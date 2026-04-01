Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара

Игроки сборной Италии забили лишь один пенальти в серии с Боснией.

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла сборную Италии в стыковом матче за выход на ЧМ-2026 (1:1, 4:1 в серии пенальти). Боснийцы забили Джанлуиджи Доннарумме все четыре послематчевых удара. Итальянцы нанесли три удара: Франческо Эспозито пробил выше ворот, Сандро Тонали забил, а Брайан Кристанте пробил в перекладину.