74

Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: «Ребята этого не заслужили. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь ушла. Очень обидно вылетать вот так»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о поражении команды от Боснии и Герцеговины в стыковом матче ЧМ-2026 (1:1, 1:4 по пенальти). 

«Эти ребята этого не заслужили – за их усилия, любовь и самоотдачу. У нас было три момента, и большинство их навесов едва ли доставляли нам проблемы.

Я все равно горжусь своими ребятами. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь уже ушла. Это было важно для итальянского футбола, и очень обидно вылетать вот так», – сказал Гаттузо в интервью RAI Sport. 

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?1525 голосов
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
74 комментария
Надеюсь, завтра итальянские газеты на главной уже коллаж сделают из 2х фоток Бастони: его реакцию на удаление с Юве и реакцию после сассуоло от Боснии и Герцеговины. Ну и с кайфующим Димарко тоже можно за компанию)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Карма
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Его убьют думаю . такое сделать дебил
Поздравляю болел Боснии и Герцеговины с Днём взятия Бастони
Тут, скорее, Бастони взял сегодня по самые помидоры.
Раньше в атаке сборной Италии играли плюс-минус в одно время: Тотти, Дель Пьеро, Вьери, Индзаги, Кассано, Ди Натале, Тони, Джилардино. Сейчас деградировали до того, что в нападении бегает негр из одной из худших команд чемпионата и чувак из верблюжьей лиги
И ведь такая ерунда вообще в каждой сборной. Сам футбол мельчает
Так и есть. Печально конечно
Не попасть на чм с 48 командами это уже сожалению для Италии дно, похоже надо до 60 команд увеличить чм , может быть тогда хоть попадут и то вопрос
Когда-нибудь ЧМ расширят настолько, что из-за недобора придется брать Россию в число участников
Так расширяют в основном не за счет европы
Инфраструктуры в Италии нет, соответственно нет и молодого поколения топ-игроков

Сериа А финансово обеднела

Третий невыход подряд - совокупность всех этих факторов
С 15 минуты, как забили гол, начали тянуть время, падали от любого касания, эти парни возомнили себе, что они звезды, вот итог
Cегодня день вылета физручелл. Ларионов,Гаттуззо
А вот серьезно, зачем брали Гаттузо? Его сильная сторона всегда - эмоции. Но тут он решил быть цивильным тренером типа Аллегри. А толку тогда от него в такой роли? Его брали, чтобы он устрашал и его боялись игроки, в остальном он профан же полный. И сам он этого не понял.
Решающий момент матча даже не удаление, а незабитый выход 1 на 1 Кина, после этого появилось ощущение что Италия сольет
Хахахахаха)
https://www.sports.ru/football/1117120892-kvalifikacziya-chm-2026-plej-off-final-italiya-v-gostyax-u-bosnii-shve.html?comment_id=21121802%C2%A6news%C2%A61117120892
После того момента Кина было ещё 4 удара в небеса с 15 метров, когда колченогие воображали из себя Месси и Глушенкова и били с первого касания по трибунам. Ну и вишенкой на торте являются пенальтисты состоящие из худшего из братьев Эспозито с ожирением и Кристанте со статистикой пенальти 2-3 с последним забитым в 2013 году сборной Лихтенштейна в квалификации на евро ю19. А к Кину претензий никаких предъявлять нельзя, они оказались то тут только благодаря ему
Сложно сказать на что рассчитывало футбольное руководство назначая Гаттузо. Он же до сборной обмишурился вообще везде
Перед ним другие отказались. Только он согласился. Так что, может быть, ни на что не рассчитывали, просто нужно было хоть кого-то назначить.
