообще не было видно»
Литвинов после 0:0 с Мали: «Еще не видел таких высоких игроков, если честно. Только в баскетболе или волейболе»
Дмитрий Баринов: «В глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится»
Англия проиграла впервые с июня 2025-го – Японии. Было 6 побед подряд и ничья с Уругваем
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка играет с ДР Конго, Боливия против Ирака
