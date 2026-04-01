Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории

Сборная Боснии и Герцеговины вышла на чемпионат мира во второй раз в истории.

В финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 боснийцы обыграли сборную Италии в серии пенальти (4:1, основное время – 1:1).

Ранее Босния играла на турнире лишь один раз в своей истории – на ЧМ-2014 в Бразилии команда заняла 3-е место в группе с Аргентиной, Нигерией и Ираном.

На ЧМ-2026 сборная Боснии и Герцеговины сыграет в группе с Катаром, Канадой и Швейцарией.

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?917 голосов
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Перефразируя классика, хочется сказать:
"Всё-таки Италия— она одна, а тут сразу и Босния, и Герцеговина, вдвоём на одного. Может быть, даже не совсем честно."
Ответ Источник в сборной России
Перефразируя классика, хочется сказать: "Всё-таки Италия— она одна, а тут сразу и Босния, и Герцеговина, вдвоём на одного. Может быть, даже не совсем честно."
Вася ушёл, но ирония его живёт и будет жить.
С сегодняшнего дня фамилия Бастони официально пишется через «О» - Бостони!
Хочу отметить Джеко, в свои 40 лет 120 минут отбегать. Достойно уважения
Хочется верить, что у Джеко ничего серьёзного и он примет участие в Чемпионате Мира
На Окко сидит так называемый эксперт, и чуть не плачет что Италия вылетела, ну смех же просто какой-то:)🤣🤣🤣
Италия весьма оригинальным образом решила вписаться в международный день дураков.
Вполне могут выйти из такой группы в плоф даже с первого места.
Лебединная песня для Джеко
Мои поздравления, балканцам!!
Ну не смогли итальянцы совершить подвиг.
Боснийцы молодцы, поздравляю.
Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»
1 минуту назад
Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: «Ребята этого не заслужили. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь ушла. Очень обидно вылетать вот так»
10 минут назад
Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара
21 минуту назад
Определились все участники ЧМ-2026 из Европы: Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния – с Канадой, Катаром и Швейцарией
24 минуты назад
Сборная Италии третий раз подряд не вышла на чемпионат мира
29 минут назад
Италия не вышла на ЧМ-2026, проиграв Боснии и Герцеговине по пенальти. Бастони удалили в 1-м тайме, Эспозито пробил выше в серии, Кристанте попал в перекладину
30 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия по пенальти уступила Боснии, Чехия переиграла Данию, Швеция прошла Польшу, Турция выбила Косово
31 минуту назад
Мухаремович сбил Палестру в подкате у штрафной Боснии. Тюрпен показал желтую, итальянцы требовали удаления
51 минуту назадФото
Турция вышла на чемпионат мира впервые с 2002-го. Тогда сборная стала третьей
сегодня, 21:01
«Пляжный мяч Винисиусу» скандировали болельщики сборной Испании на матче с Египтом в Барселоне
сегодня, 20:51
Ко всем новостям
Последние новости
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 46 из 48 сборных
1 минуту назад
Спинаццола о поражении от Боснии: «Невероятное разочарование для нас, для всех итальянских детей, которые снова не увидят сборную на ЧМ. У молодых игроков будет лучшее будущее»
7 минут назад
У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз
26 минут назад
Тухель на вопрос о зависимости Англии от Кейна: «А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия – на Роналду? Это совершенно нормально»
36 минут назад
Новосельцев о 0:0 с Мали: «Россия не выглядела ярко, комбинационного футбола мы не увидели. Глушенкова уже в перерыве надо было менять – его вообще не было видно»
36 минут назад
Литвинов после 0:0 с Мали: «Еще не видел таких высоких игроков, если честно. Только в баскетболе или волейболе»
49 минут назад
Дмитрий Баринов: «В глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится»
59 минут назад
Англия проиграла впервые с июня 2025-го – Японии. Было 6 побед подряд и ничья с Уругваем
сегодня, 21:02
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка играет с ДР Конго, Боливия против Ирака
сегодня, 21:02Live
Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания и Египет голов не забили, Аргентина против Замбии, Иран забил 5 голов Коста-Рике
сегодня, 20:59Live
Рекомендуем