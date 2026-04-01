Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара
Игроки сборной Италии забили лишь один пенальти в серии с Боснией.
Сборная Боснии и Герцеговины обыграла сборную Италии в стыковом матче за выход на ЧМ-2026 (1:1, 4:1 в серии пенальти).
Боснийцы забили Джанлуиджи Доннарумме все четыре послематчевых удара.
Итальянцы нанесли три удара: Франческо Эспозито пробил выше ворот, Сандро Тонали забил, а Брайан Кристанте пробил в перекладину.
Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?1466 голосов
Да, на следующем
Да, но нескоро
Ой не факт...
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
92 комментария
Итальянцы прячутся от мяча в матче против Боснии.
Стадионы принадлежат муниципалитетам, те не хотят потерять ренту с них, вкладыыаться в стадионы не хотят, а зачем? мешают клубам строить новые стадионы, чтоб эту ренту не потерять. Этот узел развязать только извне, руками правительства всей Италии, но у него на это нет ни полномочий, ни денег, ни поддержки среди населения взять и выложить деньги на строительства стадионов. Италия не Катар, не может построить 8 новых стадионов из гос бюджета, никого из местного населения не спросив.
В итоге новые стадионы строят только команды с благополучного севера сами за свои средства