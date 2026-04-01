Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории

Сборная Боснии и Герцеговины вышла на чемпионат мира во второй раз в истории.

В финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 боснийцы обыграли сборную Италии в серии пенальти (4:1, основное время – 1:1).

Ранее Босния играла на турнире лишь один раз в своей истории – на ЧМ-2014 в Бразилии команда заняла 3-е место в группе с Аргентиной, Нигерией и Ираном.

На ЧМ-2026 сборная Боснии и Герцеговины сыграет в группе с Катаром, Канадой и Швейцарией.