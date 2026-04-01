  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара
92

Игроки сборной Италии забили лишь один пенальти в серии с Боснией.

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла сборную Италии в стыковом матче за выход на ЧМ-2026 (1:1, 4:1 в серии пенальти).

Боснийцы забили Джанлуиджи Доннарумме все четыре послематчевых удара.

Итальянцы нанесли три удара: Франческо Эспозито пробил выше ворот, Сандро Тонали забил, а Брайан Кристанте пробил в перекладину.

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?1466 голосов
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoквалификация ЧМ-2026. Стыковые матчи
logoФранческо Эспозито
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoБрайан Кристанте
logoДженнаро Гаттузо
logoЧМ-2026
logoСандро Тонали
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
40 летний Джеко, который поехал заканчивать во 2 Бундеслигу в овертайме все еще полезнее итальянской надежды поколения некого Эспозито.
Ответ Proper Chels
Не гоните на него, не он причина поражения.
Ответ juneed
Так я не про пенальти говорю, а в целом про игру.
Итальянцы прячутся от мяча в матче против Боснии.
Все новости об Италии, а где новость что Дания не попала? На самом деле самая сильная сборная из всех, кто не попал на ЧМ.
Ответ Горец Юнайтед
Данию жаль,в веселый футбол играли ,но иногда надо уметь подсушить (
Ответ Людвик Иванов
Так они всё время проигрывали, сушить уже было некогда . Как будто последнего паса не хватает им . Нового молодого Эриксена
Зачем столько внимания уделять этой сборной лучше про Боснию и Герцеговину говорить они заслужили это
Бастони в принципе теперь в Италию может не возвращаться, а сразу лететь в Барселону
Ответ Pavel Gurin
Не нужен он в Барселоне. Там свой такой же Бастони уругвайский есть.
Ответ Pavel Gurin
Не надо его в Барселону, там уже есть свой Араухо
футболисты Интера как обычно обосрались в ответственный момент
Самое смешное, что после этого в Италии ничего не произойдёт. Но уволят одного двух человека руководстве федерации, и все продолжится тем же чередом, что и было. Также будут затягиваться строительства стадионов, будут играть в развалинах.
Ответ Валера Васин
А как федерация может повлиять на строительство стадионов?
Стадионы принадлежат муниципалитетам, те не хотят потерять ренту с них, вкладыыаться в стадионы не хотят, а зачем? мешают клубам строить новые стадионы, чтоб эту ренту не потерять. Этот узел развязать только извне, руками правительства всей Италии, но у него на это нет ни полномочий, ни денег, ни поддержки среди населения взять и выложить деньги на строительства стадионов. Италия не Катар, не может построить 8 новых стадионов из гос бюджета, никого из местного населения не спросив.

В итоге новые стадионы строят только команды с благополучного севера сами за свои средства
Если Бастони перейдет в Барсу, то в финале ЛЧ блауграна останется вдевятером 😁
В 2018 Италия получила Сосьедад, в 2022 Осасуну, а в 2026 требл в виде Сассуоло, по такому случаю вся итальянская федерация футбола заслужила пиццу с ананасами
Ответ Сергей Пацаваца
Ахаха
Клещенок опять обделался
Италии тоже нужно поменять Доннарумму на Сафонова
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем