Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории

Сборная Боснии и Герцеговины вышла на чемпионат мира во второй раз в истории.
В финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 боснийцы обыграли сборную Италии в серии пенальти (4:1, основное время – 1:1).
Ранее Босния играла на турнире лишь один раз в своей истории – на ЧМ-2014 в Бразилии команда заняла 3-е место в группе с Аргентиной, Нигерией и Ираном.
На ЧМ-2026 сборная Боснии и Герцеговины сыграет в группе с Катаром, Канадой и Швейцарией.
Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?
Да, на следующем
Да, но нескоро
Ой не факт...
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
"Всё-таки Италия— она одна, а тут сразу и Босния, и Герцеговина, вдвоём на одного. Может быть, даже не совсем честно."
Боснийцы молодцы, поздравляю.