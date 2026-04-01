Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: «Ребята этого не заслужили. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь ушла. Очень обидно вылетать вот так»

Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: ребята этого не заслужили.

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о поражении команды от Боснии и Герцеговины в стыковом матче ЧМ-2026 (1:1, 1:4 по пенальти).

«Эти ребята этого не заслужили – за их усилия, любовь и самоотдачу. У нас было три момента, и большинство их навесов едва ли доставляли нам проблемы.

Я все равно горжусь своими ребятами. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь уже ушла. Это было важно для итальянского футбола, и очень обидно вылетать вот так», – сказал Гаттузо в интервью RAI Sport.